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Entdeckt wurde das neue Feature in der Beta-Version 26.37.10.15 für iOS.
Entdeckt wurde das neue Feature in der Beta-Version 26.37.10.15 für iOS.
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Mehr Flexibilität am Handy

WhatsApp testet überraschend drei Konten gleichzeitig

Der beliebte Messenger will es bald ermöglichen, drei verschiedene Telefonnummern in einer App zu nutzen. Das Feature ist noch in Entwicklung.
Digital Heute
Von Digital Heute
17.09.2026, 19:18
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Gute Nachrichten für alle, die WhatsApp privat und beruflich nutzen: Der Messenger arbeitet daran, künftig drei Konten gleichzeitig in einer App zu ermöglichen. Bisher waren nur zwei Accounts möglich.

WhatsApp-Aus für Millionen Handys rückt rasch näher

Entdeckt wurde das neue Feature in der Beta-Version 26.37.10.15 für iOS. Dort ist bereits zu sehen, wie die Auswahl mit drei Konten aussehen soll.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie "Macwelt" unter Berufung auf das Portal WABetaInfo meldet, zeigt das Menü zum Kontowechsel die Profile mit Name, Profilbild und Telefonnummer an. Ein grüner Haken kennzeichnet dabei das gerade aktive Konto.

WhatsApp: Telefonieren ohne Account kommt

So funktioniert der Kontowechsel

Die Inhalte der einzelnen Profile bleiben komplett getrennt. Chats, Benachrichtigungen, Datenschutzeinstellungen, Backups und Medien sind jeweils dem entsprechenden Account zugeordnet. Bei neuen Nachrichten ist außerdem erkennbar, zu welchem Konto sie gehören.

Auch die App-Sperre funktioniert für jedes Konto getrennt. Für die Einrichtung soll die Schaltfläche "Account hinzufügen" auch dann verfügbar bleiben, wenn bereits zwei Konten eingerichtet sind.

Wann kommt das Feature?

Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklung und wurde nicht einmal für Beta-Tester freigeschaltet. Wann WhatsApp sie für alle Nutzer verfügbar macht, ist offen. Ob bei drei Accounts Schluss ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.

red,17.09.2026, 19:18
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