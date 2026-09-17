i USB-Speicherstick pixabay.com Apple macOS 27 Golden Gate So erstellst du dir einen macOS-Rettungs-Stick Mit macOS 27 Golden Gate ist Apples neues Betriebssystem da. Ein bootfähiger USB-Stick kann bei Installationsproblemen zum Lebensretter werden. Von Digital Heute 17.09.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat sein neues Mac-Betriebssystem macOS 27 Golden Gate veröffentlicht. Neben vielen neuen Features schließt das Update auch zahlreiche Sicherheitslücken. Doch manchmal kann eine Installation schiefgehen – und dann ist guter Rat teuer.

Genau dafür gibt es eine Lösung: einen bootfähigen USB-Stick mit dem Installationsprogramm. Damit lässt sich ein Mac starten, die Festplatte neu formatieren und das System sauber installieren. Ein solcher Notfall-Stick sollte in keinem Mac-Haushalt fehlen.

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Wie "Macwelt" meldet, benötigt man für die Erstellung einen USB-Stick mit mindestens 17 GB Speicherplatz. Die Installationsdatei kann über das Terminal heruntergeladen werden. Apple stellt die Dateien auf seinen Servern bereit, verlinkt sie aber nicht offiziell.

So funktioniert die Erstellung

Zuerst muss der USB-Stick im Festplattendienstprogramm auf das Format "Mac OS Extended" formatiert werden. Danach kommt das Terminal zum Einsatz: Mit dem im Installer enthaltenen Tool "createinstallmedia" wird der Stick bootfähig gemacht.

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Um den fertigen Stick zu nutzen, startet man den Mac neu und hält dabei die Options-Taste gedrückt. Der USB-Stick erscheint dann als Startoption und man kann macOS frisch installieren.

Warum das Update wichtig ist

Das Update auf macOS 27 Golden Gate lohnt sich nicht nur wegen der neuen Funktionen. Apple hat mit dieser Version auch zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen. Experten empfehlen daher, zeitnah zu aktualisieren – am besten mit einem Rettungs-Stick in der Schublade.