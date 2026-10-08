i Drei neue Tablets, Android und Alexa+ sollen Amazons Geräte-Sparte neu aufstellen. Das Topmodell kostet ab 499,99 Euro. Amazon Kein Fire OS mehr Amazon bringt neue Tablets mit Android und Alexa+ Amazon startet eine neue Tablet-Serie mit drei Modellen. Die Änderungen sind groß: Alexa+, Android und ein spezielles Nanomatte-Display kommen. Von Rene Findenig 08.10.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amazon bringt eine neue Tablet-Serie auf den Markt. Das Amazon Alexa Tablet 12 Pro, das Amazon Alexa Tablet 11 und das Amazon Alexa Tablet 8 kombinieren Android (statt Fire OS) mit Zugriff auf den Google Play Store und Amazons Sprachassistenten Alexa+. Dazu kommen je nach Modell Aluminium-Gehäuse, hochauflösende Displays und unterschiedliche Ausstattungsvarianten. An der Spitze steht das Amazon Alexa Tablet 12 Pro. Das 12-Zoll-Display bietet 280 ppi, 120 Hz und ein Seitenverhältnis von 3:2.

Das Tablet ist laut Amazon 6,5 Millimeter dünn und besteht aus einem Aluminium-Unibody. Beim Display kann zwischen einer Standard-Version und einem sogenannten Nanomatte-Display gewählt werden. Dieses Nanomatte-Display soll Reflexionen reduzieren. Amazon hat dafür gemeinsam mit Corning ein Verfahren entwickelt, bei dem eine feine Struktur auf Subpixel-Ebene in das Glas eingebracht wird. Anders als bei herkömmlichen matten Oberflächen soll dadurch die Bildqualität mit Details und Farben weitgehend erhalten bleiben.

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Im Inneren arbeitet ein 4-nm-Prozessor mit acht Kernen. Je nach Ausstattung sind bis zu 16 GB RAM verfügbar. Amazon spricht von einer fast dreimal höheren Prozessorleistung und einer neunmal schnelleren Grafik als beim bisher leistungsstärksten Amazon-Tablet. Dazu kommen vier Dolby-Atmos-Lautsprecher, Wi-Fi 6E und bis zu 16 Stunden Videowiedergabe. Für das 12-Pro-Modell bietet Amazon außerdem einen eigenen Eingabestift und eine Tastatur an. Der aktive USI-2.0-Stift unterstützt 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung und kabelloses Laden.

Die magnetische Tastatur wird ohne Bluetooth-Kopplung direkt am Tablet befestigt. Damit soll das Gerät auch für Arbeiten mit mehreren geöffneten Anwendungen geeignet sein. Auch das Lesen soll stärker in den Mittelpunkt rücken. In der Kindle-App können drei unterschiedliche Display-Modi aktiviert werden. Sie verändern unter anderem Farbtemperatur und Darstellung, bis hin zu einer Graustufenansicht. Beim 12 Pro soll das Nanomatte Display zusätzlich für eine papierähnliche Darstellung sorgen.

Alexa+ soll direkt auf dem Tablet helfen

Erstmals kommen außerdem die aus Kindle Scribe bekannten Markierungsfunktionen auf Amazon-Tablets. Mit dem Eingabestift lassen sich Bücher markieren, unterstreichen und mit Notizen versehen. Eine zentrale Neuerung ist Alexa+. Der Assistent ist direkt in die Tablet-Oberfläche integriert und kann per Sprache oder über eine Schaltfläche aufgerufen werden. Alexa+ soll Fragen beantworten, Smart-Home-Geräte steuern, Inhalte empfehlen und bei verschiedenen Aufgaben helfen.

Neu ist eine Bildschirmanalyse. Ist die Funktion aktiviert, kann Alexa+ den aktuell angezeigten Inhalt analysieren und darauf aufbauend antworten. Wer etwa eine Seite mit Wanderrouten geöffnet hat, kann sich bei der Auswahl helfen lassen. Auch Termine aus einem angezeigten Spielplan können laut Amazon automatisch in den Kalender übernommen werden. Die Bildschirmanalyse ist standardmäßig ausgeschaltet. Nutzer müssen sie bewusst aktivieren. Ein Hinweis auf dem Display soll außerdem zeigen, wenn Alexa den Bildschirminhalt sehen kann.

Alle drei Tablets erhalten zudem einen personalisierten "Für dich"-Bereich. Dort sollen zuletzt verwendete Inhalte aus verschiedenen Amazon-Diensten zusammenlaufen. Eine dynamische Registerkarte auf dem Startbildschirm soll außerdem angefangene Inhalte, Empfehlungen und andere passende Informationen anzeigen. Das mittlere Modell ist das Amazon Alexa Tablet 11. Es besitzt ein 11-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung, 276 ppi und 90 Hz. Das 16:10-Format soll sich besonders für Videos eignen.

Im Aluminium-Gehäuse stecken ein Achtkern-Prozessor, 8 GB RAM und 64 GB Speicher. Dazu kommen zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden Videowiedergabe. Das Amazon Alexa Tablet 8 ist kompakter. Der Bildschirm misst 8,7 Zoll, das Gerät wiegt 329 Gramm und ist 7,95 Millimeter dick. Mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher richtet sich das Modell an Nutzer, die ein handliches Tablet zum Lesen, Surfen und Streamen suchen. Der Akku soll bis zu 14 Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Unterstützt wird Wi-Fi 6.

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Neben den drei Alexa-Tablets bringt Amazon auch neue Kids Tablets auf den Markt. Die Pakete bestehen aus einem 8,7- oder 11-Zoll-Tablet, einer kindgerechten Schutzhülle und einem Jahr Amazon Kids+. Die Hüllen gibt es unter anderem mit Motiven wie Paw Patrol oder Barbie. Ein überarbeitetes Eltern-Dashboard soll die Verwaltung von Bildschirmzeit und Inhalten ermöglichen. Alle neuen Tablets können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll am 19. Oktober beginnen.

Das Amazon Alexa Tablet 12 Pro ist in Graphit ab 499,99 Euro erhältlich. Für die Variante mit Nanomatte-Display werden mindestens 559,99 Euro fällig. Das Amazon Alexa Tablet 11 startet bei 329,99 Euro, das Amazon Alexa Tablet 8 bei 229,99 Euro.

Für das 12 Pro kostet die Tastatur 139,99 Euro, der Eingabestift 84,99 Euro. Die Kids-Modelle starten ebenfalls bei 229,99 Euro für das 8-Zoll-Modell und 329,99 Euro für die 11-Zoll-Version. Bei ihnen sind jeweils eine passende Hülle und ein Jahr Amazon Kids+ enthalten.