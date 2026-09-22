i Weihnachten rückt zwar nur langsam näher, LEGO bringt aber bereits sieben neue Sets für die festliche Zeit. LEGO Sieben neue Sets LEGO startet bereits jetzt die Weihnachts-Feiertage Bei LEGO wird es bereits jetzt weihnachtlich. Sieben neue Sets bringen Figuren, Dekorationen und einen Countdown für das Fest ins Wohnzimmer. Von Rene Findenig 22.09.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit 2026 bekommt bei LEGO sieben neue Bauprojekte. Die LEGO Gruppe hat am 15. September eine neue Kollektion vorgestellt, die ab 1. Oktober erhältlich sein wird. Im Mittelpunkt steht das neue LEGO Icons Weihnachtshaus mit 1.354 Teilen. Dazu kommen unter anderem Buddy der Weihnachtself, eine große Mrs. Claus, ein Weihnachts-Countdown und ein Weihnachtsstrumpf.

Das Weihnachtshaus trägt die Produktnummer 11387 und ist für Erwachsene ab 18 Jahren gedacht. Das 1.354-teilige Modell ist mehr als 21 Zentimeter hoch, 28 Zentimeter breit und 14 Zentimeter tief. Die Gestaltung orientiert sich am Weihnachtslied "Jingle Bells". Das verschneite Haus besitzt eine umlaufende Veranda mit Girlanden, goldenen Glocken und Stechpalmenzweigen. Vor dem Gebäude stehen außerdem ein Pferdeschlitten und ein beleuchteter Weihnachtsbaum.

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Auch im Inneren soll es zahlreiche Weihnachtsdetails geben. Dazu gehören Strümpfe, Zuckerstangen, Geschenke und ein Kürbiskuchen. Daneben finden sich ältere Haushaltsgegenstände wie ein Grammophon, ein Wählscheibentelefon und eine Kaminuhr.

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Beim Aufbau können zwei Personen gleichzeitig loslegen. Das Set enthält zwei Bauanleitungen, sodass etwa das Haupthaus und der Schlitten parallel gebaut werden können. Die LEGO Builder App bietet zusätzlich digitale 3D-Anleitungen und eine Funktion für gemeinsames Bauen.

Das Weihnachtshaus kostet laut Hersteller 109,99 Euro. LEGO Insiders erhalten bereits ab 1. Oktober Zugang, für alle anderen startet der Verkauf am 4. Oktober. Das Modell soll ausschließlich in LEGO Stores und über LEGO.com erhältlich sein.

Sechs weitere Weihnachtssets für Groß und Klein

Neben dem großen Haus bringt LEGO sechs weitere Weihnachtssets heraus. Eines davon ist Buddy der Weihnachtself mit der Produktnummer 40865. Das Modell besteht aus 713 Teilen und ist ab 12 Jahren vorgesehen. Es wird mehr als 31 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter breit und 8 Zentimeter tief. Zum Modell gehören unter anderem ein arktischer Papageientaucher, Zuckerstangen und eine Flasche Ahornsirup. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.

LEGO Buddy der Weihnachtself (40865): Das 713-teilige Modell ab 12 Jahren bringt Buddy mit arktischem Papageientaucher, Zuckerstangen und Ahornsirup auf den Bautisch. LEGO

Auch Mrs. Claus bekommt ein eigenes Modell. Die große LEGO Mrs. Claus trägt die Nummer 40875 und besteht aus 904 Teilen. Die Figur ist für Baumeister ab 10 Jahren gedacht, misst mehr als 25 Zentimeter in der Höhe, 17 Zentimeter in der Breite und 11 Zentimeter in der Tiefe. Kopf, Arme und Hände lassen sich bewegen. Der Preis beträgt 59,99 Euro.

LEGO Große Mrs. Claus Minifigur (40875): Die 904-teilige Figur ab 10 Jahren verwandelt Mrs. Claus in eine 25 Zentimeter große bewegliche LEGO-Figur. LEGO

Für den Christbaum gibt es den "Festlichen Baumschmuck 2" mit der Produktnummer 40862. Aus 179 Teilen lassen sich vier verschiedene Ornamente bauen. Darunter befinden sich ein Weihnachtsbaum mit leuchtenden Elementen, Mrs. Claus, Cataclaws und eine Zuckerstange. Das Set ist ab 6 Jahren geeignet und kostet 12,99 Euro.

LEGO Festlicher Baumschmuck 2 (40862): Aus 179 Teilen entstehen vier Weihnachtsornamente mit Weihnachtsbaum, Mrs. Claus, Cataclaws und Zuckerstange. LEGO

Mit dem "Schlittenabenteuer vom Weihnachtsmann" bringt LEGO außerdem ein 187-teiliges Set für Kinder ab 9 Jahren. Die Produktnummer lautet 40866. Zum Modell gehören der Weihnachtsmann, Mrs. Claus, ein Schlitten und ein Rentier. Das Set kostet 29,99 Euro beziehungsweise 34,90 Schweizer Franken.

LEGO Schlittenabenteuer vom Weihnachtsmann (40866): Das 187-teilige Set ab 9 Jahren enthält den Weihnachtsmann, Mrs. Claus, Schlitten und Rentier. LEGO

Beim Weihnachts-Countdown mit der Nummer 40874 wird das Warten auf das Fest selbst zum Bauprojekt. Der Kalender besteht aus 873 Teilen und ist für Personen ab 10 Jahren vorgesehen. Das Modell verfügt über ein verschneites Dach und einen Schornstein. Dazu kommen der Weihnachtsmann und ein Sack mit Spielzeug. Der Countdown kostet 59,99 Euro und misst mehr als 20 Zentimeter in der Höhe, 13 Zentimeter in der Breite und 12 Zentimeter in der Tiefe.

LEGO Weihnachts-Countdown (40874): Der 873-teilige Countdown ab 10 Jahren kombiniert ein verschneites Gebäude mit Weihnachtsmann und Spielzeugsack. LEGO

Auch der klassische Weihnachtsstrumpf bekommt eine Version aus LEGO-Steinen. Das Set mit der Nummer 40958 enthält 342 Teile und ist ab 12 Jahren geeignet. Der Strumpf ist mehr als 24 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter breit und 4 Zentimeter tief. Stechpalmenzweige, goldene Sterne, Zuckerstangen und ein Lebkuchenmann gehören zur Gestaltung. Außerdem ist eine Nussknacker-Minifigur dabei. Ein Aufhänger und ein Standfuß sind ebenfalls enthalten. Der Preis beträgt 34,99 Euro.

LEGO Weihnachtsstrumpf (40958): Der 342-teilige Strumpf ab 12 Jahren wird mit Stechpalmenzweigen, Sternen, Zuckerstangen, Lebkuchenmann und Nussknacker-Minifigur dekoriert. LEGO

Alle sieben neuen Weihnachtsprodukte sollen ab 1. Oktober 2026 erhältlich sein. Für Buddy der Weihnachtself, den Weihnachts-Countdown und den Weihnachtsstrumpf nennt LEGO bereits seit 1. September die Möglichkeit zur Vorbestellung.

Aktionen und saisonale Aktivitäten weltweit

Auch in den LEGO Stores sind für November besondere Aktionen geplant. LEGO Insiders können sich für private Shopping-Termine anmelden, die vor den regulären Öffnungszeiten stattfinden. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist dafür der 14. November 2026 vorgesehen. In Nord- und Südamerika findet das Event am 15. November statt.

Bei den Terminen sollen unter anderem persönliche Geschenkempfehlungen angeboten werden. Außerdem ist eine Minifigurenfabrik-Aktion geplant, bei der ein sogenannter "Ugly Sweater" als LEGO-Minifigur gestaltet werden kann. Die Teilnahme ist an eine LEGO-Insiders-Mitgliedschaft gebunden und erfordert eine vorherige Anmeldung.

Darüber hinaus kündigt LEGO weitere saisonale Aktivitäten an. Bei "Pick a Brick" soll es online eine Weihnachtskollektion geben. In ausgewählten Stores ist ein kleines Modell mit Rentier-Bezug vorgesehen. Mit #BuildToGive können Kundinnen und Kunden außerdem ein LEGO-Herz bauen, um benachteiligten Kindern Zugang zu Spielmöglichkeiten zu ermöglichen. Über "Build A Mini" lassen sich zusätzlich saisonale Minifiguren gestalten.