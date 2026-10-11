Outlook blockiert ab November zwei Dateiformate

Microsoft verschärft den Schutz vor potenziell gefährlichen E-Mail-Anhängen. Ab Mitte November werden in Outlook im Web und im neuen Outlook für Windows zwei weitere Dateiformate standardmäßig blockiert: MSIX und MSIXBUNDLE.
Die Umstellung soll Anfang November beginnen und bis Mitte November 2026 abgeschlossen sein. Aktuell umfasst die Blockliste von Microsoft bereits 133 verschiedene Dateiformate - darunter etwa EXE- oder BAT-Dateien.
Wie "chip.de" berichtet, begründet Microsoft die Erweiterung mit dem Schutz vor unsicheren Anhängen. Da die beiden Dateitypen nach Einschätzung des Unternehmens selten per E-Mail verwendet werden, soll es für die meisten Nutzer keine großen Auswirkungen geben.
Für Nutzer, die trotzdem solche Dateien verschicken müssen, gibt es einen einfachen Workaround: Man kann die Dateiendung ändern oder die betroffenen Dateien in ein ZIP-Archiv verpacken. Auf diesem Weg lassen sich die Sicherheitsbeschränkungen umgehen.
Cyberkriminelle haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, über E-Mail-Anhänge mit ausführbaren Dateien Systeme zu übernehmen. Mit der Erweiterung der Blockliste will Microsoft seine Nutzer besser vor solchen Angriffen schützen.