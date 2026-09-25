i DHL Express Österreich kündigt eine durchschnittliche Preissteigerung von 5,4 Prozent an. iStock / Getty Images / Ekaterina Minaeva Paket-Preishammer fix DHL erhöht Preise in Österreich um satte 5,4 Prozent DHL Express passt seine Tarife mit Jahresbeginn an, für Österreicher wird es teuer. DHL selbst verweist auf höhere Betriebskosten für das Unternehmen. Von Digital Heute 25.09.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Kunden von DHL Express in Österreich kommen im neuen Jahr höhere Versandkosten zu. Der internationale Expressdienstleister hat am Freitag angekündigt, seine Preise mit 1. Jänner 2027 anzupassen. Im Durchschnitt steigen die Tarife um 5,4 Prozent. Wie stark sich die Änderung auf einzelne Sendungen auswirkt, hängt von den jeweiligen Dienstleistungen und Preisen ab. DHL begründet die Anpassung mit gestiegenen Kosten und den Entwicklungen auf den internationalen Märkten.

Neben der Inflation würden auch Wechselkursschwankungen sowie höhere Ausgaben für Energie, Personal und Verwaltung eine Rolle spielen. Hinzu kämen zusätzliche Aufwendungen durch neue Zoll-, Sicherheits- und Regulierungsvorgaben. "Der internationale Handel schafft weiterhin neue Chancen für Unternehmen, gleichzeitig werden Lieferketten immer stärker vernetzt und komplexer", sagt Kris Van Humbeeck, CEO von DHL Express Österreich. "Die jährliche Preisanpassung ermöglicht es uns, den hohen Service- und Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten."

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Das Unternehmen nimmt nach eigenen Angaben jedes Jahr eine Preisanpassung vor, um die Entwicklung seiner Kosten zu berücksichtigen. Dabei spielen nicht nur die wirtschaftlichen Bedingungen in Österreich eine Rolle. DHL Express ist in mehr als 220 Ländern und Territorien tätig und damit auch von Veränderungen auf den globalen Märkten betroffen. Neben den gestiegenen Kosten für Energie und Personal nennt DHL zusätzliche Ausgaben für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

28 Boeing-777-Frachtflugzeuge

Auch neue Anforderungen bei der Zollabwicklung und im Bereich Sicherheit würden die Kostenstruktur beeinflussen. Investitionen in Flugzeuge und digitale Lösungen Trotz der höheren Preise will DHL Express weiter in sein internationales Netzwerk investieren. Dazu zählen die Modernisierung der Flotte, der Ausbau von Standorten und der Einsatz neuer Technologien. Das Unternehmen gibt an, die Auslieferung seiner Flotte von insgesamt 28 Boeing-777-Frachtflugzeugen abgeschlossen zu haben.

Außerdem würden zunehmend treibstoffeffizientere Flugzeuge eingesetzt. Auch bei der Sicherheit setzt DHL nach eigenen Angaben auf weitere Investitionen. 2026 überschritt der Konzern weltweit die Marke von 500 TAPA-zertifizierten Standorten. TAPA ist ein internationaler Sicherheitsstandard für die Transport- und Logistikbranche. Die Zertifizierung soll dazu beitragen, Risiken wie Diebstahl und andere Sicherheitsprobleme in der Lieferkette zu reduzieren. Zusätzlich baut der Paketdienst seine IT-Infrastruktur aus.

Dabei gehe es unter anderem um einen besseren Schutz vor Cyberangriffen, stabilere Systeme und eine verbesserte Sendungsverfolgung. Digitale Kundenlösungen, darunter KI-gestützte Anwendungen und die Plattform MyExpress, sollen den internationalen Versand vereinfachen. Nachhaltigkeit bleibt ein Schwerpunkt Ein weiterer Bereich, in den DHL Express investieren will, ist die Verringerung der Emissionen. Das Unternehmen setzt dabei unter anderem auf sparsamere Flugzeuge, nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF) und Elektrofahrzeuge.

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Auch klimaneutrale Standorte und weitere Maßnahmen entlang der Lieferkette sollen dazu beitragen, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Für Kunden bedeutet die angekündigte Preisänderung jedenfalls, dass sie ab Anfang 2027 mit höheren durchschnittlichen Versandkosten rechnen müssen. Die konkrete Höhe hängt allerdings vom jeweiligen Tarif und der gebuchten Leistung ab. Informationen zu den einzelnen Preisen und möglichen Zuschlägen stellt DHL auf seiner Website bereit.