i Im Mittelpunkt steht das Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-Set. Nintendo Hardware-Feuerwerk Nintendo bringt viele neue Konsolen-Sets im Oktober Neue Konsole, neues Spiel und teils Nintendo Switch Online dazu: Nintendo erweitert im Oktober sein Angebot an Konsolen-Paketen um fünf Neuzugänge. Von Rene Findenig 17.09.2026, 20:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich im Herbst eine Nintendo-Konsole zulegen möchte, bekommt bald zusätzliche Auswahl. Nintendo hat fünf neue Konsolen-Sets für Switch und Switch 2 angekündigt. Vier davon erscheinen am 29. Oktober, ein weiteres Paket kommt bereits am 22. Oktober auf den Markt. Den Auftakt macht das Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort-Set am 22. Oktober. Neben der Konsole ist "Nintendo Switch Sports Resort" als Download enthalten. Zusätzlich liegt ein Code für eine dreimonatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online bei.

Den Auftakt macht das Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort-Set am 22. Oktober. Nintendo

Am 29. Oktober geht es mit gleich vier weiteren Varianten weiter. Im Mittelpunkt steht dabei das Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-Set. Käufer erhalten neben der Konsole einen Download der Vollversion von "Mario Kart World". Dazu kommt ebenfalls ein Code für drei Monate Nintendo Switch Online – damit sind Online-Rennen gegen andere Spieler sowie GameChat mit Freunden möglich.

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Mario Kart 8 Deluxe für die Switch

Auch für die klassische Nintendo Switch gibt es ein neues Paket. Das Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe-Set enthält neben der Konsole eine physische Version des Rennspiels. "Mario Kart 8 Deluxe" bietet 48 Strecken. Gefahren wird dabei nicht nur auf normalen Rennpisten. Die Rennen führen unter anderem unter Wasser und durch die Luft, außerdem gibt es Streckenabschnitte, auf denen die Fahrer an Decken unterwegs sind.

Auch für die klassische Nintendo Switch gibt es ein neues Paket. Nintendo

Eine andere Zielgruppe spricht das Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden-Set an. Die Handheld-Konsole kommt in Türkis und enthält das neue "Tomodachi Life" als Download. Dazu gibt es eine 30-tägige Testphase für Nintendo Switch Online. Die Switch Lite ist speziell für das Spielen unterwegs ausgelegt. In "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" können Spieler ihre Mii-Figuren in einer eigenen, etwas ungewöhnlichen Welt begleiten.

Eine andere Zielgruppe spricht das Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden-Set an. Nintendo

Zelda-Edition der Switch 2 kommt ohne Spiel

Ebenfalls am 29. Oktober erscheint die Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda – Edition zum 40. Jubiläum. Die Konsole, die Station und die Joy-Con 2 erhalten ein spezielles Design mit Triforce-Motiv auf der Rückseite der Konsole.

Ebenfalls am 29. Oktober erscheint die Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda – Edition zum 40. Jubiläum. Nintendo

Wichtig für Käufer: Bei dieser Edition ist kein Spiel enthalten. Sie unterscheidet sich damit von den Paketen, bei denen Nintendo jeweils einen Download oder eine physische Spieleversion beilegt.