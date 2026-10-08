Diese Samsung-Funktion lässt deinen Akku länger leben

Viele Samsung-Nutzer laden ihr Smartphone über Nacht auf. Was praktisch klingt, schadet dem Akku aber auf Dauer. Das Problem: Der Akku ist oft nach wenigen Stunden voll, hängt aber die ganze Nacht am Strom.
Die Lösung ist eine versteckte Funktion, die Samsung in seinen Handys eingebaut hat. Der sogenannte Akkuschutz findet sich in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Akku.
Wie es bei Utopia heißt, bietet Samsung je nach Software-Version drei verschiedene Modi an. Im Basis-Modus stoppt die Ladung bei 80 Prozent. Das schont den Akku, bedeutet aber weniger Energie für den Tag.
Der Adaptiv-Modus lädt zunächst bis 80 Prozent und füllt den Rest langsamer auf. Die cleverste Variante ist der Schlafzeitschutz. Er lernt dein Schlafmuster und lädt den Akku erst kurz vor dem Aufstehen auf 100 Prozent.
Für den Schlafzeitschutz braucht das Handy etwa eine Woche, um dein Verhalten zu erlernen. Danach funktioniert alles automatisch. Die Funktion ist ab One UI 6.1 verfügbar.
Egal, welchen Modus du wählst: Der Akkuschutz kann dazu beitragen, dein Smartphone länger nutzen zu können. Das spart nicht nur Geld, sondern ist auch besser für die Umwelt.