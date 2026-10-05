StartseiteLifeDigital
Neil Armstrong fotografierte Buzz Aldrin während der Apollo-11-Mission im Juli 1969 auf der Mondoberfläche und schuf damit eines der ikonischsten Bilder des 20. Jahrhunderts.
Neil Armstrong fotografierte Buzz Aldrin während der Apollo-11-Mission im Juli 1969 auf der Mondoberfläche und schuf damit eines der ikonischsten Bilder des 20. Jahrhunderts.
“Perspectives”-Katalog, Los 51 (Seite 53): NASA Apollo 11. Buzz Aldrin on the Moon, July 20th, 1969.
Digital-Telegramm

Historische NASA-Fotos kommen unter den Hammer

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.
Digital Heute
Von Digital Heute
05.10.2026, 15:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Montag, 05. Oktober 2026

Historische NASA-Fotos kommen unter den Hammer

In der Leica Galerie Wien werden am 9. Oktober ab 18:30 Uhr historische Weltraum-Fotografien versteigert. Zum NASA-Konvolut gehören 17 Aufnahmen aus den Jahren 1961 bis 1967, darunter offizielle Pressebilder mit originalen Bildbeschreibungen sowie ein Startbild des Space Shuttles. Besonders ist ein Foto von Buzz Aldrin auf der Mondoberfläche, das Neil Armstrong im Juli 1969 aufgenommen hat und dessen Abzug aus Armstrongs persönlichem Besitz stammt. Insgesamt kommen bei der "Perspectives"-Auktion von Leitz Photographica Auction rund 120 Fotografien aus mehr als 100 Jahren unter den Hammer. Das NASA-Los 44 wird auf 3.000 bis 3.500 Euro geschätzt. Infos zur Ausstellung: https://www.leitz-auction.com/en.

"Nichtmal Senf dabei" – 16 € für Leberkässemmerl am Hbf

Prime Day bei Nothing bringt zahlreiche Rabatte

Zum Amazon Prime Day reduziert das Londoner Technologieunternehmen Nothing am 6. und 7. Oktober ausgewählte Smartphones und Audioprodukte bei Amazon um bis zu 250 Euro. Mit dabei: Phone (3) mit Glyph Matrix und vier 50-MP-Kameras, Headphone (1) mit ikonischem Design und Ear (3) mit Super Mic. Zu den Prime-Day-Highlights gehören Phone (3) sowie Ear (3), Ear (a), Headphone (1) und Headphone (a).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

A1 warnt KMUs vor neuen Cyber-Gefahren

A1 rückt im Oktober die Cyber-Sicherheit von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus. Eine neue Checkliste soll KMU dabei helfen, Schwachstellen bei Themen wie Phishing, Passwörtern, Ransomware, Cloud-Diensten und Künstlicher Intelligenz zu erkennen. Beim A1 Security Day am 15. Oktober geht es zudem um KI-gestützte Cyberangriffe und moderne Abwehrstrategien. Österreichische KMU können A1-Cyber-Security-Lösungen im Rahmen des Cyber Security Month einen Monat lang kostenlos und ohne Bindung testen. Bei einem Cyberangriff bietet A1 über eine rund um die Uhr erreichbare Notfall-Hotline Unterstützung.

A1 Cyber Security Month: Mehr Sicherheit für Österreichs KMUs.
A1 Cyber Security Month: Mehr Sicherheit für Österreichs KMUs.
pixabay.com
1.600-Euro-Einkauf – dann kam Hammer-Strafe per Post
    "Durchforste AMS" – Gehaltsvergleich macht sprachlos
        Nothing Headphone (1) Pro im Test – Das Sound-Genie

        Wiener verzweifelt völlig an lauter Familie über ihm
          Spielsucht treibt Mann in 30.000 Euro Schulden

          Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.

          red,05.10.2026, 15:49
          Mehr zum Thema
          KryptowährungKünstliche IntelligenzDigitalisierungÖsterreich

          Weiterlesen

          Weitere Storys
          BitcoinUnternehmenComputer
          Jetzt Leserreporter werden.
          Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
          So geht's
          Aktuelles
          Unterhaltsames
          Nützliches
          Externe Angebote