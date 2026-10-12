i Durch die Smart-Brille eines Schülers ist Angst an einem Wiener Gymnasium ein ständiger Begleiter der Kinder und Lehrer geworden. iStock / Juanmonino Lehrer und Direktion machtlos Einzelner Schüler versetzt Wiener Gymnasium in Angst Dramatische Zustände an Wiener Gymnasium: Schüler fürchten, bei allem überwacht zu werden, selbst Lehrer fühlen sich nicht sicher. "Alle haben Angst"! Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Gefühl, das den gesamten Schulalltag verändert hat: die Angst, möglicherweise jederzeit gefilmt zu werden. An einem Wiener Gymnasium sorgt die Smartbrille eines Schülers seit Monaten für Aufregung. Das Gerät des Facebook-Mutterkonzerns Meta verfügt über eine eingebaute Kamera und ein Mikrofon.

Ob tatsächlich Aufnahmen gemacht werden, ist nicht nachgewiesen. Doch allein die Möglichkeit reicht offenbar aus, um Mitschüler und Lehrkräfte massiv zu verunsichern.

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Wie der "Standard" berichtet, ist die Situation mittlerweile derart angespannt, dass sich Schüler im Unterricht anders verhalten, Lehrer nach unbeobachteten Bereichen im Klassenzimmer suchen und Mitschüler dem Buben sogar auf den Gängen ausweichen.

Für viele Betroffene ist die Schule damit längst kein Ort mehr, an dem sie sich unbeschwert bewegen können.

"Alle haben Angst" – Schüler trauen sich weniger

Wie tief die Verunsicherung mittlerweile sitzt, schildert Katharina Stiassny, Obfrau des Elternvereins. Ihre Worte zeichnen ein bedrückendes Bild des Schulalltags: "Alle haben Angst!"

Die Schüler würden mittlerweile genau überlegen, was sie sagen und wie sie sich verhalten. Denn ständig stehe die Frage im Raum, ob die Kamera der Brille gerade eingeschaltet sein könnte.

Besonders alarmierend: Nach Angaben der Elternvertreterin melden sich Schülerinnen inzwischen seltener im Unterricht. Selbst Lehrer versuchen demnach, einen Bereich im Klassenzimmer zu finden, in dem sie möglichst nicht von der Brille erfasst werden können.

Die Sorge vor einer möglichen Aufnahme beeinflusst damit nicht nur das persönliche Sicherheitsgefühl, sondern auch den Unterricht.

Aus Angst vor Kamera auf bessere Note verzichtet

Wie weit die Befürchtungen gehen, zeigt ein Vorfall aus dem vergangenen Schuljahr. Mehrere Schüler hätten damals die Möglichkeit gehabt, ihre Noten durch ein Referat zu verbessern. Doch sie verzichteten darauf.

Der Grund laut Elternvertreterin: Sie fürchteten, bei ihrem Vortrag gefilmt zu werden. Die mögliche Verbesserung ihrer schulischen Leistungen war ihnen offenbar weniger wichtig als der Schutz vor einer vermeintlichen Überwachung.

Für Stiassny ist das ein gravierendes Problem. Denn wenn Kinder aus Angst vor einer Kamera nicht mehr vor ihrer Klasse sprechen wollen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf ihre Bildung. Dabei steht nicht einmal fest, dass der betreffende Schüler tatsächlich heimliche Aufnahmen gemacht hat.

Lehrer betritt Klasse mit flauem Magen

Nicht nur die Jugendlichen leiden unter der Situation. Auch im Lehrkörper hat die Smartbrille Spuren hinterlassen.

Ein betroffener Pädagoge, der anonym bleiben möchte, berichtet von einem massiven Verlust seines Sicherheitsgefühls. Früher sei er gerne an seine Schule gegangen. Inzwischen betrete er das Klassenzimmer nur noch mit Unbehagen und flauem Magen. Seit rund zehn Monaten begleite ihn dieses Gefühl.

Dass ein Lehrer in seinem eigenen Unterricht nach Möglichkeiten sucht, einer potenziellen Kamera auszuweichen, zeigt das Ausmaß des Konflikts. Die Sorge vor einer möglichen Aufzeichnung ist für ihn zum ständigen Begleiter geworden.

Kleine Kontrollleuchte kann Angst nicht nehmen

Dabei hat Meta bei seinen Smartbrillen eine Sicherheitsfunktion vorgesehen. Ein kleines LED-Licht soll anzeigen, wenn die Kamera eine Aufnahme macht.

AI Brille von Ray-Ban und Meta, "Wayfarer 072C": Nur ein kleines Licht zeigt an, dass die Kamera aktiv ist. Dieses lässt sich jedoch leicht ausbauen oder überkleben. IMAGO/anke waelischmiller

Doch genau diese Kontrollleuchte wird von Kritikern als unzureichend bezeichnet. Sie sei zu klein und könne leicht übersehen werden. Außerdem finden sich im Internet Anleitungen, wie sich die Leuchte entfernen lässt. Auch mit undurchsichtigem Klebeband könne sie verdeckt werden, warnt Elternvertreterin Stiassny.

Für die Betroffenen bedeutet das: Selbst, wenn kein Licht zu sehen ist, bleibt die Unsicherheit.

Wird gerade gefilmt? Wird ein Gespräch aufgenommen? Könnte ein peinlicher Moment irgendwo gespeichert werden? Solche Fragen bestimmen mittlerweile offenbar das Verhalten zahlreicher Menschen an der Schule.

Viermal suspendiert – trotzdem kommt Schüler zurück

Die Schulleitung versuchte bereits vor Monaten einzugreifen. Nachdem Mitschüler im Dezember auf die Smartbrille aufmerksam gemacht hatten, wurde die Hausordnung angepasst. Smartbrillen sollten nicht mehr getragen werden dürfen. Der betroffene Schüler hielt sich allerdings nicht an das Verbot.

Zunächst wurde er für eine Woche vom Unterricht suspendiert. Doch auch danach trug er die Brille weiter. Drei weitere Suspendierungen folgten, teilweise über mehrere Wochen. Schließlich entschied die Bildungsdirektion, den Buben ganz von der Schule auszuschließen. Seine Eltern wehrten sich dagegen und zogen vor Gericht – mit Erfolg.

Gericht: Angst allein reicht für Ausschluss nicht

Das Bundesverwaltungsgericht hob den Schulausschluss mit Entscheidung vom 3. August 2026 auf. Die Begründung: Die Bildungsdirektion konnte kein ausreichend schwerwiegendes Fehlverhalten des Schülers nachweisen. Insbesondere fehlten konkrete Feststellungen, die einen solchen Ausschluss rechtfertigen würden.

Der Schüler, der unter anderem an einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, konnte zudem eine ärztliche Bestätigung über die Notwendigkeit des Tragens der konkreten Smart-Brille an der Schule vorlegen.

Dass Lehrer und Mitschüler Angst vor möglichen Aufnahmen hätten, sei nachvollziehbar. Ein bloßes Gefühl des Unbehagens reiche rechtlich allerdings nicht aus, um einen Schüler dauerhaft auszuschließen.

Die Entscheidung bedeutet jedoch nicht, dass heimliche Aufnahmen erlaubt wären. Sie stellt vielmehr klar, dass ein Schulausschluss konkrete und entsprechend schwerwiegende Gründe benötigt. Für die Betroffenen bleibt damit ein schwieriger Widerspruch bestehen: Die Angst vor der Kamera ist real, auch wenn eine tatsächliche Überwachung nicht bewiesen wurde.

Wie soll die Schule heimliche Aufnahmen beweisen?

Genau hier liegt nach Ansicht der Elternvertretung das zentrale Problem. Denn um festzustellen, ob ein Schüler mit seiner Smartbrille tatsächlich Aufnahmen angefertigt hat, müsste die Schule das Gerät entsprechend überprüfen können.

Doch die Schule darf nicht einfach auf Smartphones oder Smartbrillen der Jugendlichen zugreifen. Auch das Bildungsministerium sieht laut dem Bericht Schwierigkeiten bei der Beweisführung, wenn die betroffenen Schüler nicht mitwirken. Die Bildungsdirektion hat deshalb eine außerordentliche Revision erhoben. Sollte diese zugelassen werden, könnte sich der Verwaltungsgerichtshof mit dem Fall beschäftigen.

Gleichzeitig prüft das Bildungsministerium ein grundsätzliches Verbot von Smartbrillen und ähnlichen Geräten an Schulen.

Angst vor heimlichen Videos auf der Toilette

Die Sorgen beschränken sich längst nicht mehr auf das Klassenzimmer. Besonders sensibel ist die Frage, was passiert, wenn solche Geräte auch in Bereichen getragen werden, in denen Kinder und Jugendliche besondere Privatsphäre erwarten. Etwa in Umkleidekabinen oder auf Schultoiletten.

Für Elternvertreterin Stiassny ist bereits der Gedanke unerträglich, dass ein Bub am Pissoir möglicherweise gefilmt werden könnte. Ob der Schüler an dem betroffenen Gymnasium jemals eine solche Aufnahme gemacht hat, ist nicht belegt. Die Befürchtung verdeutlicht aber, weshalb die Diskussion inzwischen weit über eine gewöhnliche Auseinandersetzung um die Hausordnung hinausgeht.

Es geht um die Frage, wie sich Menschen an einem Ort fühlen sollen, an dem jederzeit eine Kamera auf sie gerichtet sein könnte.

Datenschützer warnt vor "gefühlter Überwachung"

Für Thomas Lohninger von der Datenschutzorganisation epicenter.works steht genau dieses Problem im Mittelpunkt. Er warnt davor, die Debatte ausschließlich auf tatsächlich gespeicherte Videos oder mögliche Datenschutzverstöße zu reduzieren. Denn eine Kamera könne das Verhalten anderer Menschen auch dann verändern, wenn sie überhaupt nicht eingeschaltet sei.

Wer damit rechnen muss, möglicherweise aufgenommen zu werden, spricht vorsichtiger, bewegt sich anders und verzichtet womöglich auf Dinge, die zuvor selbstverständlich waren.

Gerade an Schulen sei das besonders problematisch. Dort sollen Kinder lernen, Fragen stellen, Fehler machen und sich ausprobieren können, ohne permanent über die mögliche Wirkung einer Videoaufnahme nachdenken zu müssen. Lohninger fordert deshalb ein Verbot solcher Smartbrillen in besonders geschützten Bereichen.

Was geschieht mit möglichen Aufnahmen?

Zu der unmittelbaren Angst vor einer Aufnahme kommt eine weitere Unsicherheit: Was könnte anschließend mit solchen Bildern und Videos passieren? Smartbrillen ermöglichen es, Situationen aus der Perspektive ihrer Träger aufzuzeichnen. Datenschutzexperten beschäftigen sich deshalb nicht nur mit der Aufnahme selbst, sondern auch mit der weiteren Verwendung entsprechender Daten.

Besonders heikel ist der Einsatz solcher Informationen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Berichte über einen Meta-Dienstleister, bei dem auch offensichtlich unbeabsichtigte und intime Aufnahmen angekommen sein sollen, haben zusätzliche Datenschutzbedenken ausgelöst.

Auch bei Prüfungen drohen neue Probleme

Neben der Angst vor Überwachung beschäftigen Smartbrillen die Schulen noch aus einem anderen Grund. Der Lehrer und KI-Experte Bernhard Gmeiner warnt vor neuen Möglichkeiten, bei Prüfungen zu schummeln.

Schon jetzt müssen Lehrkräfte bei der Matura darauf achten, dass Smartphones, Smartwatches und andere elektronische Hilfsmittel nicht unerlaubt verwendet werden. Mit Smartbrillen könnte die Kontrolle noch schwieriger werden. Schließlich sind Kameras, Mikrofone und KI-Funktionen direkt in einem alltäglichen Gegenstand verbaut.

Für Lehrkräfte entsteht dadurch eine zusätzliche Belastung. Sie müssen nicht nur Wissen vermitteln und Leistungen beurteilen, sondern zunehmend auch mögliche technische Täuschungsversuche erkennen.

Jetzt ist sogar der Brillenträger isoliert

Die monatelange Auseinandersetzung hat inzwischen auch für den betroffenen Schüler selbst dramatische soziale Folgen. Laut Elternvertreterin war der Bub früher bei seinen Mitschülern beliebt. Mittlerweile werde er gemieden, auch außerhalb des Klassenzimmers. Er sei sozial nahezu vollständig isoliert. Niemand wolle mehr mit ihm sprechen, gleichzeitig ziehe er sich selbst zurück.

Damit hat der Konflikt eine weitere tragische Dimension bekommen: Während sich Mitschüler und Lehrer vor einer möglichen Überwachung fürchten, gerät der Jugendliche, der die Brille trägt, zunehmend ins soziale Abseits. Eine Lösung, mit der alle Beteiligten leben können, ist bislang nicht erkennbar.

Die Bilder des Tages i ?

Droht jetzt an allen Schulen die Kamera-Angst?

Für die Elternvertretung ist der Wiener Fall möglicherweise erst der Anfang einer viel größeren Debatte. Denn Smartbrillen könnten künftig häufiger im Alltag auftauchen. Mit ihnen wächst auch die Herausforderung, zwischen technischer Innovation, persönlicher Freiheit und dem Schutz der Privatsphäre abzuwägen.

Besonders Schulen stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Sie müssen einerseits die Rechte einzelner Schüler wahren, andererseits aber auch sicherstellen, dass sich Kinder und Lehrkräfte im Unterricht geschützt fühlen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob tatsächlich heimlich gefilmt wird. Sondern auch, was es mit einer Schulgemeinschaft macht, wenn alle jederzeit befürchten müssen, gefilmt werden zu können.

Und genau diese Angst hat den Alltag an dem Wiener Gymnasium bereits nachhaltig verändert.