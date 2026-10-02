i Das Poco C95 Pro wird in Blau, Schwarz und Grün angeboten. In Österreich sind laut Hersteller zwei Speichervarianten vorgesehen. Xiaomi 7.500 mAh und 120 Hz Neues Poco C95 Pro startet in Österreich ab 200 Euro Poco bringt ein neues Smartphone nach Österreich. Das C95 Pro startet um 199,90 Euro, lässt jedoch mit einigen technischen Daten aufhorchen. Von Rene Findenig 02.10.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Poco hat mit dem C95 Pro ein neues Smartphone vorgestellt, das vor allem mit seiner Akkukapazität punkten soll. Im Inneren steckt ein 7.500-mAh-Akku, der laut Hersteller eine Nutzungsdauer von mehr als zwei Tagen ermöglichen soll. Für die Musikwiedergabe werden bis zu 91 Stunden angegeben. Geladen wird mit bis zu 45 Watt. Laut Poco sollen bereits 35 Minuten am Ladegerät Energie für einen ganzen Tag liefern.

Das Gerät unterstützt außerdem Reverse Charging. Damit kann der Akku des Smartphones genutzt werden, um kompatibles Zubehör mit Strom zu versorgen. Auch auf die langfristige Haltbarkeit des Akkus legt der Hersteller Wert. Nach 1.000 Ladezyklen soll die Batterie noch bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen.

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Großes Display mit 120 Hz

Für Videos, soziale Netzwerke und Spiele verfügt das C95 Pro über ein 6,9 Zoll großes Display. Die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hz. Eine höhere Bildwiederholrate sorgt vor allem beim Scrollen und bei Bewegungen für eine flüssigere Darstellung, sofern die jeweilige Anwendung dies unterstützt.

Die Frontkamera sitzt in einem Punch-Hole-Ausschnitt im Display. Für den Augenkomfort nennt Poco drei TÜV-Rheinland-Zertifizierungen. Das Gehäuse ist nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 7i geschützt. Bei der grünen Variante kommt auf der Rückseite zusätzlich eine PU-Oberfläche zum Einsatz.

Helio G91-Ultra und bis zu 16 GB RAM

Als Prozessor kommt der MediaTek Helio G91-Ultra zum Einsatz. Beim Arbeitsspeicher stehen laut Hersteller bis zu 16 GB zur Verfügung, wobei ein Teil davon über Speichererweiterung bereitgestellt wird. Das Smartphone soll damit unter anderem den Wechsel zwischen mehreren Apps beschleunigen.

Bei den Kameras setzt Poco auf ein 50-Megapixel-Dual-Kamerasystem auf der Rückseite. Die Hauptkamera wird dabei durch KI-Funktionen unterstützt. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 8-Megapixel-Frontkamera bereit.

Zwei Varianten ab 199,90 Euro

Das Poco C95 Pro wird in Blau, Schwarz und Grün angeboten. In Österreich sind laut Hersteller zwei Speichervarianten vorgesehen. Die Version mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher kostet regulär 269,90 Euro. Zum Start wird ein Early-Bird-Preis von 199,90 Euro genannt.

Für die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher werden regulär 329,90 Euro fällig, zum Start 229,90 Euro.