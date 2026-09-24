i Pokémon Pocket bekommt Ende September ein neues Spezial-Boosterpack. Dazu kündigt The Pokémon Company mehrere Events und Änderungen für Oktober an. The Pokémon Company International "Deluxe Pack: Mega" "Pokémon Pocket" bringt neues Spezial-Boosterpack Vier Karten pro Pack, mindestens eine seltene Karte und neue Illustrationen: "Pokémon Pocket" startet mit einem Spezial-Boosterpack in den Herbst. Von Rene Findenig 24.09.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans von "Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket" bekommen bald eine neue Möglichkeit, ihre Kartensammlung zu erweitern. The Pokémon Company hat mit "Deluxe Pack: Mega" ein zeitlich begrenztes Spezial-Boosterpack angekündigt. Es ist vom 30. September bis zum 29. Oktober erhältlich und enthält bereits veröffentlichte Karten aus früheren Erweiterungen.

In den neuen Packs finden sich Karten aus den Erweiterungen "Mega-Aufstieg" bis "Herrscher der Lüfte". Besonders interessant für Sammler: Sämtliche Karten der Seltenheitsstufe "Sehr Selten" mit vier Diamanten, die zuvor in regulären Boostern erschienen sind, sind ebenfalls enthalten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Jedes Boosterpack umfasst vier Karten. Eine davon ist garantiert mindestens vier Diamanten selten. Zusätzlich können Spieler auf Karten mit neuen Illustrationen und besonderen Parallelfolien-Effekten hoffen. Das Spezialpack bietet damit eine weitere Möglichkeit, bereits veröffentlichte Karten zu sammeln und die eigene Auswahl zu vervollständigen.

Neue Deck-Funktion kommt Ende Oktober

Auch bei den Funktionen der App stehen Änderungen an. Ein Update, das für Ende Oktober geplant ist, soll eine neue Community-Deck-Funktion einführen. Damit können Spieler öffentlich geteilte Decks anderer Trainer ansehen und sich daran orientieren. Wer ein ähnliches Deck ausprobieren möchte, kann es mit den eigenen Karten aus der Sammlung nachbauen.

Zusätzlich sollen Leihdecks mit Karten aus den neuesten Boosterpacks zur Verfügung stehen. Diese können unbegrenzt oft verwendet werden. Spieler müssen also nicht erst alle enthaltenen Karten selbst besitzen, um die Decks auszuprobieren. Darüber hinaus werden die Stufenkämpfe überarbeitet. Gleichzeitig sollen mehrere andere Funktionen eingestellt werden. Welche Funktionen davon genau betroffen sind, ist noch offen.

Diese Events stehen im Herbst an

Neben dem neuen Boosterpack und den geplanten Änderungen sind mehrere Events für Ende September und Oktober vorgesehen. Den Auftakt macht ein Massenausbruch-Event mit Parallelfolienkarten, das von Ende September bis Anfang Oktober stattfindet. Während dieser Zeit tauchen die entsprechenden Karten bei der Wunderwahl und der Bonuswahl auf. Zusätzliche Missionen ermöglichen es, Shop-Tickets zu sammeln.

Das war die Pokémon-WM 2026 in San Francisco i ?

Mitte bis Ende Oktober folgt die Rangmatch-Saison B4b SP. Dabei gibt es für aufeinanderfolgende Siege zusätzliche Rangmatch-Punkte. Wer eine Siegesserie von bis zu zehn Erfolgen erreicht, kann weitere Boni erhalten. Eine Niederlage soll während der Saison keine Rangmatch-Punkte kosten. Auch ein Abstieg im Rang ist nach einer verlorenen Partie nicht vorgesehen.

Im selben Zeitraum ist ein Drop-Event mit Mega-Knakrack-ex geplant. Spieler können dabei spezielle Solokämpfe bestreiten und als Belohnung B-Series-Promo-Packs Vol. 13 erhalten.

Ebenfalls für Mitte bis Ende Oktober ist ein Wunderwahl-Event angekündigt. Dabei werden Promokarten mit Glumanda und Sen-Long verfügbar sein. Wer während des Events bestimmte Missionen abschließt, kann ein Event-Shop-Ticket erhalten. Dieses lässt sich anschließend im Shop gegen eine Promokarte eintauschen.