Das Office-Aus kommt – Support endet am 13. Oktober

Am 13. Oktober 2026 ist Schluss: Microsoft beendet den Support für Office 2021 und die LTSC-Version vollständig. Das bedeutet, dass es ab diesem Datum keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen oder technischen Support mehr gibt.
Die Programme selbst funktionieren zwar weiter, doch ohne Sicherheitsupdates werden sie zunehmend anfällig für Hackerangriffe und andere Bedrohungen.
Wie "chip.de" berichtet, wurden frühere Office-Versionen teilweise rund zehn Jahre lang unterstützt. Bei den neueren Kaufversionen fällt der Support deutlich kürzer aus.
Auch ein kostenpflichtiges erweitertes Sicherheitsupdate-Programm wie bei Windows 10 wird es für Office 2021 nicht geben.
Wer weiterhin bei Microsoft bleiben will, sollte auf eine aktuelle Version des Büropakets wechseln, etwa Office 2024 mit Support bis Oktober 2029.
Alternativ bieten sich kostenlose Programme wie LibreOffice an, die alle wichtigen Funktionen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen abdecken.
Nutzer älterer Versionen sollten ebenfalls wachsam sein: Office 2016 und Office 2019 werden bereits seit Oktober 2025 nicht mehr unterstützt. Ein rascher Wechsel ist für alle Betroffenen ratsam.