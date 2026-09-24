i YouTube baut sein Angebot für Nutzer und Creator aus. Neue KI-Werkzeuge, anpassbare Feeds und zusätzliche Shopping-Funktionen sollen die Plattform verändern. iStock / Getty Images Neue Funktionen für Creator YouTube macht nun Schluss mit starren Video-Feeds Vom KI-Chat bis zu neuen Livestreams: YouTube kündigt zahlreiche Neuerungen an. Auch beim Einkaufen und Schutz der eigenen Inhalte tut sich etwas. Von Rene Findenig 24.09.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

YouTube will stärker auf persönliche Interessen eingehen und kündigt dafür mehrere neue Funktionen an. Beim "Made on YouTube"-Event stellte die Videoplattform unter anderem anpassbare Startseiten, neue KI-Werkzeuge für die Videoproduktion und zusätzliche Möglichkeiten für Livestreams vor. Auch das Shopping-Angebot und der Schutz von Creator-Inhalten werden erweitert. Die Neuerungen sollen ab sofort und in den kommenden Monaten weltweit verfügbar werden.

Eine der Änderungen betrifft den persönlichen Video-Feed. Nutzer können künftig mithilfe von Textanweisungen beeinflussen, welche Inhalte auf ihrer YouTube-Startseite erscheinen. Wer beispielsweise lange Dokumentationen für einen gemütlichen Abend sucht, kann diesen Wunsch direkt eingeben. Die Plattform soll den Feed anhand solcher Vorgaben individuell anpassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch bei YouTube Shorts gibt es eine Neuerung. Kurze Videos können künftig in Staffeln und einzelne Folgen gegliedert werden. Das soll es einfacher machen, zusammengehörige Clips als Serie zu präsentieren und fortlaufende Inhalte übersichtlich zu verfolgen.

KI soll die Videoproduktion erleichtern

Auch für Menschen, die selbst Videos erstellen, bringt YouTube neue Werkzeuge. Ein dialogbasiertes KI-Tool soll bei der Bearbeitung von Shorts und in der App YouTube Create helfen. Creator können dabei per Chat mit dem Werkzeug interagieren, um ihre Videos zu gestalten.

Zusätzlich baut YouTube die Möglichkeiten zum Schutz der eigenen Identität aus. Die bereits vorhandene Ähnlichkeitserkennung soll auch auf mobilen Geräten verbessert werden. Damit können Creator nach Inhalten suchen, die ihr Gesicht oder ihre Stimme nachahmen. Das Werkzeug soll ihnen helfen, entsprechende Videos auf der Plattform zu erkennen und ihre Identität besser zu schützen.

Neue Formate für Livestreams

YouTube will auch die Interaktion zwischen Creatorn und ihren Communitys stärken. Dafür sind unter anderem sogenannte Live-Showdowns geplant. Bei diesen Formaten können Creator in direkten Duellen gegeneinander antreten und gemeinsam mit ihrem Publikum interagieren.

Das ist der Kurzvideo-Dienst YouTube Shorts i ?

Eine weitere Neuerung betrifft die automatische Synchronisierung von Livestreams in Echtzeit. Damit sollen Inhalte auch für ein internationales Publikum zugänglicher werden. Außerdem wird die Funktion "Watch With" ausgeweitet. Sie soll künftig nicht mehr nur bei bestimmten Livestreams, sondern auch bei regulären Videos verfügbar sein. Zuschauer können dadurch gemeinsam Inhalte ansehen und sich darüber austauschen.

YouTube-Chef Neal Mohan sieht die Communitys als wichtigen Teil der Plattform. "Wir leben in einer Zeit, in der Kultur nicht mehr von oben vorgegeben wird, sondern aus dem Zusammenspiel von Creatorinnen und Creatorn mit ihren Communitys entsteht. Alles, was wir entwickeln, dient diesem lebendigen Austausch", sagt Mohan zu den angekündigten Funktionen.

YouTube Shopping wird auf 35 Länder ausgeweitet

Neben den neuen Werkzeugen für Videos und Livestreams baut YouTube auch sein Geschäft mit Produktempfehlungen aus. Das YouTube Shopping Affiliate-Programm soll bis Ende 2026 auf insgesamt 35 Länder erweitert werden. Außerdem sollen weitere Partner, darunter Amazon, hinzukommen.

Eine weitere Änderung betrifft die Produktkennzeichnung in Videos. Die angezeigten Produkttags sollen sich künftig an den jeweiligen Standort der Zuschauer anpassen. Damit können Nutzer je nach Land passende Angebote und Produktinformationen sehen.

Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Creatorn sind Neuerungen geplant. Das Tool "Frag Studio" soll künftig dabei helfen, sogenannte Marken-Pitches zu erstellen. Mit solchen Präsentationen können Creator Unternehmen ihre Ideen für mögliche Kooperationen vorstellen.

Neue Funktionen kommen schrittweise

Die angekündigten Neuerungen werden nicht alle gleichzeitig für sämtliche Nutzer verfügbar sein. Laut YouTube beginnt der weltweite Rollout sofort und wird über die kommenden Monate fortgesetzt. Wann einzelne Funktionen in Österreich freigeschaltet werden, wurde in den vorliegenden Angaben nicht konkretisiert.

Die Bilder des Tages i ?

Weitere Details zu den Neuerungen hat YouTube im offiziellen Blogbeitrag zum Made-on-YouTube-Event veröffentlicht.