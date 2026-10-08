i 21 Kilo Gewicht, 100 Kilometer Reichweite und ein 250-Watt-Motor: Das neue E-Klapprad von Honor kostet 1.699,90 Euro. Honor In 10 Sekunden faltbar Honor bringt E-Klapprad mit Automatik-Schaltung Honor bringt ein faltbares E-Bike mit Automatik-Schaltung, Carbon-Riemen und bis zu 100 Kilometern Reichweite um 1.700 Euro auf den Markt. Von Rene Findenig 08.10.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Honor Choice Folding E-Bike Ado Air 20 Pro kommt ein neues E-Klapprad auf den Markt. Das gemeinsam mit dem Hersteller Ado entwickelte Modell ist ab sofort in Grau erhältlich und kostet 1.699,90 Euro. Honor setzt auf einen 250 Watt starken Bafang-H700-Heckmotor, der mit einem automatischen Zwei-Gang-Getriebe kombiniert wird.

Das Getriebe passt die Übersetzung automatisch an die Geschwindigkeit an. Beim Anfahren oder an Steigungen wird der kleinere Gang verwendet, um mehr Drehmoment bereitzustellen. Bei höherem Tempo wechselt das System auf die größere Übersetzung mit einem Verhältnis von 1:1,36. Zusätzlich kommen beidseitige Drehmomentsensoren zum Einsatz, die den Druck auf die Pedale erfassen und die elektrische Unterstützung entsprechend anpassen.

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Anstelle einer klassischen Fahrradkette besitzt das E-Bike einen Carbonfaser-Riemenantrieb. Laut Honor soll dieser bis zu 10.000 Kilometer ohne Schmierung oder Wartung auskommen. Der Riemen arbeitet außerdem rostfrei und leiser als eine herkömmliche Kette.

Bis zu 100 Kilometer Reichweite

Für Komfort auf unterschiedlichen Untergründen besitzt das Air 20 Pro eine blockierbare Federgabel. Sie soll Stöße auf Kopfsteinpflaster und unebenen Straßen abfangen. Auf glattem Asphalt kann die Federung gesperrt werden. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen und 160-Millimeter-Bremsscheiben an Vorder- und Hinterrad.

Der herausnehmbare Akku sitzt in der Sattelstütze. Er bietet eine Kapazität von 370 Wh bei 37 Volt und 10 Ah. Damit soll eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern möglich sein. Die tatsächliche Reichweite hängt allerdings von den jeweiligen Fahrbedingungen und der Nutzung ab. Die 20 x 1,95 Zoll großen Reifen verfügen über Reflektorstreifen. Dazu kommen ein Gepäckträger, Aluminium-Schutzbleche sowie integrierte Rücklichter und Blinker.

NFC statt klassischem Startvorgang

Auch beim Bedienkonzept setzt Honor auf zusätzliche Technik. Das 2,4 Zoll große IPS-Farbdisplay zeigt unter anderem Geschwindigkeit, Kilometerstand, Fahrmodus und Akkustand an. Das Display ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt.

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Über NFC lässt sich das Fahrrad mit der mitgelieferten Karte entsperren und starten. Die Verbindung zur Ado Ebike App ermöglicht außerdem die Verwaltung der Fahrradeinstellungen, den Wechsel zwischen den Fahrmodi Eco und Sport, Kartennavigation und die Aufzeichnung von Fahrdaten. Auch Firmware-Updates für Controller und Bluetooth sollen über die App möglich sein.

Für den Transport lässt sich das E-Bike zusammenklappen. Der Hersteller spricht von drei Schritten und einer Dauer von rund zehn Sekunden. Das Aluminiumrad wiegt rund 21 Kilogramm und kommt im gefalteten Zustand auf 900 x 430 x 670 Millimeter.

Das Honor Choice Folding E-Bike Ado Air 20 Pro ist seit 8. Oktober auf honor.com erhältlich. Der Preis beträgt 1.699,90 Euro. Zum Lieferumfang gehören neben dem E-Bike ein Ladegerät, Werkzeug für die Montage, eine NFC-Karte sowie Schnellstartanleitung und Benutzerhandbücher.