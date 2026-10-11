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Die neue U2-Münze könnte grundsätzlich im gesamten Euroraum zum Nennwert von zwei Euro verwendet werden. (Symbolbild)
Die neue U2-Münze könnte grundsätzlich im gesamten Euroraum zum Nennwert von zwei Euro verwendet werden. (Symbolbild)
IMAGO/Lobeca
Nicht nur für Musikfans

Diese 2-Euro-Münze ist schon das 250-fache wert

Eine neue irische 2-Euro-Münze sorgt bei Sammlern und U2-Fans für großes Interesse. Im Internet wurden erste Exemplare für bis zu 500 Euro angeboten.
Heute Life
Von Heute Life
11.10.2026, 15:03
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Zum 50-jährigen Bestehen von U2 hat Irland eine eigene Gedenkmünze herausgegeben. Darauf sind Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. zu sehen.

Es ist das erste Mal, dass eine noch aktive Rockband auf einer offiziellen europäischen Münze verewigt wird.

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Vor allem die seltenste Ausführung war kurz nach dem Verkaufsstart vergriffen. Sie kostete ursprünglich 39,95 Euro. Auf dem Zweitmarkt wurden laut "Focus" bereits Preise zwischen 300 und 400 Euro erzielt. Einzelne Käufer zahlten damit beinahe das Zehnfache des ursprünglichen Preises.

Seltene Ausgabe war nach Minuten weg

Der Verkaufsstart erfolgte am 25. September und damit genau 50 Jahre nach einem entscheidenden Moment der Bandgeschichte. Am selben Tag im Jahr 1976 hatte Schlagzeuger Larry Mullen Jr. an seiner Schule in Dublin per Aushang nach Musikern für eine Band gesucht. Daraus entwickelte sich später U2.

Diese 2-Euro-Münzen sind bis zu 3.000 Euro wert

Die irische Zentralbank ließ zwei Sammlerausgaben herstellen. Von der günstigeren Variante wurden 150.000 Exemplare produziert. Sie steckt in einer bedruckten Coincard und kostete zum Verkaufsstart 14,95 Euro.

    Deutlich seltener ist die Ausgabe in "Polierter Platte", international auch Proof genannt. Bei dieser Herstellungsart ist der Hintergrund spiegelnd, während das Motiv matt erscheint. Davon wurden lediglich 5.000 Stück geprägt.

    Diese Version war Berichten zufolge schon wenige Minuten nach Verkaufsbeginn ausverkauft.

    Vier Musiker auf einer Münze

    Das Motiv zeigt die vier U2-Mitglieder nebeneinander. Darüber hinaus sind der Bandname, die Jahreszahlen 1976 und 2026 sowie die irische Landesbezeichnung "Éire" zu sehen.

    Gestaltet wurde die Münze von Shaughn McGrath, hergestellt wurde sie von der Königlichen Niederländischen Münze.

    Dass lebende Personen auf offiziellen Euromünzen erscheinen, ist grundsätzlich nicht verboten. Mehrere Länder bilden beispielsweise amtierende Monarchen auf ihren Zahlungsmitteln ab.

    Ungewöhnlich ist jedoch, dass Irland damit keine historische Persönlichkeit oder ein Staatsoberhaupt, sondern eine aktive Rockband würdigt.

    Verstorbene Persönlichkeiten, wie Fürst Rainer von Monaco oder Papst Benedict XVI. sind bereits auf 2-Euro-Münzen verewigt.
    Verstorbene Persönlichkeiten, wie Fürst Rainer von Monaco oder Papst Benedict XVI. sind bereits auf 2-Euro-Münzen verewigt.
    Bild von stux auf Pixabay

    U2 zählt zu den erfolgreichsten Musikgruppen des Landes. Nach Angaben der irischen Zentralbank verkaufte die Band weltweit mehr als 175 Millionen Tonträger und gewann 22 Grammys.

    Nicht im normalen Wechselgeld zu finden

    Wer nun seine Geldbörse nach der wertvollen Münze durchsuchen möchte, dürfte allerdings kaum fündig werden. Die U2-Ausgabe wurde nicht für den regulären Bargeldverkehr hergestellt. Die gesamte Auflage von 155.000 Stück kam ausschließlich als Coincard oder Proof-Version in den Verkauf. Eine zusätzliche Ausgabe in Münzrollen ist nicht vorgesehen.

    Trotzdem handelt es sich um ein offizielles Zahlungsmittel. Die Münze könnte grundsätzlich im gesamten Euroraum zum Nennwert von zwei Euro verwendet werden. Wer ein Exemplar aus der Verpackung nimmt und damit bezahlt, würde aus Sicht vieler Sammler allerdings einen schlechten Tausch machen.

    Hoher Preis ist nicht garantiert

    Die ersten Angebote und Verkäufe für 300 bis 500 Euro bedeuten nicht, dass jedes Exemplar dauerhaft so viel wert bleibt. Gerade unmittelbar nach einer ausverkauften Veröffentlichung können die Preise besonders stark steigen.

    Ob die Nachfrage anhält oder nach dem ersten Ansturm wieder sinkt, lässt sich noch nicht sagen. Entscheidend sind unter anderem Zustand, Verpackung und Ausführung der Münze. Besonders gefragt dürfte die auf 5.000 Stück begrenzte Proof-Variante bleiben.

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    Popkultur auf einer 2-Euro-Münze ist übrigens nicht völlig neu. Frankreich widmete dem Comic-Helden Asterix bereits 2019 eine eigene Ausgabe. Die U2-Münze hebt sich dennoch ab: Sie zeigt eine Band, die nach fünf Jahrzehnten weiterhin aktiv ist.

    red,11.10.2026, 15:03
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