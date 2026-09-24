i Österreichs Mittelschulen können sich wieder für ein kostenloses Samsung-Bildungsprogramm anmelden. Schüler entwickeln dabei Ideen für gesellschaftliche Herausforderungen. Samsung "Solve for Tomorrow" Samsung sucht Österreichs nächste Schüler-Ideen Sport, Technik und Umweltschutz: Samsung startet die nächste Runde seines Schulprogramms. Die Anmeldung ist noch bis Anfang November möglich. Von Rene Findenig 24.09.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schülerinnen und Schüler österreichischer Mittelschulen können sich ab sofort für die nächste Runde des Bildungsprogramms "Solve for Tomorrow" anmelden. Samsung startet die Initiative im Schuljahr 2026/27 bereits zum siebten Mal. Teilnehmen können die 3. und 4. Klassen aller Mittelschulen. Die Anmeldung ist kostenlos und läuft bis Freitag, 6. November 2026, um 23.59 Uhr. Im Mittelpunkt stehen gesellschaftliche Herausforderungen, für die Jugendliche eigene Ideen und Lösungsansätze entwickeln sollen.

Dabei geht es nicht nur um technische Kenntnisse. Die Schüler lernen auch, im Team zu arbeiten, Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und ihre Ideen schrittweise umzusetzen. Für das kommende Schuljahr stehen zwei Themen zur Auswahl. Die Klassen können sich entweder mit "Sport & Tech für Bildung und eine bessere Zukunft" oder mit "Umwelt, Nachhaltigkeit und Technologie" beschäftigen. Besondere technische Vorkenntnisse oder eine spezielle Ausstattung der Lehrpersonen sind laut Samsung nicht notwendig.

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In drei Phasen vom Einfall zum Prototyp

Das Programm erstreckt sich über das gesamte Schuljahr. In zehn Modulen mit insgesamt rund 20 Schulstunden arbeiten die Klassen an ihren Projekten. Der Ablauf ist in drei Phasen unterteilt. Von Oktober bis Dezember 2026 geht es zunächst darum, Herausforderungen zu erkennen und erste Ideen für mögliche Lösungen zu entwickeln. In der zweiten Phase von Jänner bis März 2027 arbeiten die Teams ihre Vorschläge weiter aus. Dabei kommt die sogenannte Design-Thinking-Methode zum Einsatz.

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Diese hilft dabei, Probleme aus Sicht der betroffenen Menschen zu verstehen und daraus konkrete Ideen zu entwickeln. Durch Feedback und gemeinsame Diskussionen sollen die Teams ihre Ansätze verbessern und auswählen. Von April bis Juni 2027 steht schließlich die praktische Umsetzung auf dem Programm. Die Jugendlichen bauen einen Prototyp ihrer Lösung und bereiten eine Präsentation vor. Bei einer Abschlussveranstaltung stellen sie ihre Projekte einer Fachjury aus Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten vor. Dort wird auch das Gewinnerprojekt gekürt.

Infoveranstaltung im Oktober

Lehrpersonen und interessierte Schulen können sich auf der offiziellen Website von Solve for Tomorrow über die Teilnahme informieren und ihre Klasse anmelden. Zusätzlich veranstaltet Samsung am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 17 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung. Dort werden der Ablauf, die Themen und die Teilnahmebedingungen vorgestellt. Weitere Termine sollen auf der Programmwebsite bekannt gegeben werden. Für Fragen steht außerdem eine Hotline zur Verfügung. Die konkreten Kontaktdaten und die Anmeldemöglichkeit finden sich auf der Programmwebsite.

"Solve for Tomorrow" ist eine internationale Initiative von Samsung Electronics, die 2009 ins Leben gerufen wurde und inzwischen in mehr als 60 Ländern stattfindet. In Österreich läuft das Programm bereits zum sechsten Mal, obwohl es laut aktueller Mitteilung nun zum siebten Mal angeboten wird. Seit diesem Jahr ist es im Rahmen von Digital Austria nach DigComp 2.3 AT zertifiziert. Dabei handelt es sich um einen österreichischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen.