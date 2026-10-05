i Neil Armstrong fotografierte Buzz Aldrin während der Apollo-11-Mission im Juli 1969 auf der Mondoberfläche und schuf damit eines der ikonischsten Bilder des 20. Jahrhunderts. “Perspectives”-Katalog, Los 51 (Seite 53): NASA Apollo 11. Buzz Aldrin on the Moon, July 20th, 1969. Digital-Telegramm Historische NASA-Fotos kommen unter den Hammer Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 05.10.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 05. Oktober 2026

Historische NASA-Fotos kommen unter den Hammer

In der Leica Galerie Wien werden am 9. Oktober ab 18:30 Uhr historische Weltraum-Fotografien versteigert. Zum NASA-Konvolut gehören 17 Aufnahmen aus den Jahren 1961 bis 1967, darunter offizielle Pressebilder mit originalen Bildbeschreibungen sowie ein Startbild des Space Shuttles. Besonders ist ein Foto von Buzz Aldrin auf der Mondoberfläche, das Neil Armstrong im Juli 1969 aufgenommen hat und dessen Abzug aus Armstrongs persönlichem Besitz stammt. Insgesamt kommen bei der "Perspectives"-Auktion von Leitz Photographica Auction rund 120 Fotografien aus mehr als 100 Jahren unter den Hammer. Das NASA-Los 44 wird auf 3.000 bis 3.500 Euro geschätzt. Infos zur Ausstellung: https://www.leitz-auction.com/en.

NASA-Fotos aus der Space-Race-Ära werden versteigert i ?

Prime Day bei Nothing bringt zahlreiche Rabatte

Zum Amazon Prime Day reduziert das Londoner Technologieunternehmen Nothing am 6. und 7. Oktober ausgewählte Smartphones und Audioprodukte bei Amazon um bis zu 250 Euro. Mit dabei: Phone (3) mit Glyph Matrix und vier 50-MP-Kameras, Headphone (1) mit ikonischem Design und Ear (3) mit Super Mic. Zu den Prime-Day-Highlights gehören Phone (3) sowie Ear (3), Ear (a), Headphone (1) und Headphone (a).

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Nothing Ear (3) Review: Super Mic & Top-Sound i ?

A1 warnt KMUs vor neuen Cyber-Gefahren

A1 rückt im Oktober die Cyber-Sicherheit von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus. Eine neue Checkliste soll KMU dabei helfen, Schwachstellen bei Themen wie Phishing, Passwörtern, Ransomware, Cloud-Diensten und Künstlicher Intelligenz zu erkennen. Beim A1 Security Day am 15. Oktober geht es zudem um KI-gestützte Cyberangriffe und moderne Abwehrstrategien. Österreichische KMU können A1-Cyber-Security-Lösungen im Rahmen des Cyber Security Month einen Monat lang kostenlos und ohne Bindung testen. Bei einem Cyberangriff bietet A1 über eine rund um die Uhr erreichbare Notfall-Hotline Unterstützung.

A1 Cyber Security Month: Mehr Sicherheit für Österreichs KMUs. pixabay.com

Die Bilder des Tages i ?

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