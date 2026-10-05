i Die Mailbox läuft zwar weiter, aber Anrufer werden nicht mehr dorthin verbunden. pixabay.com Handy-Trick Geheimcode – Das passiert, wenn du ##002# eintippst Mit nur sechs Zeichen änderst du, wie dein Handy auf verpasste Anrufe reagiert. Der Code funktioniert bei allen Mobilfunkanbietern. Von Digital Heute 05.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt das nicht: Kaum hat man das Handy aus der Tasche gefischt, ist die Mailbox schon dran. Doch dagegen gibt es einen simplen Trick – und der besteht aus nur sechs Zeichen.

Gibst du ##002# in dein Telefon ein und drückst die Anruftaste, werden sämtliche Rufumleitungen gelöscht. Das bedeutet: Die Mailbox läuft zwar weiter, aber Anrufer werden nicht mehr dorthin verbunden.

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Wie "inside-digital.de" erklärt, ist der Code bei allen großen Anbietern identisch. Egal ob A1, Magenta oder Drei – überall funktioniert ##002# zum Deaktivieren der Rufumleitung zur Mailbox.

Wichtig zu wissen

Der Code löscht allerdings alle Rufumleitungen – nicht nur die zur Mailbox. Hast du Anrufe etwa auf ein Zweithandy oder aufs Festnetz umgeleitet, sind diese Einstellungen danach weg und müssen neu eingerichtet werden.

Übrigens: Wer die Mailbox nicht komplett loswerden will, sondern nur möchte, dass sie später rangeht, kann auch das per Code einstellen. Mit *61*Mailboxnummer**Sekunden# lässt sich festlegen, wie lange es klingeln soll – von 5 bis 30 Sekunden in Fünferschritten.

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Die Mailboxnummern der Anbieter

Für die Codes brauchst du die Mailboxnummer deines Anbieters. Wichtig: Entscheidend ist das Netz, nicht der Vertragspartner.