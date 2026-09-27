i Pokémon-Fans werden LEGO Pokémon Pikachu und Pokéball (72152) mit beweglichen Ohren und Gliedmaßen und in Sprungpose lieben. LEGO Von Dobby bis Pikachu LEGO zeigt bereits die Geschenkideen für Weihnachten LEGO präsentiert Geschenkideen für Weihnachten 2026. Die Auswahl reicht von Duplo-Sets für Kinder bis zu detailreichen Fahrzeugen und Game-Klassikern. Von Rene Findenig 27.09.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von der bunten Kreativbox für Kleinkinder bis zum Ferrari-Rennwagen für erwachsene Fans: Die LEGO Gruppe hat ihre Geschenkideen für Weihnachten 2026 vorgestellt. Die Auswahl umfasst Sets aus den Bereichen Duplo, Disney, Friends, Technic, Harry Potter, Minecraft, Fortnite und Star Wars. Auch neue Modelle rund um Musik, Sport und Film sind dabei. Die Preise reichen in der vorgestellten Auswahl von 19,99 bis 449,99 Euro.

Für kleine Baumeister und Disney-Fans

Für die Kleinsten empfiehlt LEGO unter anderem die DUPLO Classic Bunte Kreativbox (10479) um 19,99 Euro. Die großen, leicht zu greifenden Steine sollen Kleinkinder beim Bauen und Spielen unterstützen. Ebenfalls für junge Fans gedacht ist das Set DUPLO Wald mit wilden Tieren (10480) um 79,99 Euro, mit dem Kinder einen Wald und seine tierischen Bewohner erkunden können.

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Disney-Fans bekommen mit Aristocats: Bezaubernde Marie (43286) um 39,99 Euro eine bewegliche Figur der weißen Katze. Das Friends Cupcake-Riesenrad (42700) um 59,99 Euro setzt auf Jahrmarkt-Spielspaß. Und mit dem LEGO City Pizza-Liefererlebnis mit Fahrzeugen (60496) um 49,99 Euro ziehen ein Lieferauto und ein Pizzakatapult ins Kinderzimmer ein.

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Rennwagen, Rakete und ein LEGO-Rennrad

Bei den Fahrzeugen setzt LEGO auf bekannte Namen aus Motorsport und Technik. Das LEGO Icons Ferrari F2004 und Michael Schumacher (11375) kostet 89,99 Euro und bildet den Formel-1-Wagen mit funktionierender Lenkung nach. Deutlich größer und teurer ist das LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Hypercar (42232) um 449,99 Euro.

Für Raumfahrt-Fans ist die NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete (42221) um 59,99 Euro gedacht. Das Technic-Modell stellt den Startvorgang in drei Phasen nach. Das LEGO Icons Rennrad (11380) um 119,99 Euro bietet unter anderem einen funktionierenden Kettenantrieb. Dazu kommt der Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Rennwagen (42224) um 139,99 Euro mit technischer Ausstattung wie einer funktionierenden Einzelradaufhängung.

Magie, Drachen und Piratenabenteuer

Auch Fantasy und Rollenspielwelten sind vertreten. Das Friends Einhorn-Traumcafé (42684) um 39,99 Euro bietet eine Saft- und Milchshakebar sowie Spielzeug-Süßwaren. Ninjago-Fans können mit Wyldfyres Drachenmech (71868) um 89,99 Euro Szenen aus der vierten Staffel der TV-Serie nachstellen.

Im Harry-Potter-Sortiment gibt es gleich zwei neue Sets: Dobby, der Freie Elf (76469) kostet 34,99 Euro und lässt sich in Kreacher umbauen. Die Schloss Hogwarts: Kräuterkunde-Pflanzen (76474) um 99,99 Euro umfassen magische Gewächse wie eine schreiende Alraune und eine beißende Geranie. Das Creator 3-in-1-Set Legendäres Piratenschiff (31387) um 99,99 Euro richtet sich an kleine Freibeuter und bietet verstellbare Segel.

Gaming-Sets für Fans digitaler Welten

Bei den Gaming-Sets setzt LEGO auf bekannte Videospielmarken. Minecraft: Das Skelett (21594) um 49,99 Euro ist beweglich und enthält laut Hersteller einen QR-Code, über den im Spiel eine exklusive Diamantmütze freigeschaltet werden kann. Die Fortnite Rave Cave (77082) um 199,99 Euro bringt eine funktionierende Achterbahn und ein DJ-Pult mit. Auch ein freischaltbares In-Game-Outfit ist Teil des Sets.

Mit der Donkey Kong Arcade (72051) können Fans einen Videospielklassiker nachstellen: Fässer rollen, und eine Figur namens Jumpman lässt sich über Joystick und Knopf bewegen. Für Star-Wars-Fans ist der Astromech-Droide BB-8 (75452) um 89,99 Euro gedacht. Sein Kopf lässt sich durch Anschieben bewegen, außerdem kann ein Feuerzeugarm ausgefahren werden. Das LEGO Pokémon Pikachu und Pokéball (72152) um 199,99 Euro ergänzt die Gaming-Auswahl mit einer Figur, deren Ohren und Gliedmaßen beweglich sind.

Musik, Sport und Film unterm Christbaum

Auch Popkultur-Fans finden in der Auswahl mehrere Sets. Das Jurassic World Dinosaurier-Fossilien: Triceratops (77985) um 99,99 Euro ist als anatomisch-wissenschaftlich korrekter Nachbau angelegt und enthält laut LEGO zahlreiche Easter Eggs. Die LEGO Editions Olivia Rodrigos Schallplatte (43028) um 29,99 Euro greift Symbole der Sängerin auf und enthält eine Minifigur in einem von der "Sour"-Tour inspirierten Outfit.

Lionel Messi – Fußball-Highlights (43011) um 29,99 Euro feiert die Karriere des Fußballers mit einer detailreichen Minifigur. Groot im Ravager-Outfit (76341) aus dem Marvel-Universum kostet 59,99 Euro. Nostalgisch wird es mit LEGO Ideas Peanuts: Snoopys Hundehütte (21368) um 79,99 Euro. Das Set erinnert an das 75-jährige Jubiläum der Comicreihe und zeigt Snoopy auf dem Dach seiner Hundehütte oder beim Marshmallow-Rösten unter dem Sternenhimmel.