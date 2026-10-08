i Hält man die Umschalttaste gedrückt, während man auf die Bildlaufleiste klickt, springt der Schieberegler direkt an die Stelle, an die man geklickt hat. pixabay.com Microsoft-Geheimnis Nützlicher Windows-Trick blieb 26 Jahre lang versteckt Eine nützliche Windows-Funktion blieb rund 26 Jahre lang fast völlig unbemerkt. Selbst ein Microsoft-Entwickler wusste nichts davon. Von Digital Heute 08.10.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hast du dich jemals über lange Bildlaufleisten geärgert? Es gibt einen simplen Trick, der seit fast drei Jahrzehnten in Windows versteckt ist – und kaum jemand kennt ihn.

Die Lösung ist simpel: Hält man die Umschalttaste gedrückt, während man auf die Bildlaufleiste klickt, springt der Schieberegler direkt an die Stelle, an die man geklickt hat. Damit erspart man sich mühsames Scrollen.

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"Ich wusste bis vor Kurzem nichts von dieser Verknüpfung", gesteht Raymond Chen, ein Microsoft-Entwickler, der diese Funktion erst jetzt entdeckte – heißt es bei "chip.de". Chen nutzte stattdessen immer das Rechtsklick-Menü für weite Wege.

Chromium-Browser unterstützen den Trick

Das Rechtsklick-Menü der Bildlaufleiste bietet ebenfalls die Option "Hierhin scrollen", die bereits damals eingeführt wurde. Allerdings verwenden viele moderne Programme eigene Bildlaufleisten, weshalb dieses klassische Menü oft nicht mehr erscheint.

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Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Viele Web-Anwendungen unterstützen die Funktion weiterhin. Programme auf Chromium-Basis wie Google Chrome oder Microsoft Edge erlauben zwar meist kein Rechtsklick-Menü mehr, reagieren aber weiterhin auf den Klick mit gedrückter Umschalttaste.