i Entdeckt wurde das neue Feature in der Beta-Version 26.37.10.15 für iOS. pixabay.com Mehr Flexibilität am Handy WhatsApp testet überraschend drei Konten gleichzeitig Der beliebte Messenger will es bald ermöglichen, drei verschiedene Telefonnummern in einer App zu nutzen. Das Feature ist noch in Entwicklung. Von Digital Heute 17.09.2026, 19:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle, die WhatsApp privat und beruflich nutzen: Der Messenger arbeitet daran, künftig drei Konten gleichzeitig in einer App zu ermöglichen. Bisher waren nur zwei Accounts möglich.

Entdeckt wurde das neue Feature in der Beta-Version 26.37.10.15 für iOS. Dort ist bereits zu sehen, wie die Auswahl mit drei Konten aussehen soll.

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Wie "Macwelt" unter Berufung auf das Portal WABetaInfo meldet, zeigt das Menü zum Kontowechsel die Profile mit Name, Profilbild und Telefonnummer an. Ein grüner Haken kennzeichnet dabei das gerade aktive Konto.

So funktioniert der Kontowechsel

Die Inhalte der einzelnen Profile bleiben komplett getrennt. Chats, Benachrichtigungen, Datenschutzeinstellungen, Backups und Medien sind jeweils dem entsprechenden Account zugeordnet. Bei neuen Nachrichten ist außerdem erkennbar, zu welchem Konto sie gehören.

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Auch die App-Sperre funktioniert für jedes Konto getrennt. Für die Einrichtung soll die Schaltfläche "Account hinzufügen" auch dann verfügbar bleiben, wenn bereits zwei Konten eingerichtet sind.

Wann kommt das Feature?

Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklung und wurde nicht einmal für Beta-Tester freigeschaltet. Wann WhatsApp sie für alle Nutzer verfügbar macht, ist offen. Ob bei drei Accounts Schluss ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.