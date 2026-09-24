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Kurz nach dem Mega-Gewinn meldete sich die getrennt lebende Frau – und will nun Millionen.
Kurz nach dem Mega-Gewinn meldete sich die getrennt lebende Frau – und will nun Millionen.
iStock / Getty Images / PatriciaEnciso
Sie will ein Stück vom Kuchen

Mit 5 € gewinnt er 223 Millionen – dann tanzt die Ex an

Ein Los um 5 Euro bringt einem Glückspilz in Italien unglaubliche 223,2 Millionen Euro. Plötzlich steht seine Ex vor der Tür – und will 80 Millionen.
Digital Heute
Von Digital Heute
24.09.2026, 20:55
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Ein Italiener aus Lecco gewinnt mit einem Fünf-Euro-Los beim SuperEnalotto unglaubliche 223,2 Millionen Euro. Doch die Freude währt nicht lang – jetzt droht ein heftiger Rosenkrieg. Denn seine Ehefrau, von der er nur faktisch getrennt lebt, will ein großes Stück vom Kuchen.

So knackte Österreicher 111,5-Millionen-Euro-Jackpot

Laut "20 Minuten" hat sie von dem Gewinn erfahren, obwohl sie ganz woanders, nämlich in Frosinone wohnt. Das Paar hat im April 2023 geheiratet und lebt offiziell noch im gesetzlichen Güterstand. Die Trennung war offenbar nie rechtlich abgeschlossen.

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Genau darauf setzen jetzt die Anwälte der 48-jährigen Frau. Sie fordern entweder monatlich 8.000 Euro Unterhalt – oder einmalig satte 80 Millionen Euro. Aus ihrer Sicht gehört der Lottogewinn nicht nur dem Mann, sondern beiden gemeinsam.

Das entscheidende Detail

Die Rechtsvertreter der Frau argumentieren, dass laut italienischem Kassationsgerichtshof auch Glücksspielgewinne zur ehelichen Gütergemeinschaft zählen können – sogar, wenn nur einer den Lottoschein kauft.

Ein Sechser, aber trotzdem kommt ein Sechsfach-Jackpot

    Das entscheidende Detail: Die Trennung ist noch nicht offiziell. Der Mann dürfte dagegenhalten, dass die Ehe praktisch längst vorbei ist. Jetzt hat der Gewinner zehn Tage Zeit, um auf die Forderung zu reagieren.

    Nicht der erste Fall

    Eingelöst hat er den Jackpot bisher noch nicht. Dafür bleiben ihm 180 Tage Zeit – das kann entweder über einen Notar oder direkt bei der Glücksspielbehörde passieren. Gewonnen wurde am 11. September mit den Zahlen 8, 13, 16, 52, 64 und 70 in einer Bar in Oggiono bei Lecco.

    Lotto-Mystery: 12 Millionen € noch immer nicht abgeholt

    Italien ist solche Fälle inzwischen fast gewohnt: Ein anderer Lotto-Millionär aus Lodi hat nach seinem Tod sein Vermögen der neuen Partnerin vermacht. Die Ex-Frau fordert jetzt monatlich 5.000 Euro Unterhalt.

    red,Akt. 24.09.2026, 20:59, 24.09.2026, 20:55
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