Alle Highlights im Oktober bei Amazon Prime Video

Prime Video setzt im Oktober auf Horror, Romantik, Beziehungsfragen und Abenteuer.
Passend zu Halloween startet mit "Carrie" eine neue Adaption von Stephen Kings bekanntem Roman. Eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die von Mike Flanagan erstmals als Fernsehserie adaptiert wurde. In der Hauptrolle glänzt Newcomerin Summer H. Howell.
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In "Drive – The Pretenders", inspiriert von Tamara Lushs gleichnamiger Wattpad-Novelle, begeben sich die aufstrebende Mechanikerin Lisa-Marie Koroll und der berühmte, aber erfolglose Rennfahrer Amin Baahmed auf eine emotionale Reise.
Aus Feinden werden Liebende – und die Leidenschaft entflammt auf und neben der Rennstrecke.
Romantisch wird es auch in "Love of Your Life", einer Geschichte über Liebe und ihre Folgen. Maya (Margaret Qualley) begegnet darin zufällig Charlie (Gabriel Basso) und erlebt mit ihm eine große Liebesgeschichte, die eine gemeinsame Zukunft in Gang setzt, die sie sich nie hätte vorstellen können.
Als diese Zukunft plötzlich zerbricht, beginnt für Maya ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wer sie wirklich ist, was sie vom Leben erwartet und wie sie nach einem schweren Verlust wieder lieben kann.
Einen anderen Blick auf Partnerschaften wirft "Friends Sex and Games". Vier Paare nehmen am sogenannten Schlüsselspiel teil und testen dabei ihre persönlichen und gemeinsamen Grenzen.
Die achtteilige Serie, basierend auf dem mexikanischen Serienhit El juego de las Llaves, verspricht eine explosive Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor – ausgelassen, modern, provokant und überraschend ehrlich.
Deutlich rauer geht es in der sechsten Staffel von "7 vs. Wild" zu. Während es sich das Publikum zu Hause gemütlich machen kann, müssen die Kandidaten, darunter die österreichische Elite-Soldatin Tatjana Sabitzer, Popstar Mike Singer und Olympiasieger Matthias Steiner, erneut unter schwierigen Bedingungen in der Wildnis bestehen.
Gedreht wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik. Die raue Landschaft ist als Sierra El Diablo bekannt, „Gebirge des Teufels".
Eine gefühlte Temperatur von über 50 °C, stacheliges Gelände voller Kakteen und eine gefährliche Tierwelt stellen die Teilnehmer vor extreme Herausforderungen. Trinkwasser ist nur schwer zugänglich, als Nahrung bleiben lediglich Kakteen, Taranteln und Skorpione.
Das sind die Film- und Serienhighlights im Oktober
Serien
ab 1. Oktober: From (Staffel 3)
ab 1. Oktober: The Rookie (Staffel 1–7)
ab 2. Oktober: Kill Jackie (Staffel 1)
ab 2. Oktober: Der Tod ist mir lieber (Staffel 1)
ab 4. Oktober: Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers (Staffel 1)
ab 7. Oktober: Carrie (Staffel 1)
ab 11. Oktober: Once Upon a Time (Staffel 1–7)
ab 11. Oktober: Scandal (Staffel 1–7)
ab 11. Oktober: The Strain (Staffel 1–4)
ab 11. Oktober: Akte X (Staffel 1–11)
ab 12. Oktober: The 100 (Staffel 1–7)
ab 14. Oktober: Helluva Boss (Staffel 3)
ab 16. Oktober: Friends Sex and Games (Staffel 1)
ab 16. Oktober: Hometown Giants (Staffel 1)
ab 19. Oktober: Love in Disguise (Staffel 1)
ab 19. Oktober: Mad Men (Staffel 1–7)
ab 21. Oktober: The Terminal List (Staffel 2)
ab 23. Oktober: 7 vs. Wild (Staffel 6)
ab 25. Oktober: Der letzte Tisch (Staffel 1)
ab 26. Oktober: Blindspot (Staffel 1–5)
GoldenEye (1995): Pierce Brosnan im Auftrag Ihrer Majestät.
imago stock&people
Filme
ab 1. Oktober: Astrid Lindgrens Weihnachten
ab 1. Oktober: Casino Royale (1967)
ab 1. Oktober: Child’s Play (2019)
ab 1. Oktober: Creed – Rocky’s Legacy
ab 1. Oktober: Creed II
ab 1. Oktober: Creed III – Rocky’s Legacy
ab 1. Oktober: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
ab 1. Oktober: Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere
ab 1. Oktober: Der Hobbit – Smaugs Einöde
ab 1. Oktober: Der Terminator
ab 1. Oktober: House of Gucci
ab 1. Oktober: James Bond – Der Hauch des Todes
ab 1. Oktober: James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt
ab 1. Oktober: James Bond – Der Spion, der mich liebte
ab 1. Oktober: James Bond – Diamantenfieber
ab 1. Oktober: James Bond – Die Welt ist nicht genug
ab 1. Oktober: James Bond – GoldenEye
ab 1. Oktober: James Bond – Im Angesicht des Todes
ab 1. Oktober: James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät
ab 1. Oktober: James Bond – In tödlicher Mission
ab 1. Oktober: James Bond – Leben und sterben lassen
ab 1. Oktober: James Bond – Liebesgrüße aus Moskau
ab 1. Oktober: James Bond – Lizenz zum Töten
ab 1. Oktober: James Bond – Man lebt nur zweimal
ab 1. Oktober: James Bond – Octopussy
ab 1. Oktober: James Bond – Sag niemals nie
ab 1. Oktober: James Bond 007 – Casino Royale (2006)
ab 1. Oktober: James Bond 007 – Ein Quantum Trost
ab 1. Oktober: James Bond 007 – Goldfinger
ab 1. Oktober: James Bond 007 – Moonraker
ab 1. Oktober: James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag
ab 1. Oktober: James Bond 007 jagt Dr. No
ab 1. Oktober: Spectre
ab 1. Oktober: Manta Manta
ab 1. Oktober: Mel Brooks’ Spaceballs
ab 1. Oktober: Mile 22
ab 1. Oktober: Rocky
ab 1. Oktober: Rocky II
ab 1. Oktober: Rocky III – Das Auge des Tigers
ab 1. Oktober: Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts
ab 1. Oktober: Rocky V
ab 1. Oktober: Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens
ab 1. Oktober: Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut
ab 1. Oktober: Thelma & Louise
ab 1. Oktober: Walking Tall: The Payback
ab 2. Oktober: Homefront
ab 2. Oktober: The Boss Baby
ab 2. Oktober: The Boss Baby 2: Familienunternehmen
ab 2. Oktober: Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte