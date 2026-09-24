i Design-Vorschlag F von Jan Robert Dünnweller. Die Abbildungen zeigen Entwürfe für mögliche zukünftige Euro-Banknoten, nicht ihre finale Version. Europäische Zentralbank 2026 Fast 10 Mio. machten mit Neue Euro-Scheine! Ergebnis überrascht jetzt alle Fast zehn Millionen Menschen haben bei der Umfrage zu den neuen Euro-Scheinen mitgemacht. Die Ergebnisse zeigen ein überraschendes Bild. Von Digital Heute 24.09.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Europäische Zentralbank hat die Zahlen zur großen Umfrage über das künftige Aussehen der Euro-Banknoten veröffentlicht. Insgesamt nahmen 9,96 Millionen Menschen teil - und über eine Million davon waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Zwei Drittel aller Antworten stammen von Menschen unter 35 Jahren. Am anderen Ende der Skala wird es dünn: Von den über 65-Jährigen kamen nur 378.287 Antworten - also gerade einmal 3,8 Prozent des Gesamtergebnisses. Ausgerechnet jene Altersgruppe, die im Alltag am häufigsten mit Scheinen bezahlt, war bei der Umfrage am schwächsten vertreten.

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Neue Euro-Scheine: ALLE Entwürfe auf einen Blick i ?

Die Umfrage war jedoch keine Wahl – der EZB-Rat ist an das Ergebnis nicht gebunden. In seine Entscheidung fließen das Urteil einer Jury, eine technische Prüfung und die Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit ein. Zehn Entwürfe stehen zur Auswahl, fünf pro Thema.

Österreich top bei der Beteiligung

Besonders groß war das Interesse in Österreich: Rund 470.000 vollständig ausgefüllte Fragebögen kamen aus der heimischen Bevölkerung. Das entspricht über fünf Prozent aller Österreicher – der höchste Wert aller Euroländer.

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Wann kommen die neuen Scheine?

Voraussichtlich Ende 2026 wird der EZB-Rat entscheiden, welches Gestaltungskonzept umgesetzt wird. Ab Anfang der 2030er-Jahre sollen die neuen Scheine dann schrittweise in Umlauf kommen.

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Wichtig für alle, die sich Sorgen machen: Die heutigen Euro-Banknoten bleiben gültig. Es gibt keine Umtauschfrist, keine Abgabepflicht und kein Datum, an dem der alte Zwanziger plötzlich nur noch als Souvenir taugt.