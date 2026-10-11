i Das Versprechen der Drei-Sekunden-Montage bezieht sich nur auf das eigentliche Einklippen der Motor-Akku-Einheit. pixabay.com Nur 2,2 Kilo schwer Neues Kit macht dein Rad in Sekunden zum E-Bike Ein spanisches Unternehmen bringt ein ultraleichtes Umrüst-Set auf den Markt, das normale Fahrräder blitzschnell in E-Bikes verwandelt. Von Digital Heute 11.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sein geliebtes Fahrrad nicht aufgeben will, aber trotzdem elektrische Unterstützung beim Radeln möchte, könnte bald eine neue Lösung finden. Das Spiny 2 ist ein kompaktes Umrüst-Kit, das normale Fahrräder in E-Bikes verwandelt.

Das Besondere: Die Kombination aus Akku und Motor wiegt nur 2,2 Kilogramm und lässt sich laut Hersteller in nur drei Sekunden ans Hinterrad klippen. Der Motor treibt eine Rolle an, die wiederum das Hinterrad in Bewegung setzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mit dem Spiny 2 bringt ein spanischer Hersteller ein innovatives Umrüst-Kit auf den Markt, wie "chip.de" berichtet. Der verbaute Akku mit 266 Wattstunden ermöglicht je nach Unterstützungsstufe eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern.

Die Bilder des Tages i ?

Fünf Stufen zur Auswahl

Insgesamt stehen fünf Unterstützungsstufen zur Verfügung. Sobald man mit dem Treten aufhört, hebt sich der Motor automatisch an. Das verringert den Rollwiderstand und ermöglicht entspanntes Rollen. Die Technik erkennt den Unterstützungsbedarf laut Hersteller innerhalb von 0,25 Sekunden.

Was du vorher wissen solltest

Ein kleiner Haken: Das Versprechen der Drei-Sekunden-Montage bezieht sich nur auf das eigentliche Einklippen der Motor-Akku-Einheit. Bevor du das System nutzen kannst, musst du einmalig einen Trittfrequenzsensor am Rahmen montieren und das System per Bluetooth-App einrichten. Erst danach genügt es, die Einheit einfach anzuklippen.