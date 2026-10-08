i Hofer stellt im Oktober zwei Samsung-Klimaanlagen ins Sortiment. Hofer "Nächste Hitzewelle kommt" Hofer verkauft bereits jetzt Klimaanlagen für 2027 Wie groß das "Griss" um Klimaanlagen sein muss, zeigt eine neue Aktion: Der Diskonter Hofer verkauft bereits jetzt Klimageräte inklusive Montage. Von Digital Heute 08.10.2026, 19:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausenden Menschen in Österreich ging es in der Hitzewelle 2026 gleich: Sie wollten sich nach langer Überlegung eine Klimaanlage anschaffen – doch weit und breit war im Handel keine mehr erhältlich. Der Diskonter Hofer nutzt dies nun und bringt bereits im Oktober zwei Klimageräte für den Hitzesommer 2027 auf den Markt. Zwei Samsung-Split-Systeme werden inklusive Lieferung, Montage und Inbetriebnahme angeboten.

Die Geräte werden nicht nur geliefert, sondern auch von regionalen Kältefachfirmen montiert und in Betrieb genommen, heißt es in einer Aussendung. Das kleinere System ist das Samsung Inverter-Split-Klimagerät Single um 1.999 Euro pro Stück inklusive Zustellung. Es ist laut Hofer für Räume bis zu 50 Quadratmeter ausgelegt und kann nicht nur kühlen. Zur Auswahl stehen auch Heizen, Entfeuchten, Lüften und ein Automatikbetrieb.

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Gesteuert werden kann das Gerät zudem über die Samsung SmartThings App. Zu den weiteren Funktionen zählen eine "Turbokühlung", ein 24-Stunden-Timer und ein automatischer Neustart nach einem Stromausfall. Wer mehrere Räume klimatisieren möchte, kann zum Samsung Inverter-Split-Klimagerät Dual greifen. Das System kostet 3.499 Euro pro Stück inklusive Zustellung und besteht aus einem Außengerät sowie zwei Innengeräten.

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Montage und Inbetriebnahme inkludiert

Die beiden Innengeräte sind laut Hofer für Räume bis zu 25 beziehungsweise 40 Quadratmeter vorgesehen. Auch das Dual-System kann zum Kühlen und Heizen eingesetzt werden und lässt sich intelligent steuern. Zusätzlich verfügt es über einen Full-HD-Filter zur Reinigung der Raumluft. Hofer hebt außerdem die Energieeffizienz der Geräte hervor. Bei beiden Angeboten sind neben der Lieferung auch die fachgerechte Montage und die Inbetriebnahme inkludiert.

Die beauftragten Fachbetriebe übernehmen unter anderem die Verlegung der Leitungen, montieren Innen- und Außengeräte und führen abschließend einen Funktionstest durch, heißt es in der Aussendung des Diskonters.