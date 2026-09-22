i Die neue HushJet-Modellreihe von Dyson. Dyson Veränderte Luftführung Dyson bringt neue Luftreiniger mit HushJet-Technik Neue Dyson-Luftreiniger setzen auf eine veränderte Luftführung. Drei Modelle kommen mit unterschiedlichen Funktionen und Leistungsdaten. Von Rene Findenig 22.09.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dyson bringt mit der HushJet-Range drei neue Luftreiniger auf den Markt. Alle Modelle nutzen eine neu entwickelte Luftverteilung, bei der gereinigte Luft mit einem Niederdruck-Hochdurchfluss-Kompressor weiter in den Raum geleitet werden soll. Laut Dyson entfernen die Geräte 99,99 Prozent der Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,01 Mikron. Das Topmodell ist der Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+Formaldehyde. Laut Hersteller handelt es sich um den leistungsstärksten Luftreiniger, den Dyson bisher gebaut hat.

Das Gerät soll gereinigte Luft bis zu 20 Meter weit projizieren und eine Fläche von bis zu 375 Quadratmetern abdecken. Die Partikel-CADR liegt bei 900 Kubikmetern pro Stunde, die Formaldehyd-CADR bei 300 Kubikmetern pro Stunde. Für die Reinigung kommt ein dreistufiges Filtersystem zum Einsatz. Es soll Partikel und Gase auffangen und Formaldehyd zersetzen. Dyson gibt eine Filterlebensdauer von 18 Monaten an. Die Lautstärke wird mit 46 Dezibel angegeben. Der Luftreiniger soll ab Anfang 2027 für 999 Euro erhältlich sein.

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Eine Besonderheit der HushJet-Technik ist die Düse an der Vorderseite. Sie besitzt acht Lamellen, die den Luftstrom beim Austritt aus dem Gerät lenken sollen. Die Ausrichtung kann verändert werden: Nach vorne soll die Luft sowohl zur Reinigung als auch zur persönlichen Kühlung dienen, nach oben gerichtet steht die Luftreinigung im Vordergrund.

Zwei kleinere Modelle

Etwas kompakter fällt der Dyson HushJet Pure Cool+Formaldehyde aus. Das Gerät soll ebenfalls eine Reichweite von bis zu 20 Metern erreichen und Räume mit einer Fläche von bis zu 280 Quadratmetern reinigen können. Die Partikel-CADR liegt bei 700 Kubikmetern pro Stunde, die Formaldehyd-CADR bei 400 Kubikmetern pro Stunde.

Auch dieses Modell arbeitet mit einem dreistufigen Filtersystem und soll 99,99 Prozent der Schadstoffe bis zu 0,01 Mikron entfernen. Der Filter soll 18 Monate halten. Dyson gibt eine Lautstärke von 47 Dezibel an. Der Preis liegt bei 599 Euro, der Verkaufsstart ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Das dritte Modell verfolgt einen anderen Ansatz. Der Dyson HushJet Hot Cool Pure+ kombiniert Luftreinigung mit Heizen und persönlicher Kühlung. Das Gerät ist für Flächen bis 140 Quadratmeter ausgelegt und erreicht laut den angegebenen Daten eine Partikel-CADR von 350 Kubikmetern pro Stunde.

Hier kommt ein zweistufiges Filtersystem zum Einsatz. Es soll 99,99 Prozent der Partikel bis zu 0,01 Mikron sowie Gase entfernen. Die Filterlebensdauer gibt Dyson mit zwei Jahren an. Die Lautstärke soll bei 44 Dezibel liegen. Auch dieses Modell soll Anfang 2027 für 599 Euro erhältlich sein.

Die neue Luftführung steht bei allen drei Geräten im Mittelpunkt. Dyson hat dafür den Luftweg vom Filter über den Kompressor bis zur Düse neu gestaltet. Im Inneren der Düse sitzen acht unterschiedlich angeordnete Lamellen. Sie sollen den Luftstrom gezielt formen und weiter in den Raum tragen.

Geräte sollen viel leiser arbeiten

Für eine geringere Geräuschentwicklung setzt Dyson zusätzlich auf die HushJet Silencer-Technologie. Dabei werden laut Hersteller unter anderem Kompressor, Lamellen und die Form des Innenraums so aufeinander abgestimmt, dass die Geräuschentwicklung bereits innerhalb des Geräts reduziert wird.

Beim größten Modell nennt Dyson zudem einen Luftdurchsatz von bis zu 250 Litern pro Sekunde. Damit soll der HushJet Big+Quiet Cool Pure+Formaldehyde rund 9.000 Liter Luft in 36 Sekunden gereinigt durch den Raum bewegen können. Dyson stellt dabei einen Vergleich zum durchschnittlichen täglichen Atemvolumen eines Menschen her. Die drei neuen Geräte unterscheiden sich damit vor allem bei Größe, Abdeckung und zusätzlichen Funktionen.

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Das Big+Quiet-Modell ist auf besonders große Flächen ausgelegt, das Pure Cool+Formaldehyde kombiniert Reinigung und persönliche Kühlung, während das Hot Cool Pure+ zusätzlich heizen kann. Alle drei HushJet-Luftreiniger sollen Anfang 2027 in Österreich erhältlich sein.