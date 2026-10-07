i Pornhub kehrt nach Australien zurück – aber nicht für alle. IMAGO/Depositphotos Einschränkung für Erotikseite Pornhub ist zurück – aber nur auf diesen Smartphones Pornhub kehrt nach Australien zurück. Zugang erhalten vorerst nur Erwachsene, die ihr Alter über Apples Prüfverfahren bestätigt haben. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Comeback mit Einschränkung: Pornhub ist in Australien wieder zugänglich. Allerdings können vorerst nur Erwachsene mit Apple-Geräten die Plattform nutzen. Voraussetzung ist, dass sie ihr Alter über Apples australisches Prüfverfahren bestätigt haben, berichtet die BBC.

Betreiber Aylo hatte Pornhub im März aus dem australischen Markt zurückgezogen. Anlass waren strengere Regeln zur Alterskontrolle. Nun setzt das Unternehmen auf eine Prüfung direkt über das Gerät.

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Apple-Altersprüfung macht Rückkehr möglich

Apple hat nach Großbritannien auch in Australien neue Alterskontrollen eingeführt. Als Nachweis für die Volljährigkeit können unter anderem eine Kreditkarte, ein Reisepass, ein Führerschein oder ein amtlicher Ausweis dienen.

Aylo begrüßt vor allem, dass Schutzfunktionen für Minderjährige standardmäßig aktiv seien, solange Gerätebesitzer ihre Volljährigkeit nicht bestätigt hätten. Damit werde laut Unternehmen "jedes Handy oder Tablet von Anfang an kindersicher" – so die Aussage in deutscher Übersetzung.

Erwachsene mit entsprechend verifizierten Apple-Geräten erhalten laut Aylo wieder den regulären Zugang zu Pornhub.

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Streit um Jugendschutz und Datenschutz

Australien verschärfte im März die Vorgaben für den Zugang zu Erwachsenen-Inhalten. Die Altersprüfung betrifft neben Pornografie auch Videospiele mit einer Freigabe ab 18 Jahren und sexuell explizite KI-Chatbots.

Die zuständige Online-Sicherheitsbehörde begründet die Regeln mit dem Schutz von Kindern vor schädlichen Inhalten. Plattformen drohen bei Verstößen Geldstrafen.

Aylo hatte dagegen argumentiert, dass die Vorgaben Kinder nicht ausreichend schützen würden. Das Unternehmen warnte vor Datenschutzrisiken und davor, dass Nutzer auf Plattformen ausweichen könnten, die sich nicht an die Regeln halten.

Auch Kritiker äußerten Bedenken zur Sicherheit persönlicher Daten und zur möglichen Umgehung der Alterskontrollen.

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Betreiber setzt auf Prüfung am Gerät

Alex Kekesi, bei Aylo für Marke und Community verantwortlich, wirbt für eine gerätebasierte Altersprüfung. Erwachsene müssten dadurch nicht bei zahlreichen Apps und Websites zusätzliche persönliche Informationen hinterlegen, argumentiert sie.

Nach ihrer Einschätzung erschwert dieser Ansatz auch die Umgehung von Alterskontrollen mithilfe von VPN-Diensten. Solche Dienste können gegenüber einer Website den Eindruck erwecken, dass der Zugriff aus einem anderen Land erfolgt.

Ob und wann Pornhub in Australien auch auf anderen Geräten wieder zugänglich wird, ist noch unklar.