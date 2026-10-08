i Neu in "GTA VI" sind Podcasts auf Abruf. Diese können wie Radiosender im Fahrzeug, aber auch zu Fuß gehört werden. Rockstar Games Von Metal bis Reggaeton "GTA 6" enthüllt Radiosender, Musik – und Podcasts Rockstar Games gibt einen ersten Einblick in die Radiosender von "Grand Theft Auto VI" und kündigt erstmals auch Podcasts im Spiel an. Von Rene Findenig 08.10.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rockstar Games hat einen ersten Blick auf die Radiosender von "Grand Theft Auto VI" veröffentlicht. Sechs Sender und ihre Hosts werden bereits vorgestellt. Die Musik reicht dabei von moderner Latin-Musik über Country und afrikanische Klänge bis zu Metal, Pop und Southern Rap.

Auf Cocoteo FM stehen Bachata, Merengue, Dembow und Reggaeton im Mittelpunkt. Moderiert wird der Sender von El Martillo und La Gata. Bei Back Country Radio bringen MW und Delta Dawne Country-Musik in die Grassrivers, nach Port Gellhorn und die umliegenden Gebiete. Begleitet wird das Programm von Mud Dog Mike, einem Reporter und Sumpfmeteorologen.

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AfroBank FM konzentriert sich auf afrikanische Musik. Burna und Palmsy spielen dort Klassiker des 20. Jahrhunderts ebenso wie aktuelle Stilrichtungen wie Amapiano und 3-Step. Für Metal-Fans gibt es The Chamber 106.6 mit DJ Kerry und DJ Tom. Der Sender setzt auf klassischen Metal der 1980er-Jahre und darüber hinaus.

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Mit Flash FM kehrt außerdem ein Name aus "Vice City" zurück. Robyn und Alex sollen dort Pop-Musik für die Bewohner des fiktiven Goodtime State liefern. Dirty South Classics widmet sich schließlich regionalem Rap und Hip-Hop. Trick und Trina stehen hinter dem Sender.

Neu in "GTA VI" sind außerdem Podcasts auf Abruf. Diese können ebenso wie die Radiosender nicht nur im Fahrzeug, sondern auch zu Fuß gehört werden. Dafür kommen neue Kopfhörer und Ohrhörer zum Einsatz, die mit dem Smartphone des Spielers verbunden werden.

Weitere Informationen will Rockstar Games in den kommenden Wochen veröffentlichen. Dazu gehören auch Details zum dynamischen Soundtrack, der sich während des Spiels an die jeweilige Situation anpassen soll.