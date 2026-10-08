i Die Find-X10-Serie besteht aus dem Find X10 und dem Find X10 Pro Max und wird am 21. Oktober offiziell vorgestellt. Oppo Find X10 Pro Max Oppo zeigt neues Smartphone mit drei 200-MP-Kameras Oppo setzt bei seinen neuen Top-Smartphones auf bis zu drei 200-Megapixel-Kameras. Am 21. Oktober werden die letzten Details bekannt. Von Rene Findenig 08.10.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oppo macht bei seinen neuen Top-Smartphones einmal mehr die Kamera zum Thema. Die Find-X10-Serie besteht aus dem Find X10 und dem Find X10 Pro Max und wird am 21. Oktober offiziell vorgestellt. Beide Modelle setzen auf gemeinsam mit Hasselblad entwickelte Kameratechnik und die neue Generation der LUMO True Image Engine.

Beim Find X10 kommen zwei 200-Megapixel-Kameras zum Einsatz. Das Find X10 Pro Max geht noch einen Schritt weiter und besitzt erstmals drei 200-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel-, Haupt- und Telekamera. Die Bildverarbeitung soll Farben, Details und Tonwerte möglichst natürlich wiedergeben. Dabei greift Oppo unter anderem auf die Daten einer True Color Camera und den Master Mode zurück.

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Mit solchen Fotos bewirbt Oppo sein neues Kameraflaggschiff. Oppo

Auch bei Videos legt das Pro-Max-Modell zu. Alle drei rückseitigen Kameras können demnach 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde sowie 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Beim Find X10 unterstützen die beiden 200-Megapixel-Kameras ebenfalls diese Auflösungen und Bildraten.

Neu ist außerdem die Funktion Open Gate Capture. Dabei wird die gesamte Aufnahmefläche des Sensors genutzt. Das aufgenommene Material kann anschließend für unterschiedliche Seitenverhältnisse zugeschnitten werden. So soll sich ein Video etwa für Quer- und Hochformat verwenden lassen, ohne bereits bei der Aufnahme einen bestimmten Ausschnitt festlegen zu müssen.

Das Find X10 Pro Max besitzt erstmals drei 200-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel-, Haupt- und Telekamera. Oppo

Neues Design und großer Akku

Beim Design setzt Oppo auf eine nach eigenen Angaben fließende Verbindung zwischen Glasrückseite und Kameramodul. Beim Find X10 Pro Max fällt zudem die Kamerainsel namens LUMO Camera Island auf. Sie besitzt eine matt-silberne Metalloberfläche und nimmt die True Color Camera sowie ein Dual-Blitzsystem auf.

Das Find X10 wird in Glacier Blue, Glow Coral und Mist Grey angeboten. Das Pro Max kommt in Titanium Grey und Luna White.

Unter der Haube arbeiten zwei unterschiedliche MediaTek-Chipsätze. Das Find X10 nutzt den Dimensity 9600M, während im Pro Max der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte Dimensity 9600 Pro steckt.

Beide Smartphones erhalten einen 7.150-mAh-Silicon-Carbon-Akku von Oppo. Laut Hersteller soll eine Ladung bei typischer Nutzung bis zu zwei Tage reichen. Nach fünf Jahren typischer Nutzung soll der Akku laut Messungen des Oppo Lab noch mehr als 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität besitzen.

Als Betriebssystem kommt ColorOS 17 zum Einsatz. Eine neue Funktion namens AI Mind Pilot soll im Agent Mode auch auf Dateien und Fotos am Smartphone zugreifen können. Damit sollen sich mehrstufige Aufgaben per einzelner Eingabe starten lassen.

Vorbestellung bereits möglich

Wer eines der beiden neuen Modelle kaufen will, kann es bereits gegen eine Anzahlung von 49 Euro vorbestellen. Oppo nennt die endgültigen Verkaufspreise allerdings erst beim offiziellen Launch am 21. Oktober.

Zum Start der Vorbestellung gibt es laut Hersteller die Wahl zwischen einem Find X10 Series Hasselblad Teleconverter Kit, einer Oppo Watch X3 oder einem Oppo Pad 5 WiFi. Zusätzlich soll der spätere Kaufpreis des Find X10 um 150 Euro und jener des Find X10 Pro Max um 200 Euro reduziert werden.

Eine Bestpreisgarantie soll außerdem greifen, wenn der Preis eines der beiden Smartphones im Jahr 2026 noch sinkt. In diesem Fall will Oppo die Differenz erstatten.

Die Find X10-Serie soll im Laufe des Oktobers auch über verschiedene Händler in Europa erhältlich sein. Dazu zählen der Oppo Store, TikTok Shop, Joybuy und Amazon. Laut Oppo handelt es sich damit um die erste eigene Flaggschiff-Serie, die auch über Amazon verkauft wird.