i Zwei Tage lang lockt Amazon mit Deals für Prime-Mitglieder. Auch Smartphones, Kopfhörer, Tastaturen und Fitnessgeräte sind reduziert. iStock / Getty Images / Julie Clopper Prime Deal Days Amazon startet Rabattaktion mit Millionen Angeboten Amazons Prime Deal Days sind gestartet. Neben Millionen Angeboten gibt es auch bei Technik, Fitness und Wearables zahlreiche Rabatte. Von Rene Findenig 06.10.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Dienstag, 6. Oktober, laufen die Prime Deal Days bei Amazon. Prime-Mitglieder haben bis Mittwoch, 7. Oktober, Zugriff auf mehr als eine Million Angebote. Darunter finden sich Produkte aus den Bereichen Technik, Haushalt, Beauty, Mode, Sport und Unterhaltung. Amazon verweist dabei auch auf Produkte österreichischer Unternehmen wie Swarovski, Piatnik, Naked Optics, Neoh und Waterdrop. Die Aktion fällt heuer in eine Zeit, in der Online-Einkäufe in Österreich durch die seit 1. Oktober eingehobene Paketsteuer zusätzliche Kosten verursachen können.

Amazon stellt die Aktion deshalb auch als Möglichkeit dar, bei verschiedenen Einkäufen zu sparen. Die Prime Deal Days sind allerdings nicht auf Technik beschränkt. Nach Angaben des Unternehmens gibt es etwa bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Mode- und Sportartikel, bis zu 40 Prozent auf bestimmte Körperpflegeprodukte sowie bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Artikel der Eigenmarken Amazon Basics und Amazon Essentials. Bei ausgewählten Beauty-Produkten werden Rabatte von bis zu 35 Prozent genannt.

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Smartphones, Kopfhörer und Smartwatches reduziert

Bei Produkten für den täglichen Bedarf sind laut Amazon bis zu 30 Prozent möglich. Für häufig gekaufte Artikel aus Bereichen wie Mundpflege, Haushalt und Reinigung sowie Getränke nennt das Unternehmen bis zu 35 Prozent Rabatt. Auch bei Smartphones und Zubehör gibt es Angebote. Oppo reduziert mehrere Geräte seiner Reno16-Serie. Das günstigste in der aktuellen Aktion ist das Oppo Reno16 F mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Der Preis liegt laut Anbieter bei 498,99 Euro statt einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699 Euro.

Ebenfalls reduziert sind die Oppo Enco Air5 Pro. Die kabellosen Kopfhörer werden für 58,99 Euro angeboten, die angegebene UVP beträgt 89,90 Euro. Die Oppo Watch X2 Mini kostet im Rahmen der Aktion 193,99 Euro statt 329 Euro. Auch Timekettle beteiligt sich an der Aktion. Der Übersetzer-Ohrhörer W4 wird bis 7. Oktober mit 30 Prozent Rabatt angeboten. Für den W4 Pro sowie den neueren W4 Plus werden jeweils 20 Prozent Rabatt genannt. Beim W4 Plus läuft die Aktion ebenfalls bis 7. Oktober. Das Modell wurde auf der diesjährigen IFA vorgestellt.

Tastaturen und Gaming-Mäuse im Angebot

Für PC-Nutzer gibt es unter anderem Produkte von Keychron günstiger. Die mechanische K10 HE mit deutschem ISO-Layout kostet während der Aktion 139,99 Euro, was einem Rabatt von 15 Prozent entspricht. Ebenfalls 15 Prozent günstiger ist die K2 HE mit 75-Prozent-Layout. Sie kostet 135,99 Euro. Beim K0 Max, einem kabellosen Nummernblock, werden 20 Prozent Rabatt genannt. Der Preis liegt bei 59,99 Euro. Die ergonomische Gaming-Maus Keychron M5 8K kostet 67,99 Euro und ist damit um 10 Prozent reduziert.

Deutlich höhere Summen werden bei den Fitnessgeräten von Speediance aufgerufen. Das Gym Monster 2 Family Plus ist laut Anbieter um 28 Prozent reduziert und kostet 3.527 Euro statt 4.899 Euro. Der Deal läuft vom 30. September bis 11. Oktober. Das erst kürzlich eingeführte Gym Monster 3 wird am 6. und 7. Oktober um 12 Prozent reduziert angeboten. Der Preis sinkt von 5.099 auf 4.487 Euro. Das Gym Monster 3S kostet im Aktionszeitraum 4.927 Euro statt 5.599 Euro, ebenfalls mit einem Rabatt von 12 Prozent.

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Auch Amazon-Geräte und Unterhaltung reduziert

Auch der RingConn Gen 2 Air ist Teil der Rabattaktionen. Der Smart Ring wird bis 7. Oktober auf der RingConn-Website sowie am 6. und 7. Oktober bei Amazon mit 25 Prozent Rabatt angeboten. Der Ring wiegt laut Hersteller je nach Größe zwischen 2 und 3 Gramm und ist 2 Millimeter dick. Die angegebene Akkulaufzeit beträgt bis zu zehn Tage. Der Ring erfasst unter anderem Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Blutsauerstoff, Hauttemperatur und Aktivität. Dazu kommen Schlafanalyse und Zyklus-Tracking.

Amazon selbst bietet während der Prime Deal Days unter anderem ausgewählte Geräte aus den Reihen Echo, Fire TV, Kindle, Fire Tablets, Ring, Blink und eero günstiger an. Bei Kindle Unlimited können Prime-Mitglieder den Dienst drei Monate kostenlos testen. Zusätzlich sind während der Aktion hunderte Kindle-eBooks ab 1,99 Euro erhältlich. Auch Amazon Music Unlimited ist Teil der Aktion. Prime-Mitglieder, die den Dienst bisher noch nicht genutzt haben, können ihn für begrenzte Zeit vier Monate kostenlos testen.

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Prime ist Voraussetzung für die Angebote

Die Prime Deal Days richten sich grundsätzlich an Prime-Mitglieder. Wer noch kein Prime-Abo hat, kann laut Amazon eine 30-tägige kostenlose Testphase nutzen. Das reguläre Prime-Abo kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Für junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren sowie Studierende gibt es laut Amazon eine sechsmonatige kostenlose Testphase. Danach kostet Prime in diesem Tarif 4,49 Euro monatlich oder 44,90 Euro jährlich. Amazon bietet während der Aktion personalisierte Angebotslisten an.

Dazu gehören unter anderem Empfehlungen, Angebote zu gespeicherten Listen sowie Angebote mit mindestens vier Sternen. Der KI-Einkaufsassistent Rufus soll ebenfalls bei der Suche nach passenden Produkten helfen.

Die Prime Deal Days laufen noch bis einschließlich 7. Oktober. Die konkreten Rabattzeiträume einzelner Hersteller können davon abweichen. Außerdem gilt bei den genannten Herstellerangeboten teilweise der Zusatz, dass die Deals nur solange der Vorrat reicht.