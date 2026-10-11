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Bei der Verknüpfung mit externen Mailprovidern erlaubt sich das neue Outlook gleich einmal Zugriff auf alle Daten des Nutzers. Erfahren tut dieser davon nichts.
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Microsoft
Neue Sicherheitsmaßnahme

Outlook blockiert ab November zwei Dateiformate

Microsoft erweitert die Liste der blockierten Anhänge. Zwei weitere Dateitypen werden bald nicht mehr akzeptiert – doch es gibt Workarounds.
Digital Heute
Von Digital Heute
11.10.2026, 17:14
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Microsoft verschärft den Schutz vor potenziell gefährlichen E-Mail-Anhängen. Ab Mitte November werden in Outlook im Web und im neuen Outlook für Windows zwei weitere Dateiformate standardmäßig blockiert: MSIX und MSIXBUNDLE.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Die Umstellung soll Anfang November beginnen und bis Mitte November 2026 abgeschlossen sein. Aktuell umfasst die Blockliste von Microsoft bereits 133 verschiedene Dateiformate - darunter etwa EXE- oder BAT-Dateien.

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Wie "chip.de" berichtet, begründet Microsoft die Erweiterung mit dem Schutz vor unsicheren Anhängen. Da die beiden Dateitypen nach Einschätzung des Unternehmens selten per E-Mail verwendet werden, soll es für die meisten Nutzer keine großen Auswirkungen geben.

So kannst du blockierte Dateien trotzdem versenden

Für Nutzer, die trotzdem solche Dateien verschicken müssen, gibt es einen einfachen Workaround: Man kann die Dateiendung ändern oder die betroffenen Dateien in ein ZIP-Archiv verpacken. Auf diesem Weg lassen sich die Sicherheitsbeschränkungen umgehen.

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Cyberkriminelle haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, über E-Mail-Anhänge mit ausführbaren Dateien Systeme zu übernehmen. Mit der Erweiterung der Blockliste will Microsoft seine Nutzer besser vor solchen Angriffen schützen.

red,11.10.2026, 17:14
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