i Neue Grafik, mehr als 3.800 zusätzliche Karten und Online-Duelle: "Yu-Gi-Oh!" bringt "Tag Force" zurück. Konami "Tag Force GX" "Yu-Gi-Oh!" holt mit neuem Spiel Fanliebling zurück Die Duellakademie öffnet wieder ihre Tore. Ein beliebtes "Yu-Gi-Oh!"-Spiel aus der GX-Zeit kehrt überraschend als Remake zurück. Von Rene Findenig 17.09.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer die Yu-Gi-Oh!-GX-Ära auf der PlayStation Portable erlebt hat, bekommt im kommenden Jahr die Gelegenheit, an die Duellakademie zurückzukehren. Konami hat mit "Yu-Gi-Oh! Tag Force GX" ein Remake von "Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3" angekündigt. Das Spiel erscheint am 16. Februar 2027 für Steam, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Im Mittelpunkt steht erneut das letzte Jahr an der Duellakademie.

Du erkundest das Gelände, triffst auf mehr als 100 Charaktere und suchst dir einen Partner für die Tag-Duelle aus. Gemeinsam geht es anschließend gegen andere Duell-Duos. Die Neuauflage soll dabei nicht einfach das alte Spiel mit höherer Auflösung sein. Grafik und Duellsystem wurden überarbeitet, gleichzeitig bleiben Karten und Figuren aus der Ära der Anime-Serie "Yu-Gi-Oh! GX" ein zentraler Bestandteil.

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Mehr als 3.800 neue Karten

Besonders umfangreich fällt die Kartenauswahl aus. Neben den Karten aus dem ursprünglichen "Tag Force 3" kommen mehr als 3.800 weitere Karten hinzu. Damit lassen sich eigene Decks zusammenstellen und neue Strategien ausprobieren. Das Spiel beschränkt sich aber nicht auf die Duelle. Die Duellakademie kann frei erkundet werden, während neue und überarbeitete Minispiele und Geheimnisse für zusätzliche Beschäftigung sorgen.

Für Nostalgie sorgt außerdem der Galerie-Modus. Dort lassen sich Szenen aus "Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 1" und "Tag Force 2" ansehen. Auch gegen andere Spieler kann angetreten werden. Über "Casual Duel" und "Room Match" stehen Online-Duelle zur Verfügung. Dabei sind sowohl klassische Eins-gegen-eins-Partien als auch Tag-Duelle möglich. Damit verbindet das Remake die Struktur des ursprünglichen Spiels mit Funktionen eines modernen Yu-Gi-Oh!-Titels.

Drei Karten feiern ihr Comeback

Konami legt bei der physischen Version für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 noch besondere Karten bei. Käufer erhalten drei Karten für das "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game". Eine davon ist "Yubel" als Starlight Rare mit einem alternativen Artwork. Dazu kommen "Böser Kanon" und "Zukunftsvision", beide als Ultra Rare. Bei zwei der Karten handelt es sich um physische Premieren rund 20 Jahre nach ihrem Debüt in der "Yu-Gi-Oh! GX"-Anime-Serie.

Auch die Plattformen bekommen unterschiedliche Vorbesteller-Boni. Wer die Switch-Version digital vorbestellt, erhält einen Code für "Yu-Gi-Oh! Master Duel". Darin enthalten sind digitale Versionen der drei Karten sowie ein Gefährte in Form von "Geflügelter Kuriboh". Auf Steam gibt es dagegen digitale Hintergrundbilder und Icons als Bonus. Die PC-Version bietet darüber hinaus ein digitales Buch mit zusätzlichen Informationen zur Spielwelt.