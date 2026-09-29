i Mehrere Fußballerinnen waren plötzlich nur in Unterwäsche zu sehen. EAFC27 Panne in Videospiel Wirbel um EA FC27 – Spielerinnen nur in BH und Slip Kurioser Fehler in EA FC27: Mehrere Fußballerinnen waren plötzlich nur in Unterwäsche zu sehen. Aufnahmen davon verbreiteten sich rasch im Netz. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurioser Grafikfehler sorgt derzeit bei Spielern von EA FC27 für Verwunderung. Ausgerechnet bei einigen Fußballerinnen verschwanden offenbar die Trikots – die virtuellen Spielerinnen waren stattdessen nur in dunkler Unterwäsche zu sehen.

Die neue Ausgabe der früher als Fifa bekannten Fußball-Reihe ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt. Bereits während der dreitägigen Early-Access-Phase, in der Vorbesteller früher loslegen konnten, tauchten Berichten zufolge die ersten Probleme mit der Darstellung auf.

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Aufnahmen, die Nutzer in sozialen Netzwerken veröffentlichten, zeigen Spielerinnen vor und nach Partien ohne ihre eigentliche Spielkleidung. Auch aus der virtuellen Kabine und bei Jubelszenen wurden Bilder geteilt, auf denen die Avatare lediglich BH und Slip tragen. Darüber berichtet auch die deutsche "Bild".

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Betroffen waren demnach vor allem Spielerinnen aus der englischen WSL sowie der französischen Première Ligue. Als Ursache wird ein Grafikfehler vermutet. Das Entwicklerteam hat bislang allerdings nicht offiziell erklärt, weshalb die Trikots bei manchen Spielerinnen nicht dargestellt wurden.

Bei männlichen Spielern wurde ein vergleichbarer Fehler bisher nicht beobachtet.