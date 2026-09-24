i Seit 19. September liefern sich Duo und Spike ein Duell in zwei Apps. Spieler können Bosskämpfe bestreiten und exklusive Belohnungen freischalten. Supercell Kooperation mit Duolingo "Brawl Stars" bekommt einen ungewöhnlichen Bosskampf Die Duolingo-Eule übernimmt den Starr Park, während "Brawl Stars"-Kaktus Spike in den Sprachlektionen auftaucht. Die Events laufen bis 30. September. Von Digital Heute 24.09.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei bekannte grüne Maskottchen treffen aufeinander – und zwar nicht nur in den sozialen Netzwerken. Das Mobile Game "Brawl Stars" und die Lern-App Duolingo starten eine gemeinsame Aktion, bei der die Eule Duo und der Kaktus Spike die Rollen tauschen. Vom 19. bis 30. September können Spieler und Lernende in beiden Apps an zeitlich begrenzten Events teilnehmen und exklusive Belohnungen freischalten.

Der Zusammenarbeit gingen laut Ankündigung mehrere Wochen gegenseitiger Sticheleien in den Kommentarspalten voraus. Die Rivalität soll sich sogar auf die Straße und in den Himmel ausgeweitet haben. Im Mittelpunkt steht dabei ein ungewöhnlicher Wettstreit: Duo und Spike wollen die Zeit der Nutzer für sich gewinnen. Nun wird das Duell direkt in den beiden Apps fortgesetzt.

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Duo wird zum Boss in "Brawl Stars"

In "Brawl Stars" übernimmt Duolingos grüne Eule den Starr Park. Dort wartet ein neuer Bosskampf auf die Spieler. Erstmals treten bis zu 20 Spieler gemeinsam gegen einen einzelnen Gegner an. Im Klassenzimmer von Duo müssen sie immer stärkere Versionen der Eule besiegen und gleichzeitig Quizfragen beantworten. Richtige Antworten bringen Vorteile. Wer falsch antwortet, muss hingegen mit Schaden rechnen oder kann sogar aus dem Match fliegen.

Der neue Modus verbindet damit den üblichen Kampfablauf des Spiels mit kleinen Wissensfragen. Zusätzlich gibt es ein tägliches Community-Event. Spieler können jeden Tag eine Lektion in Duos Klassenzimmer absolvieren. Am letzten Tag steht eine Abschlussprüfung an, die bestanden werden muss, um eine Belohnung freizuschalten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss laut Ankündigung nachsitzen.

Spike taucht in Duolingo auf

Während Duo im Starr Park für Unruhe sorgt, zieht es Spike in die Lern-App. Dort können Nutzer im Rahmen einer zeitlich begrenzten Quest täglich Lektionen absolvieren und damit ihren Fortschritt vorantreiben. Die Aktion knüpft an den sogenannten Streak an – also die Serie aufeinanderfolgender Tage, an denen jemand eine Lektion abschließt.

Wer die Challenge erfolgreich beendet, kann exklusive Crossover-Belohnungen freischalten. Dazu gehört Spike, der dadurch in "Brawl Stars" verfügbar wird. Für die Teilnahme an den jeweiligen In-App-Events werden beide Apps benötigt.

"Brawl Stars" ist für iOS und Android erhältlich, ebenso Duolingo. Die gemeinsamen Aktionen sind bis einschließlich 30. September verfügbar.