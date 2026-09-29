i Ein Klassiker der 1990er-Jahre auf Prime Video: Geena Davis (li.) und Susan Sarandon als "Thelma & Louise". (Bild: MGM) Von "Drive" bis Rocky Alle Highlights im Oktober bei Amazon Prime Video Von James Bond, Rocky und "Herr der Ringe" bis "7 vs. Wild", "Drive" und "Friends Sex and Games". Der Oktober hat auf Prime Video einiges zu bieten. Von Jochen Dobnik 29.09.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prime Video setzt im Oktober auf Horror, Romantik, Beziehungsfragen und Abenteuer.

Passend zu Halloween startet mit "Carrie" eine neue Adaption von Stephen Kings bekanntem Roman. Eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die von Mike Flanagan erstmals als Fernsehserie adaptiert wurde. In der Hauptrolle glänzt Newcomerin Summer H. Howell.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In "Drive – The Pretenders", inspiriert von Tamara Lushs gleichnamiger Wattpad-Novelle, begeben sich die aufstrebende Mechanikerin Lisa-Marie Koroll und der berühmte, aber erfolglose Rennfahrer Amin Baahmed auf eine emotionale Reise.

Aus Feinden werden Liebende – und die Leidenschaft entflammt auf und neben der Rennstrecke.

Romantisch wird es auch in "Love of Your Life", einer Geschichte über Liebe und ihre Folgen. Maya (Margaret Qualley) begegnet darin zufällig Charlie (Gabriel Basso) und erlebt mit ihm eine große Liebesgeschichte, die eine gemeinsame Zukunft in Gang setzt, die sie sich nie hätte vorstellen können.

Als diese Zukunft plötzlich zerbricht, beginnt für Maya ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wer sie wirklich ist, was sie vom Leben erwartet und wie sie nach einem schweren Verlust wieder lieben kann.

Einen anderen Blick auf Partnerschaften wirft "Friends Sex and Games". Vier Paare nehmen am sogenannten Schlüsselspiel teil und testen dabei ihre persönlichen und gemeinsamen Grenzen.

Die achtteilige Serie, basierend auf dem mexikanischen Serienhit El juego de las Llaves, verspricht eine explosive Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor – ausgelassen, modern, provokant und überraschend ehrlich.

Deutlich rauer geht es in der sechsten Staffel von "7 vs. Wild" zu. Während es sich das Publikum zu Hause gemütlich machen kann, müssen die Kandidaten, darunter die österreichische Elite-Soldatin Tatjana Sabitzer, Popstar Mike Singer und Olympiasieger Matthias Steiner, erneut unter schwierigen Bedingungen in der Wildnis bestehen.

Gedreht wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik. Die raue Landschaft ist als Sierra El Diablo bekannt, „Gebirge des Teufels".

Eine gefühlte Temperatur von über 50 °C, stacheliges Gelände voller Kakteen und eine gefährliche Tierwelt stellen die Teilnehmer vor extreme Herausforderungen. Trinkwasser ist nur schwer zugänglich, als Nahrung bleiben lediglich Kakteen, Taranteln und Skorpione.

Das sind die Film- und Serienhighlights im Oktober

Serien ab 1. Oktober: From (Staffel 3)

ab 1. Oktober: The Rookie (Staffel 1–7)

ab 2. Oktober: Kill Jackie (Staffel 1)

ab 2. Oktober: Der Tod ist mir lieber (Staffel 1)

ab 4. Oktober: Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers (Staffel 1)

ab 7. Oktober: Carrie (Staffel 1)

ab 11. Oktober: Once Upon a Time (Staffel 1–7)

ab 11. Oktober: Scandal (Staffel 1–7)

ab 11. Oktober: The Strain (Staffel 1–4)

ab 11. Oktober: Akte X (Staffel 1–11)

ab 12. Oktober: The 100 (Staffel 1–7)

ab 14. Oktober: Helluva Boss (Staffel 3)

ab 16. Oktober: Friends Sex and Games (Staffel 1)

ab 16. Oktober: Hometown Giants (Staffel 1)

ab 19. Oktober: Love in Disguise (Staffel 1)

ab 19. Oktober: Mad Men (Staffel 1–7)

ab 21. Oktober: The Terminal List (Staffel 2)

ab 23. Oktober: 7 vs. Wild (Staffel 6)

ab 25. Oktober: Der letzte Tisch (Staffel 1)

ab 26. Oktober: Blindspot (Staffel 1–5)

GoldenEye (1995): Pierce Brosnan im Auftrag Ihrer Majestät. imago stock&people

Filme ab 1. Oktober: Astrid Lindgrens Weihnachten

ab 1. Oktober: Casino Royale (1967)

ab 1. Oktober: Child’s Play (2019)

ab 1. Oktober: Creed – Rocky’s Legacy

ab 1. Oktober: Creed II

ab 1. Oktober: Creed III – Rocky’s Legacy

ab 1. Oktober: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise

ab 1. Oktober: Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere

ab 1. Oktober: Der Hobbit – Smaugs Einöde

ab 1. Oktober: Der Terminator

ab 1. Oktober: House of Gucci

ab 1. Oktober: James Bond – Der Hauch des Todes

ab 1. Oktober: James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt

ab 1. Oktober: James Bond – Der Spion, der mich liebte

ab 1. Oktober: James Bond – Diamantenfieber

ab 1. Oktober: James Bond – Die Welt ist nicht genug

ab 1. Oktober: James Bond – GoldenEye

ab 1. Oktober: James Bond – Im Angesicht des Todes

ab 1. Oktober: James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät

ab 1. Oktober: James Bond – In tödlicher Mission

ab 1. Oktober: James Bond – Leben und sterben lassen

ab 1. Oktober: James Bond – Liebesgrüße aus Moskau

ab 1. Oktober: James Bond – Lizenz zum Töten

ab 1. Oktober: James Bond – Man lebt nur zweimal

ab 1. Oktober: James Bond – Octopussy

ab 1. Oktober: James Bond – Sag niemals nie

ab 1. Oktober: James Bond 007 – Casino Royale (2006)

ab 1. Oktober: James Bond 007 – Ein Quantum Trost

ab 1. Oktober: James Bond 007 – Goldfinger

ab 1. Oktober: James Bond 007 – Moonraker

ab 1. Oktober: James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag

ab 1. Oktober: James Bond 007 jagt Dr. No

ab 1. Oktober: Spectre

ab 1. Oktober: Manta Manta

ab 1. Oktober: Mel Brooks’ Spaceballs

ab 1. Oktober: Mile 22

ab 1. Oktober: Rocky

ab 1. Oktober: Rocky II

ab 1. Oktober: Rocky III – Das Auge des Tigers

ab 1. Oktober: Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts

ab 1. Oktober: Rocky V

ab 1. Oktober: Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens

ab 1. Oktober: Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut

ab 1. Oktober: Thelma & Louise

ab 1. Oktober: Walking Tall: The Payback

ab 2. Oktober: Homefront

ab 2. Oktober: The Boss Baby

ab 2. Oktober: The Boss Baby 2: Familienunternehmen

ab 2. Oktober: Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

ab 3. Oktober: Godzilla

ab 3. Oktober: Godzilla II: King of the Monsters

ab 3. Oktober: Godzilla vs. Kong

ab 3. Oktober: Godzilla x Kong: The New Empire

ab 5. Oktober: Rachels Hochzeit

ab 8. Oktober: The Social Network

ab 10. Oktober: Cold Storage

ab 11. Oktober: Barbie

ab 11. Oktober: Dog Man: Wau gegen Miau

ab 12. Oktober: The Monkey

ab 14. Oktober: Love of Your Life

ab 15. Oktober: Furiosa: A Mad Max Saga

ab 15. Oktober: Mad Max: Fury Road (Black & Chrome Edition)

ab 16. Oktober: Masterplan

ab 18. Oktober: Belleville Cop

ab 18. Oktober: The Game – Das Geschenk seines Lebens

ab 19. Oktober: Am I OK?

ab 19. Oktober: Bridget Jones’ Baby

ab 19. Oktober: Honest Thief

ab 20. Oktober: Crank

ab 21. Oktober: The Commuter

ab 23. Oktober: Suicide Squad

ab 25. Oktober: Kill Bill: Volume 1

ab 25. Oktober: Kill Bill: Volume 2

ab 25. Oktober: Non-Stop

ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die Gefährten

ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)

ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die zwei Türme

ab 26. Oktober: Green Book

ab 27. Oktober: Men in Black: International

ab 28. Oktober: Drive – The Pretenders

ab 29. Oktober: Cold Pursuit

ab 30. Oktober: Apokalypse Z: Neue Welt

ab 30. Oktober: Inception

ab 30. Oktober: Jackie Brown

ab 30. Oktober: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1

ab 30. Oktober: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2

ab 31. Oktober: Drop

..