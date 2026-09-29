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Ein Klassiker der 1990er-Jahre auf Prime Video: Geena Davis (li.) und Susan Sarandon als
Ein Klassiker der 1990er-Jahre auf Prime Video: Geena Davis (li.) und Susan Sarandon als "Thelma & Louise".
(Bild: MGM)
Von "Drive" bis Rocky

Alle Highlights im Oktober bei Amazon Prime Video

Von James Bond, Rocky und "Herr der Ringe" bis "7 vs. Wild", "Drive" und "Friends Sex and Games". Der Oktober hat auf Prime Video einiges zu bieten.
Jochen Dobnik
Von Jochen Dobnik
29.09.2026, 16:00
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Prime Video setzt im Oktober auf Horror, Romantik, Beziehungsfragen und Abenteuer.

Passend zu Halloween startet mit "Carrie" eine neue Adaption von Stephen Kings bekanntem Roman. Eine mutige, zeitgemäße und überraschende Neuinterpretation der klassischen Coming-of-Age-Geschichte, die von Mike Flanagan erstmals als Fernsehserie adaptiert wurde. In der Hauptrolle glänzt Newcomerin Summer H. Howell.

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In "Drive – The Pretenders", inspiriert von Tamara Lushs gleichnamiger Wattpad-Novelle, begeben sich die aufstrebende Mechanikerin Lisa-Marie Koroll und der berühmte, aber erfolglose Rennfahrer Amin Baahmed auf eine emotionale Reise.

Aus Feinden werden Liebende – und die Leidenschaft entflammt auf und neben der Rennstrecke.

Romantisch wird es auch in "Love of Your Life", einer Geschichte über Liebe und ihre Folgen. Maya (Margaret Qualley) begegnet darin zufällig Charlie (Gabriel Basso) und erlebt mit ihm eine große Liebesgeschichte, die eine gemeinsame Zukunft in Gang setzt, die sie sich nie hätte vorstellen können.

Als diese Zukunft plötzlich zerbricht, beginnt für Maya ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wer sie wirklich ist, was sie vom Leben erwartet und wie sie nach einem schweren Verlust wieder lieben kann.

Einen anderen Blick auf Partnerschaften wirft "Friends Sex and Games". Vier Paare nehmen am sogenannten Schlüsselspiel teil und testen dabei ihre persönlichen und gemeinsamen Grenzen.

Die achtteilige Serie, basierend auf dem mexikanischen Serienhit El juego de las Llaves, verspricht eine explosive Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion und Humor – ausgelassen, modern, provokant und überraschend ehrlich.

Deutlich rauer geht es in der sechsten Staffel von "7 vs. Wild" zu. Während es sich das Publikum zu Hause gemütlich machen kann, müssen die Kandidaten, darunter die österreichische Elite-Soldatin Tatjana Sabitzer, Popstar Mike Singer und Olympiasieger Matthias Steiner, erneut unter schwierigen Bedingungen in der Wildnis bestehen.

Gedreht wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik. Die raue Landschaft ist als Sierra El Diablo bekannt, „Gebirge des Teufels".

Eine gefühlte Temperatur von über 50 °C, stacheliges Gelände voller Kakteen und eine gefährliche Tierwelt stellen die Teilnehmer vor extreme Herausforderungen. Trinkwasser ist nur schwer zugänglich, als Nahrung bleiben lediglich Kakteen, Taranteln und Skorpione.

Das sind die Film- und Serienhighlights im Oktober

Serien

  • ab 1. Oktober: From (Staffel 3)
  • ab 1. Oktober: The Rookie (Staffel 1–7)
  • ab 2. Oktober: Kill Jackie (Staffel 1)
  • ab 2. Oktober: Der Tod ist mir lieber (Staffel 1)
  • ab 4. Oktober: Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers (Staffel 1)
  • ab 7. Oktober: Carrie (Staffel 1)
  • ab 11. Oktober: Once Upon a Time (Staffel 1–7)
  • ab 11. Oktober: Scandal (Staffel 1–7)
  • ab 11. Oktober: The Strain (Staffel 1–4)
  • ab 11. Oktober: Akte X (Staffel 1–11)
  • ab 12. Oktober: The 100 (Staffel 1–7)
  • ab 14. Oktober: Helluva Boss (Staffel 3)
  • ab 16. Oktober: Friends Sex and Games (Staffel 1)
  • ab 16. Oktober: Hometown Giants (Staffel 1)
  • ab 19. Oktober: Love in Disguise (Staffel 1)
  • ab 19. Oktober: Mad Men (Staffel 1–7)
  • ab 21. Oktober: The Terminal List (Staffel 2)
  • ab 23. Oktober: 7 vs. Wild (Staffel 6)
  • ab 25. Oktober: Der letzte Tisch (Staffel 1)
  • ab 26. Oktober: Blindspot (Staffel 1–5)
GoldenEye (1995): <strong>Pierce Brosnan</strong> im Auftrag Ihrer Majestät.
GoldenEye (1995): Pierce Brosnan im Auftrag Ihrer Majestät.
imago stock&people

Filme

  • ab 1. Oktober: Astrid Lindgrens Weihnachten
  • ab 1. Oktober: Casino Royale (1967)
  • ab 1. Oktober: Child’s Play (2019)
  • ab 1. Oktober: Creed – Rocky’s Legacy
  • ab 1. Oktober: Creed II
  • ab 1. Oktober: Creed III – Rocky’s Legacy
  • ab 1. Oktober: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
  • ab 1. Oktober: Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere
  • ab 1. Oktober: Der Hobbit – Smaugs Einöde
  • ab 1. Oktober: Der Terminator
  • ab 1. Oktober: House of Gucci
  • ab 1. Oktober: James Bond – Der Hauch des Todes
  • ab 1. Oktober: James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt
  • ab 1. Oktober: James Bond – Der Spion, der mich liebte
  • ab 1. Oktober: James Bond – Diamantenfieber
  • ab 1. Oktober: James Bond – Die Welt ist nicht genug
  • ab 1. Oktober: James Bond – GoldenEye
  • ab 1. Oktober: James Bond – Im Angesicht des Todes
  • ab 1. Oktober: James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät
  • ab 1. Oktober: James Bond – In tödlicher Mission
  • ab 1. Oktober: James Bond – Leben und sterben lassen
  • ab 1. Oktober: James Bond – Liebesgrüße aus Moskau
  • ab 1. Oktober: James Bond – Lizenz zum Töten
  • ab 1. Oktober: James Bond – Man lebt nur zweimal
  • ab 1. Oktober: James Bond – Octopussy
  • ab 1. Oktober: James Bond – Sag niemals nie
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 – Casino Royale (2006)
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 – Ein Quantum Trost
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 – Goldfinger
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 – Moonraker
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag
  • ab 1. Oktober: James Bond 007 jagt Dr. No
  • ab 1. Oktober: Spectre
  • ab 1. Oktober: Manta Manta
  • ab 1. Oktober: Mel Brooks’ Spaceballs
  • ab 1. Oktober: Mile 22
  • ab 1. Oktober: Rocky
  • ab 1. Oktober: Rocky II
  • ab 1. Oktober: Rocky III – Das Auge des Tigers
  • ab 1. Oktober: Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts
  • ab 1. Oktober: Rocky V
  • ab 1. Oktober: Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens
  • ab 1. Oktober: Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut
  • ab 1. Oktober: Thelma & Louise
  • ab 1. Oktober: Walking Tall: The Payback
  • ab 2. Oktober: Homefront
  • ab 2. Oktober: The Boss Baby
  • ab 2. Oktober: The Boss Baby 2: Familienunternehmen
  • ab 2. Oktober: Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte
  • ab 3. Oktober: Godzilla
  • ab 3. Oktober: Godzilla II: King of the Monsters
  • ab 3. Oktober: Godzilla vs. Kong
  • ab 3. Oktober: Godzilla x Kong: The New Empire
  • ab 5. Oktober: Rachels Hochzeit
  • ab 8. Oktober: The Social Network
  • ab 10. Oktober: Cold Storage
  • ab 11. Oktober: Barbie
  • ab 11. Oktober: Dog Man: Wau gegen Miau
  • ab 12. Oktober: The Monkey
  • ab 14. Oktober: Love of Your Life
  • ab 15. Oktober: Furiosa: A Mad Max Saga
  • ab 15. Oktober: Mad Max: Fury Road (Black & Chrome Edition)
  • ab 16. Oktober: Masterplan
  • ab 18. Oktober: Belleville Cop
  • ab 18. Oktober: The Game – Das Geschenk seines Lebens
  • ab 19. Oktober: Am I OK?
  • ab 19. Oktober: Bridget Jones’ Baby
  • ab 19. Oktober: Honest Thief
  • ab 20. Oktober: Crank
  • ab 21. Oktober: The Commuter
  • ab 23. Oktober: Suicide Squad
  • ab 25. Oktober: Kill Bill: Volume 1
  • ab 25. Oktober: Kill Bill: Volume 2
  • ab 25. Oktober: Non-Stop
  • ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die Gefährten
  • ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)
  • ab 26. Oktober: Der Herr der Ringe – Die zwei Türme
  • ab 26. Oktober: Green Book
  • ab 27. Oktober: Men in Black: International
  • ab 28. Oktober: Drive – The Pretenders
  • ab 29. Oktober: Cold Pursuit
  • ab 30. Oktober: Apokalypse Z: Neue Welt
  • ab 30. Oktober: Inception
  • ab 30. Oktober: Jackie Brown
  • ab 30. Oktober: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1
  • ab 30. Oktober: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2
  • ab 31. Oktober: Drop

    ..

    dob,29.09.2026, 16:00
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