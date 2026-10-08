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Hält man die Umschalttaste gedrückt, während man auf die Bildlaufleiste klickt, springt der Schieberegler direkt an die Stelle, an die man geklickt hat.
Hält man die Umschalttaste gedrückt, während man auf die Bildlaufleiste klickt, springt der Schieberegler direkt an die Stelle, an die man geklickt hat.
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Microsoft-Geheimnis

Nützlicher Windows-Trick blieb 26 Jahre lang versteckt

Eine nützliche Windows-Funktion blieb rund 26 Jahre lang fast völlig unbemerkt. Selbst ein Microsoft-Entwickler wusste nichts davon.
Digital Heute
Von Digital Heute
08.10.2026, 16:14
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Hast du dich jemals über lange Bildlaufleisten geärgert? Es gibt einen simplen Trick, der seit fast drei Jahrzehnten in Windows versteckt ist – und kaum jemand kennt ihn.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Die Lösung ist simpel: Hält man die Umschalttaste gedrückt, während man auf die Bildlaufleiste klickt, springt der Schieberegler direkt an die Stelle, an die man geklickt hat. Damit erspart man sich mühsames Scrollen.

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"Ich wusste bis vor Kurzem nichts von dieser Verknüpfung", gesteht Raymond Chen, ein Microsoft-Entwickler, der diese Funktion erst jetzt entdeckte – heißt es bei "chip.de". Chen nutzte stattdessen immer das Rechtsklick-Menü für weite Wege.

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Chromium-Browser unterstützen den Trick

Das Rechtsklick-Menü der Bildlaufleiste bietet ebenfalls die Option "Hierhin scrollen", die bereits damals eingeführt wurde. Allerdings verwenden viele moderne Programme eigene Bildlaufleisten, weshalb dieses klassische Menü oft nicht mehr erscheint.

Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Viele Web-Anwendungen unterstützen die Funktion weiterhin. Programme auf Chromium-Basis wie Google Chrome oder Microsoft Edge erlauben zwar meist kein Rechtsklick-Menü mehr, reagieren aber weiterhin auf den Klick mit gedrückter Umschalttaste.

red,08.10.2026, 16:14
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