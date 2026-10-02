i Die normale PS5 bekommt einen neuen KI-Boost. QSSR soll Spiele schärfer und das Bild stabiler machen. Marvel QSSR neu am Basismodell PlayStation 5 bekommt jetzt KI-Upscaling wie die Pro Bisher war KI-Upscaling der PlayStation 5 Pro vorbehalten. Jetzt bringt Sony die Technik auch auf das Basismodell PlayStation 5. Von Rene Findenig 02.10.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sony bringt eine neue Grafiktechnik auf die normale PlayStation 5. Quick Spectral Super Resolution, kurz QSSR, soll Spiele mithilfe von künstlicher Intelligenz schärfer darstellen und gleichzeitig für ein stabileres Bild sorgen.

Die Technologie stammt aus dem gemeinsamen Entwicklungsprojekt "Project Amethyst" von Sony und AMD. Sie ist eine Weiterentwicklung von PSSR, das bisher auf der PlayStation 5 Pro zum Einsatz kommt. Sony stellt QSSR nun allen PlayStation-Entwicklern zur Verfügung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die ersten beiden Spiele mit der neuen Technik sind "Marvel’s Wolverine" und "Ghost of Yōtei". Für beide Titel steht ab sofort ein Patch bereit, der QSSR als zusätzliche Grafikoption auf der normalen PS5 aktiviert.

Was bringt QSSR?

Beim sogenannten Upscaling wird ein Bild, das ursprünglich mit einer niedrigeren Auflösung berechnet wurde, auf eine höhere Auflösung hochgerechnet. QSSR nutzt dafür ein neuronales Netzwerk und KI-Techniken.

Sony nennt zwei wesentliche Unterschiede zu PSSR: Das neuronale Netzwerk wurde schlanker aufgebaut und die Implementierung speziell auf die Leistung der normalen PS5 abgestimmt. Dadurch soll die Technik weniger Rechenleistung benötigen als PSSR.

Das Ergebnis soll vor allem bei feinen Details sichtbar werden. Laut Sony verbessert QSSR die Bilddetails und die zeitliche Bildstabilität. Gerade bei Bewegungen und feinen Strukturen soll dadurch ein ruhigeres und klareres Bild entstehen.

"Ghost of Yōtei" im Test mit neuen Überraschungen i ?

PSSR bleibt der Pro vorbehalten

Eine vollständige Gleichstellung mit der PS5 Pro bedeutet der Schritt allerdings nicht. Sony bezeichnet PSSR weiterhin als "Goldstandard" auf der PS5 Pro. QSSR ist dagegen speziell auf die Hardware der normalen PS5 zugeschnitten.

Bei "Marvel’s Wolverine" soll die Technik laut Insomniac unter anderem für mehr Klarheit und Stabilität auf Pixelebene sorgen. Sucker Punch hebt bei "Ghost of Yōtei" zusätzliche Details bei Charakteren und Umgebungen sowie eine verbesserte zeitliche Stabilität hervor.

Weitere Spiele sollen folgen

Für Sony ist QSSR nicht nur für die beiden aktuellen Spiele gedacht. Die neue Technologie wird laut PlayStation künftig umfassend für Entwickler verfügbar sein. Damit könnte QSSR bei weiteren PS5-Spielen eingesetzt werden.

Für Besitzer einer normalen PS5 ist das deshalb vor allem langfristig interessant. Die Hardware selbst verändert sich nicht, Entwickler bekommen aber ein zusätzliches Werkzeug, um bei der Darstellung von Spielen mehr Bildqualität herauszuholen.

Sony hat damit einen Weg gefunden, KI-Upscaling auch auf der schwächeren PS5-Hardware gegenüber der Pro-Variante einzusetzen. Wie groß der Unterschied in einzelnen Spielen tatsächlich ausfällt, dürfte allerdings von der jeweiligen Implementierung abhängen.