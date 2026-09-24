i Lisa entwirft einen eigenen DualSense-Controller für die PS5. Das limitierte Modell kommt Ende Oktober in den Handel. PlayStation Limited Edition Lisa bekommt ihren eigenen PlayStation-5-Controller Pony, Augen und Sterne: Der neue PlayStation-Controller trägt die Handschrift der Musikerin Lisa. Fans können ihn ab Anfang Oktober vorbestellen. Von Rene Findenig 24.09.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans der Musikerin Lisa können sich bald einen besonderen PS5-Controller sichern. Sony bringt Ende Oktober den DualSense Wireless-Controller – Lisa Limited Edition auf den Markt. Das Design entstand gemeinsam mit der Künstlerin und greift persönliche Details ihres Looks auf. Vorbestellungen sind ab 2. Oktober möglich, allerdings ist die Stückzahl stark begrenzt.

Auf dem Touchpad stehen Lisas Pony und ihre Augen im Mittelpunkt. Dazu kommen Sterne und der Schriftzug "LL". Als Hintergrundfarbe wurde Chroma Pearl gewählt – laut PlayStation Lisas persönliche Lieblingsfarbe. Der Controller soll damit nicht nur ein Zubehör für die PS5 sein, sondern auch den Stil der Musikerin widerspiegeln.

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Vorbestellung startet am 2. Oktober

In Österreich und mehreren weiteren europäischen Ländern beginnt der Vorverkauf am 2. Oktober um 10 Uhr Ortszeit. Das limitierte Modell kann dann direkt über den PlayStation Store für Hardware vorbestellt werden. Auch teilnehmende Händler sollen den Controller anbieten. Die Vorbestellung ist nur möglich, solange der Vorrat reicht.

Der reguläre Verkaufsstart ist für den 30. Oktober angesetzt. Sony macht keine Angaben dazu, wie viele Exemplare produziert werden oder wie viel der Controller kosten wird. Interessierte sollten daher die Vorbestellung im Blick behalten, wenn sie sich das Sondermodell sichern wollen.

Lisa war bereits im Vorjahr im Rahmen einer globalen PS5-Kampagne erstmals in Verbindung mit PlayStation aufgetreten. Der neue Controller ist die nächste Zusammenarbeit. Auch musikalisch steht ein Termin bevor: Lisas neue EP "Press Play" soll am 23. Oktober erscheinen.