i Neue Motive, bessere Sicherheitsmerkmale und nachhaltigere Materialien: Die Euro-Scheine sollen ein völlig neues Gesicht bekommen. Europäische Zentralbank 2026 Euro wird völlig neu Neue Euro-Scheine kommen – nächster Schritt steht an Die EZB arbeitet an einer neuen Generation von Euro-Banknoten. Jetzt ist klar, wann die nächste wichtige Entscheidung fällt und was danach passiert. Von Digital Heute 25.09.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neuen Euro-Banknoten nehmen immer konkretere Formen an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Sommer zehn Entwürfe für die nächste Generation der Geldscheine vorgestellt. Bis zum 21. September konnten Menschen in ganz Europa bei einer Online-Umfrage ihre Meinung zu den Vorschlägen abgeben. Laut EZB haben sich mehr als neun Millionen Menschen daran beteiligt. Jetzt steht die nächste wichtige Etappe bevor: Der EZB-Rat soll voraussichtlich gegen Ende 2026 das endgültige Design auswählen.

Für dich bedeutet das allerdings nicht, dass du schon bald neue Scheine im Geldbörserl haben wirst. Bis die überarbeiteten Banknoten tatsächlich ausgegeben werden, dauert es noch mehrere Jahre. Die EZB rechnet damit, dass die neuen Geldscheine erst in den frühen 2030er-Jahren in Umlauf kommen. Bis dahin bleiben die bisherigen Scheine ganz normal gültig.

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Neue Euro-Scheine: ALLE Entwürfe auf einen Blick i ?

Zwei Themen stehen zur Auswahl

Bei der Neugestaltung der Euro-Banknoten stehen zwei große Themen im Mittelpunkt: "Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel". Die Entwürfe sollen die Vielfalt Europas und seine gemeinsame Identität darstellen. Bei der ersten Themenrichtung geht es um das kulturelle Erbe und bedeutende Persönlichkeiten. Die zweite widmet sich der Natur und zeigt unter anderem Flüsse und Vögel.

Die zehn Entwürfe wurden in einem europaweiten Wettbewerb ausgewählt. Mehr als 1.200 Grafikdesigner hatten sich dafür beworben. 25 von ihnen durften anschließend konkrete Vorschläge ausarbeiten. Eine unabhängige Jury mit 21 Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen wählte daraus die zehn Designs aus, die schließlich der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Alte Geldscheine bleiben weiterhin gültig

Wer noch Bargeld zu Hause hat, muss sich wegen der neuen Banknoten keine Sorgen machen. Die bisherigen Euro-Scheine verlieren durch die Umstellung nicht ihren Wert. Sie sollen auch nach der Einführung der neuen Serie weiterhin parallel im Umlauf bleiben. Ein verpflichtender Umtausch ist damit nicht vorgesehen.

Die EZB will mit der Überarbeitung nicht nur das Aussehen der Geldscheine verändern. Auch die Sicherheitsmerkmale sollen verbessert werden. Damit sollen die neuen Banknoten schwerer zu fälschen sein und sich leichter auf ihre Echtheit überprüfen lassen. Außerdem soll die Nutzung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erleichtert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umweltverträglichkeit. Die Zentralbank will die Haltbarkeit der Scheine verbessern und nachhaltigere Materialien sowie Produktionsverfahren einsetzen. Das soll den ökologischen Fußabdruck des Bargelds verringern.

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Entscheidung fällt voraussichtlich Ende des Jahres

Nach Abschluss der öffentlichen Befragung werden die Ergebnisse ausgewertet. Neben dem Feedback der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt der EZB-Rat auch die Empfehlungen der Jury und eine technische Bewertung. Erst danach soll das endgültige Design festgelegt werden.

Anschließend müssen die ausgewählten Entwürfe weiterentwickelt und getestet werden, bevor die Produktion beginnen kann. Die EZB hat bislang keinen konkreten Tag für die Ausgabe der neuen Geldscheine genannt. Fest steht nur, dass die Einführung erst in den darauffolgenden Jahren geplant ist. Bis dahin bleibt der Euro im Alltag so, wie du ihn kennst.