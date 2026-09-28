i Vicky (Pia Stutzenstein) und Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) folgen wieder dem "Alarm für Cobra 11". RTL / Guido Engels Neu im Programm Das sind die RTL+ Streaming Highlights im Oktober Von "War" über "Alarm für Cobra 11" bis "Temptation Island VIP": Der Oktober wird auf RTL+ dramatisch, actionreich und trashig. Von Heute Life 28.09.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Oktober dürfen sich Streaming-Fans auf Spannung, Reality-TV und schaurige Unterhaltung freuen.

Im Sky Original "War" entwickelt sich ein spektakulärer Scheidungsfall zu einem erbitterten Konflikt. Die "#CoupleChallenge – Halloween Edition" stellt ihre Kandidaten vor unheimliche Aufgaben, während RTL+ mit zwei neuen Filmen von "Alarm für Cobra 11" für Action sorgt. Außerdem startet "Temptation Island VIP" in die siebente Staffel. Diese und weitere Neuheiten gibt es hier im Überblick.

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2. Oktober: "War", Staffel 1

Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht die spektakuläre Scheidung des britischen Tech-Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des internationalen Filmstars Carla Duval (Sienna Miller). Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Schlagabtausch, bei dem die rivalisierenden Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Mandanten einen Vorteil zu erzielen.

Dabei gerät der ehrgeizige Nachwuchsjurist Jonathan "Johnny" Warren, gespielt von Archie Renaux (u.a. "Alien: Romulus", "Upgraded") in eine ebenso faszinierende wie erbarmungslose Welt. Eine Welt, in der Ehrgeiz die wichtigste Währung ist, Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und der Sieg über allem steht.

9. Oktober: "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

Wenn Reality auf Horror trifft, ist Nervenkitzel garantiert: In "#CoupleChallenge – Halloween Edition" stellen sich sechs Couples einer ganz besonderen Ausgabe des Formats. In einem düsteren Camp in Sachsen kämpfen sie um bis zu 66.600 Euro und müssen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen und unerwartete Schreckmomente meistern.

Absurde Flüche sorgen zusätzlich für Unruhe. Welche Reality-Stars sich der schaurigen Herausforderung stellen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. "#CoupleChallenge – Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+.

9. Oktober: "Alarm für Cobra 11"

30 Jahre Vollgas. 30 Jahre Action. 30 Jahre "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei": Seit dem 12. März 1996 steht die Autobahnpolizei rund um Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) für spektakuläre Stunts, ikonische Verfolgungsjagden und emotionale Ermittlungen.

Kein deutsches Format hat das Action-Genre so nachhaltig geprägt wie "Cobra 11". Das Jubiläumsjahr ist längst in voller Fahrt: Bereits seit dem März stehen die Filme "Blutsbande" und "Die Jägerin" auf RTL+ zum Streamen bereit. Jetzt folgen zwei neue Fälle: Ab 9. Oktober sind mit "Bedingungslos" und "Sterbensschön" zwei weitere 90-Minüter auf RTL+ verfügbar. Ab 10. Oktober sind beide Filme auch bei WOW und Sky zu sehen. 2027 feiern die neuen Fälle ihre Free-TV-Premiere bei RTL.

12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7

Der Countdown läuft: Ab 12. Oktober geht "Temptation Island VIP" bei RTL+ in die siebte Runde. Moderatorin Janin Ullmann begleitet erneut vier prominente Paare, die herausfinden wollen, wie belastbar ihre Beziehung wirklich ist. Bereits fest stehen Gloria (33) & Micha (34) ("Das Sommerhaus der Stars"), die "Lovestory des Jahres"-Gewinner Tara (32) & Dennis (30) sowie Chika (26) & Carina (27) ("#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"). Chika & Carina schreiben dabei Formatgeschichte: Sie sind das erste queere Paar bei "Temptation Island VIP". Das vierte Paar wird noch bekanntgegeben.

Getrennte Villen, attraktive Singles und jede Menge Gelegenheiten, die eigenen Grenzen auszuloten: Wer bleibt seinem Partner oder seiner Partnerin treu? Bei wem sorgen Bilder vom anderen für Eifersucht? Und welche Beziehung übersteht die gemeinsame Zeit auf Kreta?

Das sind die weiteren Highlights

Filme 1. Oktober: "Charlie und die Schokoladenfabrik"

1. Oktober: "Wonka"

1. Oktober: "Der Polarexpress"

1. Oktober: "Gremlins"

1. Oktober: "Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster"

1. Oktober: "Interview mit einem Vampir"

1. Oktober: "Das perfekte Geheimnis"

1. Oktober: "Blair Witch Project"

1. Oktober: "Saw" 1-4

1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten"

1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"

1. Oktober: "Once upon a Christmas Crown"

1. Oktober: "Superbad"

1. Oktober: "Es" (2017)

1. Oktober: "Christmas at the Catnip Café – Kätzchen, Plätzchen, Weihnachtsküsse"

1. Oktober: "Drei Weihnachtsmänner und ein turbulentes Weihnachtsfest"

9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky

14. Oktober: "Saw V"

15. Oktober: "Alter Weißer Mann" | exklusiv

Serien 1. Oktober: "The Day of the Jackal", Staffel 1 | 10 Folgen, Sky UK Original

5. Oktober: "War", Staffel 1 | 8 Folgen, Sky UK Origin

Der Jackal, gespielt von Eddie Redmayne, ist ein chamäleonartiger und eiskalter Elite-Auftragsmörder, der in der packenden Thriller-Serie The Day of the Jackal unter ständigem Identitätswechsel weltweite Jagd auf seine hochkarätigen Ziele macht. RTL / 2024 Carnival Film & Television Limited

Dokus, Reportagen und Magazine 7. Oktober: "stern TV Reportage – Der Traum vom schnellen Geld" | RTL+ | TV: 14.10. bei VOX

14. Oktober: "stern TV Reportage – Die Tricks der Tester" | RTL+ | TV: 21.10. bei VOX

21. Oktober: "Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France ", Sky Original, Blauer Panther ausgezeichnet als "Bester Dokumentfilm"

Podcast 2. Oktober: "Die Königin der Räuber - Eine Podcast-Serie von Verbrechen von nebenan", Teil 1 & 2, ab 9.10. Teil 3 & 4

2. Oktober: "stern Crime - Spurensuche", wöchentlich

6. Oktober: Video-Podcast "Reality Detektiv Kevin Schäfer – dem Gossip auf der Spur", wöchentlich

Kids & Family 2. Oktober: "Baby Lemminge", Staffel 1 auch bei TOGGO

16. Oktober: "Super Wings", Staffel 9, Part 2

19. Oktober: "Die Thundermans: Undercover", Staffel 1, auch bei TOGGO

Sport 3. Oktober: Formel 1 – Großer Preis von Malaysia, Qualifying

4. Oktober: UEFA Nations League – Griechenland vs. Deutschland

10. Oktober: Formel 1 – Großer Preis von Singapur, Sprintrennen

10. Oktober: Premier League – FC Arsenal vs. Leeds United

10. Oktober: 2. Bundesliga, 7. Spieltag – 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg

15. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 2 / UEFA Conference League, Matchday 1

17. Oktober: Premier League – FC Brentford vs. FC Liverpool

17. Oktober: 2. Bundesliga, 8. Spieltag – Hannover 96 vs. FC St. Pauli

17. Oktober: OKTAGON 95

18. Oktober: WEC – 6 Stunden von Barcelona

22. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 3 / UEFA Conference League, Matchday 2

24. Oktober: Formel 1 – Großer Preis der USA, Qualifying

24. Oktober: Premier League – Aston Villa vs. Manchester City

24. Oktober: 2. Bundesliga, 9. Spieltag – 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Kaiserslautern

31. Oktober: Formel 1 – Großer Preis von Mexiko, Qualifying

31. Oktober: Premier League – Manchester City vs. Brighton & Hove Albion

31. Oktober: 2. Bundesliga, 10. Spieltag – Karlsruher SC vs. 1. FC Heidenheim 1846

31. Oktober: OKTAGON 96: München

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