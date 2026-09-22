i Samsung zeigte in Berlin, wie Fernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte künftig stärker zusammenspielen sollen. Samsung TV, Handy, Haushalt Samsung zeigt seine AI-Zukunft für deinen Alltag Auf der IFA 2026 stellte Samsung kürzlich neue Geräte und Funktionen vor. Im Mittelpunkt steht künstliche Intelligenz im Alltag. Von Rene Findenig 22.09.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Samsung machte auf der IFA 2026 seine Vision eines stärker vernetzten Alltags erlebbar. Dafür hatte der Konzern im Berliner Humboldt Carré den Ausstellungsbereich "Samsung Connect" eingerichtet. Vom 2. bis 6. September konnten Besucher dort verschiedene Technologien des Unternehmens sehen und ausprobieren. Im Mittelpunkt steht künstliche Intelligenz, die laut Samsung stärker in unterschiedliche Geräte eingebunden werden soll. Gezeigt wurden Fernseher, Gaming-Monitore, Waschmaschinen, Kühlschränke und das neue Galaxy S26 FE.

"AI soll spürbaren Nutzen bringen, den die Menschen in ihrem Alltag sehen und erleben können", sagte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer von Samsung Europe. "Auf der IFA 2026 zeigen wir, wie Samsung seine AI über unsere TVs, Mobilgeräte und das vernetzte Zuhause hinweg auf ein neues Niveau hebt. Ob es darum geht, Energie zu sparen, reichhaltigere Unterhaltungserlebnisse zu genießen oder auf mehr Geräten leistungsstarke AI-Funktionen zu nutzen: Unser Fokus bleibt auf Technologie, die den Alltag verbessert."

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Samsung bringt das Galaxy S26 FE mit neuer Kamera und KI i ?

Neue Technik für Samsung-Fernseher

Samsung stellte auf der IFA auch seine aktuelle TV-Technik in den Mittelpunkt. Der Konzern verweist dabei auf seine nach eigenen Angaben seit 20 Jahren bestehende Spitzenposition auf dem weltweiten TV-Markt. Eine der neuen Technologien ist Micro RGB. Dabei kommen sehr kleine rote, grüne und blaue LEDs zum Einsatz. Sie sollen eine präzisere Darstellung von Farben, Kontrasten und Details ermöglichen. Dazu kommt der Vision AI Companion. Die Funktion bringt dialogfähige künstliche Intelligenz auf Samsung-Fernseher.

Sie soll unter anderem dabei helfen, Inhalte zu finden und zusätzliche Informationen zum laufenden Fernseherlebnis bereitzustellen. Samsung gibt an, dass Vision AI Companion über die gesamte TV-Palette des Jahres 2026 verfügbar ist. Auch Samsung TV Plus spielt im TV-Angebot eine Rolle. Nach Angaben des Unternehmens nutzen den kostenlosen Streaming-Dienst weltweit inzwischen mehr als 100 Millionen Menschen pro Monat.

Vier neue Gaming-Monitore

Bei den Gaming-Monitoren präsentierte Samsung mehrere Modelle, die mit ungewöhnlichen technischen Daten auffallen. Dazu gehört der Odyssey G75SJ4. Er besitzt ein 42 Zoll großes Curved-OLED-Display und wird von Samsung als weltweit erster gebogener OLED-Gaming-Monitor dieser Größe bezeichnet. Noch höher liegt die Bildwiederholrate beim Odyssey G60H4. Der 27-Zoll-Monitor soll bis zu 1.100 Hz erreichen und wird von Samsung als weltweit erster Monitor mit dieser Bildwiederholrate bezeichnet.

Der Odyssey OLED G94 kommt auf 49 Zoll und bietet eine DQHD-Auflösung mit bis zu 360 Hz. Samsung bezeichnet ihn als weltweit ersten 49-Zoll-DQHD-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 360 Hz. Abgerundet wird das neue Portfolio vom Odyssey OLED G84. Der 32-Zoll-Monitor setzt auf UHD und QD-OLED-Technik und erreicht ebenfalls bis zu 360 Hz. Zusätzlich unterstützt das Modell laut Samsung drei verschiedene Betriebsmodi.

Neue Samsung-Monitore setzen auf Tempo i ?

Neue Waschmaschinen für mehr Fassungsvermögen

Auch bei den Haushaltsgeräten setzt Samsung auf künstliche Intelligenz und einen geringeren Energieverbrauch. Auf der IFA kündigte der Konzern neue Modelle der Bespoke-AI-Waschmaschinen mit 10 beziehungsweise 13 Kilogramm Fassungsvermögen an. Das 10-Kilogramm-Modell soll laut Samsung bis zu 70 Prozent weniger Energie verbrauchen als der Mindestwert für die europäische Energieeffizienzklasse A.

Das größere Modell fasst 13 Kilogramm Wäsche. Trotz des größeren Volumens soll es dank SpaceMax-Technologie eine Standardtiefe von 600 Millimetern einhalten. Beim Bespoke-AI-Kühlschrank kündigt Samsung außerdem neue Funktionen für Family Hub an. Die Updates sollen unter anderem die KI-gestützte Erkennung von Lebensmitteln verbessern und stärker vernetzte Funktionen für die Küche ermöglichen.

Galaxy S26 FE kommt mit Galaxy AI

Auf der IFA konnten Besucher außerdem das kürzlich vorgestellte Galaxy S26 FE ausprobieren. Es ist laut Samsung das erste Modell der Galaxy-S26-Reihe, das mit One UI 9 ausgeliefert wird. Das Smartphone verbindet Kamerafunktionen mit Galaxy AI. Samsung will damit verschiedene KI-Funktionen des Galaxy-Ökosystems für mehr Nutzer zugänglich machen. Dazu gehören unter anderem Bearbeitungswerkzeuge für Fotos und andere Inhalte.