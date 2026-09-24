i Nintendo bringt "Ocarina of Time" komplett neu zurück. Nintendo Neues "Ocarina of Time" "Zelda" wird 40 und Nintendo fährt nun groß auf Nintendo feiert 40 Jahre "The Legend of Zelda" mit neuen Spielen, einer Konsole im Triforce-Design, Konzerten und einem Kinofilm. Von Rene Findenig 24.09.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Jahrzehnte nach dem ersten Abenteuer in Hyrule feiert Nintendo das 40. Jubiläum von "The Legend of Zelda". Bei einer eigenen Direct-Präsentation hat das Unternehmen zahlreiche Aktivitäten für das Jubiläumsjahr angekündigt. Im Mittelpunkt steht dabei "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", das für die Nintendo Switch 2 umfassend überarbeitet wird. Das Abenteuer aus dem Jahr 1998 erscheint am 5. November für die aktuelle Nintendo-Konsole. Nintendo verspricht eine komplett überarbeitete Grafik, schnellere Ladezeiten und flüssigere Abläufe. Auch die Tonspur wurde überarbeitet und um sinfonische Orchestermusik ergänzt.

Bei der Steuerung gibt es ebenfalls Änderungen. Link kann künftig frei springen und rennen. Außerdem lässt sich die Kamera mit dem rechten Stick bewegen. Die Spielwelt wurde laut Nintendo ebenfalls deutlich überarbeitet. Auch die Figuren in Hyrule sollen stärker in die Handlung eingebunden werden. Erweiterte Zwischensequenzen werden mit synchronisierten Stimmen versehen und enthalten zusätzliche Dialoge. Die Umgebungen wurden neu gestaltet und sollen mehr Details bieten.

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Eine weitere Änderung betrifft den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Dieser Zyklus läuft künftig unabhängig davon weiter, wo sich Link gerade befindet. Dadurch soll die Welt lebendiger wirken. Für Spieler, die beim Abenteuer den Überblick behalten wollen, gibt es ebenfalls neue Funktionen. Der eigene Fortschritt kann jederzeit nachvollzogen werden. Zusätzlich zeigt ein großer Wandteppich den Verlauf des Abenteuers und ergänzt sich im Laufe des Spiels um weitere Details.

Okarina reagiert auf deine Stimme

Eine ungewöhnliche Neuerung betrifft Links berühmtes Instrument. Spieler können die erlernten Okarina-Melodien über das Mikrofon der Nintendo Switch 2 eingeben. Dafür reicht laut Nintendo auch das Summen der entsprechenden Melodie. Das Spiel soll außerdem auf echte Instrumente reagieren. Nintendo kündigt neben einer klassischen spielbaren Okarina auch eine elektronische Variante an. Bei dieser können per Knopfdruck einzelne Noten oder komplette Stücke abgespielt werden.

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Auch die neue Zelda-Notes-Funktion soll die Okarina stärker einbinden. Der Dienst ist über die Nintendo Switch App auf kompatiblen Smart-Geräten verfügbar. Dort können Spieler eine virtuelle Okarina über den Touchscreen spielen. Eine Hilfsfunktion kann Lieder automatisch wiedergeben. Außerdem lassen sich eigene Notenblätter erstellen und über QR-Codes teilen. "Zelda Notes" erhält für "Ocarina of Time" mehrere zusätzliche Funktionen. Ein digitales Tagebuch listet die Leistungen während des Abenteuers chronologisch auf. Dazu gehören auch verschiedene Statistiken, etwa die Zahl der besiegten Gegner.

Switch 2 bekommt Zelda-Design

Bei der sogenannten Mythenforschung bekommen Spieler auf ihrem Smart-Gerät Hinweise in Form von Bildern. Damit sollen sie bestimmte Orte in Hyrule finden. Als Belohnung gibt es Notenblätter für die Okarina. Wer sein Wissen über das Spiel testen möchte, kann außerdem an einem täglichen Quiz teilnehmen. Dafür stehen mehr als 2.000 Inhalte mit Fragen und Bildern bereit. Eine Teilnahme pro Tag ist möglich. Wer dafür seine im Spiel gesammelten Rubine einsetzt, kann die jeweilige Tagesfrage mehrfach versuchen.

Bereits am 29. Oktober, also eine Woche vor dem neuen "Ocarina of Time", erscheinen mehrere Jubiläumsprodukte. Dazu gehört eine Nintendo Switch 2 im "The Legend of Zelda"-Design zum 40. Jubiläum. Außerdem bringt Nintendo einen speziellen Switch 2 Pro Controller heraus. Ihn gibt es mit oder ohne Aufsteller. Zusätzlich erscheint eine passende Nintendo Switch 2-Tasche mit Bildschirmschutzfolie. Die erste Auflage der physischen Version von "Ocarina of Time" bekommt zudem eine besondere Verpackung mit strukturiertem Folienumschlag. Sie wird nur erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Zelda kommt auch ins Konzert und Kino

Für "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint am 17. September außerdem das bereits angekündigte Mineru-Konstrukt-amiibo. Das Jubiläum beschränkt sich nicht auf Spiele und Zubehör. Im kommenden Jahr startet eine weltweite Konzertreihe mit Musik aus der gesamten Zelda-Reihe. Los geht es im Jänner in Tokio mit einer Japan-Tournee. Anfang Februar folgt Nordamerika mit dem Start in Chicago. Die Europa-Tour beginnt im April in London. Im Mai ist schließlich Australien an der Reihe, dort startet die Tour in Melbourne.

Auch das Nintendo Museum in Kyoto beteiligt sich am Jubiläum. Dort gibt es seit 9. September ein spezielles Ticketdesign und ab 5. November neue Fotoecken. Im Herbst 2026 soll außerdem das Super Family Restaurant eröffnet werden. Die Jubiläumsaktivitäten im Museum sind laut Nintendo auf ein Jahr ausgelegt. Bereits ab sofort können Nutzer der App Nintendo Today! täglich digitale Sammelkarten zur Zelda-Reihe erhalten. Auch die Kalenderanimationen mit Zelda-Design werden angepasst und sollen Spiele aus verschiedenen Epochen der Serie zeigen.

LEGO baut Link und Epona

Auch Nintendo-Partner beteiligen sich am Jubiläumsjahr. LEGO kündigt mit "The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona" ein Modell mit 1.750 Teilen an. Das Set soll im Frühjahr 2027 erscheinen und richtet sich an erwachsene Sammler. Hasbro bringt ebenfalls ein Zelda-Produkt auf den Markt. Ein elektronisches Master-Schwert soll im Frühjahr 2027 erscheinen. Das Schwert ist 27 Zoll lang und verfügt über mehr als 15 Sounds, die durch Berührung oder Bewegung ausgelöst werden.

LEGOs "Zelda"-Set ist ein echt legendäres Sammlerstück i ?

Auch im Kino geht es mit Hyrule weiter. Der angekündigte Live-Action-Film von Nintendo, Arad Productions und Sony Pictures Entertainment trägt offiziell den Titel "The Legend of Zelda". Der weltweite Kinostart ist für den 30. April 2027 vorgesehen. Der Film soll auf den Geschichten, Ideen und Konzepten aufbauen, die Nintendo in den 40 Jahren der Spielreihe entwickelt hat. Weitere konkrete Angaben zur Handlung oder zur Besetzung nennt Nintendo in der Mitteilung nicht.

Wer bereits jetzt in die Reihe eintauchen möchte, kann auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch auf mehrere Zelda-Spiele zurückgreifen. Dazu gehören die Switch-2-Editionen von "Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom". Auf der ursprünglichen Switch sind unter anderem die entsprechenden Switch-Versionen sowie "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" verfügbar. Über Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket stehen außerdem ältere Zelda-Spiele in den Nintendo-Classics-Sammlungen zur Verfügung. Die Musik der Reihe kann über die Nintendo-Music-App beziehungsweise einen Webbrowser gehört werden.