i Eine Stunde mehr Schlaf gibt es Ende Oktober: In der Nacht auf den 25. werden die Uhren zurückgedreht. iStock / Getty Images / Angela van Oeffelen Das musst du wissen Zeitumstellung fix – das gab's seit 6 Jahren nicht mehr In knapp einem Monat beginnt in Österreich die Winterzeit. Heuer fällt die Umstellung auf den frühestmöglichen Oktobersonntag. Von Digital Heute 27.09.2026, 17:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In knapp einem Monat ist es wieder so weit: Österreich stellt auf Winterzeit um. Heuer fällt die Zeitumstellung auf den frühestmöglichen Termin im Oktober. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren zurückgedreht. Um 3 Uhr früh springt die Zeit auf 2 Uhr zurück. Damit gibt es eine Stunde mehr Schlaf.

Dass die Umstellung jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt, liegt an der geltenden Regelung. Die Winterzeit beginnt immer am letzten Sonntag im Oktober. 2026 ist das bereits der 25. Oktober. Zuletzt fand die Umstellung 2020 und 2015 an diesem Datum statt. Im Vorjahr wurde die Uhr erst am 26. Oktober zurückgestellt. 2027 fällt der Wechsel sogar auf den 31. Oktober.

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Smartphones stellen sich automatisch um

Wer eine Funkuhr oder ein Smartphone verwendet, muss in der Regel nichts selbst machen. Smartphones und Funkuhren passen sich automatisch an die neue Zeit an. Bei analogen Uhren und manchen Geräten ohne automatische Zeitumstellung ist hingegen Handarbeit gefragt.

Für das offizielle Zeitsignal in Österreich ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zuständig. Die Umstellung auf die Normalzeit bedeutet außerdem, dass es morgens früher hell wird – dafür wird es am Abend auch früher dunkel.

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Ende der Zeitumstellung weiterhin offen

Die zweimal jährliche Zeitumstellung ist in der EU seit Jahren Thema. Das Europäische Parlament sprach sich 2019 für ein Ende der Zeitumstellung aus. Eine Reform ist bisher jedoch nicht umgesetzt worden. Damit bleibt es vorerst bei der bekannten Regel: Im Frühjahr wird auf Sommerzeit vor-, im Herbst auf Winterzeit zurückgestellt.