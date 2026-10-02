i Zum 30-jährigen Jubiläum am 24. Oktober blickt die Marke auf drei Jahrzehnte Lara Croft zurück. Crystal Dynamics "Legacy of Atlantis" 30 Jahre Lara Croft und jetzt kommt ihr neues Abenteuer Lara Croft feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig zeigt das neue "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" immer mehr vom Remake des ersten Abenteuers. Von Rene Findenig 02.10.2026, 20:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor 30 Jahren betrat Lara Croft erstmals die große Bühne der Videospielwelt. Im Oktober 1996 erschien das erste "Tomb Raider" und machte die Archäologin mit den beiden Pistolen zu einer der bekanntesten Figuren der Branche. Aus dem einzelnen Action-Adventure entwickelte sich eine große Marke mit zahlreichen Spielen, Kinofilmen, Serien, Comics und Fanartikeln.

Zum 30-jährigen Jubiläum am 24. Oktober blickt die Marke deshalb auf drei Jahrzehnte Lara Croft zurück. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorne: Mit "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" arbeitet Crystal Dynamics gemeinsam mit Flying Wild Hog an einer Neuinterpretation des ersten Spiels.

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Amazon Game Studios und Crystal Dynamics begleiten die Entwicklung derzeit mit einer Mini-Dokumentationsreihe. In den vergangenen Folgen ging es unter anderem um Lara selbst, die neu gestaltete Fortbewegung, Kämpfe und das überarbeitete Peru. Die jüngsten Episoden beschäftigen sich nun mit Griechenland und Ägypten.

Griechenland bekommt mehr Rätsel

In der achten Folge der Reihe zeigten die Entwickler, was Medienvertreter auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen sehen konnten. Im Mittelpunkt steht das Griechenland-Level und damit auch eines der bekanntesten Rätsel des ursprünglichen Spiels: die tödliche Passage mit den Damokles-Schwertern.

Die Entwickler haben das Gebiet deutlich erweitert und mit zusätzlicher Hintergrundgeschichte versehen. Game Director Raul Siqueira beschreibt Griechenland als einen Abschnitt, in dem Lara Rätsel rund um die griechische Mythologie lösen muss. Die Landschaft soll dabei von Höhlen, Klippen und Wasserfällen bis zu großen Akropolen und Kuppelbauten reichen.

Design Director Jason Epps bezeichnet Griechenland als einen seiner Lieblingsabschnitte des Spiels. Die Umgebung soll laut den Entwicklern den Eindruck vermitteln, dass Lara eine verborgene und bislang unentdeckte griechische Stadt betritt.

Auch beim Spieltempo gibt es Änderungen. Neben der ruhigen Erkundung, die für das ursprüngliche "Tomb Raider" typisch war, soll es stärker inszenierte Momente geben. Dazu gehören Bereiche, in denen Lara innerhalb eines bestimmten Zeitlimits einen Abschnitt durchqueren muss. Die Entwickler wollen damit die Erkundung immer wieder durch hektischere Passagen unterbrechen.

Neue Kreaturen warten auf Lara

Die neunte Mini-Doku widmet sich den Kreaturen Griechenlands. Dazu gehören unter anderem Leoparden und Krokodile. Der Leopard soll Lara vor allem durch sein Anschleichen und schnelle Angriffe fordern. Die Spieler müssen die Bewegungen des Tieres erkennen und entsprechend reagieren. Beim Krokodil spielt dagegen die Umgebung eine wichtige Rolle. Unter Wasser ist das Tier im Vorteil, gleichzeitig bleibt es auch an Land eine Gefahr.

Die Entwickler wollen die Gegner stärker über ihr Verhalten definieren. Lara soll nicht einfach jeden Gegner auf dieselbe Weise bekämpfen können. Stattdessen müssen Spieler erkennen, womit sie es zu tun haben, und ihren eigenen Kampfstil entsprechend anpassen.

In Ägypten wird es übernatürlich

Mit Ägypten verschiebt sich der Ton des Spiels noch einmal. Die zehnte Mini-Doku zeigt den Schauplatz, der bereits im ursprünglichen "Tomb Raider" zu den markantesten Abschnitten gehörte. Experience Director Jeff Adams von Crystal Dynamics erklärt, dass Spieler viele bekannte Orte wiedererkennen werden. Gleichzeitig habe das Team Veränderungen vorgenommen, um die Geschichte von "Legacy of Atlantis" weiterzuentwickeln.

Eine Besonderheit ist die Taschenlampe, mit der Lara die Gräber und Ruinen erkunden wird. Gerade die Verbindung aus historischen Schauplätzen und fantastischen Elementen soll den Reiz des Ägypten-Abschnitts ausmachen. Noch deutlicher wird das in der darauffolgenden Folge. Dort steht eine der ungewöhnlichsten Kreaturen des Spiels im Mittelpunkt: die Katzenmumie.

Die Katzenmumie soll Lara überraschen

Eine der ersten Begegnungen mit der Mumie soll besonders spektakulär ausfallen. Laut Game Director Raul Siqueira fällt ein Sarkophag zu Boden, bevor die Kreatur daraus hervorspringt. Die Szene soll bewusst wie ein Überraschungsmoment wirken. Ägypten markiert für die Entwickler gleichzeitig einen Wendepunkt. Während sich "Legacy of Atlantis" zunächst stark auf die Erkundung und klassische Abenteuer-Elemente konzentriert, soll hier das Übernatürliche stärker in den Vordergrund rücken.

Neben Katzenmumien gehören auch fliegende Kreaturen zu den Gegnern. Die Mumien verfügen zudem über magische Fähigkeiten, die Lara dazu zwingen sollen, ihre Waffen, Fähigkeiten und die Umgebung geschickt einzusetzen. Damit wollen die Entwickler verhindern, dass sich die Kämpfe wie ein klassischer Deckungs-Shooter spielen. Lara soll nicht einfach an einer Stelle stehen und auf Gegner feuern. Stattdessen sollen Bewegung, Umgebung und das eigene Arsenal eine größere Rolle spielen.

Vom Polygon-Star zur Popkultur-Ikone

Während "Legacy of Atlantis" das erste Abenteuer für eine neue Generation aufbereitet, feiert die Marke gleichzeitig ihre eigene Geschichte. Lara Croft hat sich seit ihrem Debüt deutlich verändert. Aus der technisch auffälligen, stark kantigen Spielfigur der 1990er-Jahre wurde über die Jahrzehnte eine Figur, die auch außerhalb von Videospielen bekannt wurde. Die Reihe brachte zahlreiche Fortsetzungen hervor und wurde unter anderem für das Kino adaptiert. Dazu kamen Fernsehserien, Comics, Merchandise und weitere Auftritte in der Popkultur.

"Catalyst" & "Legacy": Lara Croft erobert neue Welten i ?

Auch ihre Darstellung als Actionheldin veränderte sich. Lara war von Beginn an nicht nur die Figur, die durch Ruinen klettert und Rätsel löst, sondern wurde zu einem Aushängeschild der Videospielbranche.

Ihr Auftreten stellte dabei auch klassische Vorstellungen davon infrage, wie ein Actionheld in Videospielen aussehen musste. Das 30-jährige Jubiläum bietet deshalb nicht nur Gelegenheit für einen Rückblick auf alte Spiele. Es zeigt auch, wie stark sich Videospiele und ihre Figuren in drei Jahrzehnten verändert haben.

Neues Abenteuer kommt 2027

"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" soll am 12. Februar 2027 erscheinen. Das Spiel kommt für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2. Bis zum Release dürften noch weitere Einblicke folgen. Die bisherigen Mini-Dokus haben bereits gezeigt, dass Crystal Dynamics und Flying Wild Hog das Grundgerüst des Originals beibehalten, gleichzeitig aber Schauplätze, Gegner, Rätsel und die Inszenierung deutlich erweitern.

Für Fans des Originals bedeutet das: Viele bekannte Orte und Momente kehren zurück, werden aber neu gestaltet. Gerade Griechenland und Ägypten sollen dabei deutlich mehr Hintergrundgeschichte und neue Herausforderungen bieten als im Spiel von 1996.