i Aktiviert wird die neue Funktion direkt in Signal. REUTERS/Dado Ruvic Direkt auf dem Gerät Signal bringt lokale Backups auf iPhone und iPad Signal führt lokale Backups auf iPhone und iPad ein. Die verschlüsselten Sicherungen bleiben dabei direkt auf dem Gerät. Von Rene Findenig 02.10.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Signal führt mit der neuen iOS-Version 8.30 lokale Backups für iPhone und iPad ein. Nutzer können damit eine verschlüsselte Kopie ihrer Nachrichten und Medien direkt auf dem eigenen Gerät speichern und später wiederherstellen.

Die Sicherungen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Signal verwendet dafür dasselbe plattformübergreifende Backup-Format, das bereits von der Android- und Desktop-Version unterstützt wird.

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64 Stellen schützen das Backup

Anders als bei einem Cloud-Backup liegt die Sicherung nicht auf einem Server, sondern als Ordner mit mehreren Dateien auf dem Gerät. Mediendateien werden dabei schrittweise gesichert. Geänderte Dateien müssen also nicht jedes Mal komplett neu gespeichert werden. Doppelte Dateien entfernt Signal automatisch, um Speicherplatz zu sparen.

Die neue Funktion für lokale Backups wird in Signal für iOS (Version 8.30) verfügbar sein, die soeben erschienen ist. Signal

Für die Sicherung gibt es einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel. Er ist notwendig, um ein Backup später wiederherzustellen. Nutzer sollten den Schlüssel deshalb sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben.

Der gleiche Schlüssel wird laut Signal auch für die bereits verfügbaren verschlüsselten Cloud-Backups verwendet. Wer beide Backup-Varianten nutzt, muss sich damit also nicht mehrere Wiederherstellungsschlüssel merken.

Drei Möglichkeiten zur Sicherung

Signal bietet damit auf iPhone und iPad mehrere Varianten. Die neuen lokalen Backups sind kostenlos und werden direkt auf dem Gerät gespeichert.

Daneben gibt es die kostenlosen "Signal Secure Backups". Diese verschlüsselten Cloud-Sicherungen enthalten sämtliche Textnachrichten sowie Mediendateien der vergangenen 45 Tage. Wer mehr speichern möchte, kann für 1,99 Euro pro Monat ein kostenpflichtiges Backup mit sämtlichen Nachrichten und Mediendateien bis zu einem Gesamtvolumen von 100 GB nutzen.

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Alle Varianten sind freiwillig. Nutzer können selbst entscheiden, ob und wie sie ihre Signal-Daten sichern möchten.

So funktioniert das lokale Backup

Aktiviert wird die neue Funktion direkt in Signal. Dafür geht es in den Einstellungen zu "Backups" und anschließend zu "Lokale Backups". Dort kann ein Speicherordner ausgewählt und die Sicherung aus der App heraus erstellt werden.

Für eine Wiederherstellung muss Signal zunächst neu installiert werden. Anschließend wird "Konto wiederherstellen oder übertragen" und danach "Lokales Backup wiederherstellen" ausgewählt.

Lokale Backups werden damit auch auf dem iPhone und iPad zu einer Alternative zu den verschlüsselten Cloud-Sicherungen. Bereits vorhandene lokale Backups von Signal für Android und Desktop sollen künftig ebenfalls auf einem iOS-Gerät wiederhergestellt werden können.