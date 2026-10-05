i "Final Fantasy VII Revelation": Im Mittelpunkt stehen erneut Cloud Strife und seine Begleiter. Square Enix "Revelation" hat einen Termin Das große "Final Fantasy VII"-Finale steht uns bevor Das Finale der neuen "Final Fantasy VII"-Trilogie hat einen Termin. Cloud und seine Gefährten kämpfen ab April 2027 um die Zukunft des Planeten. Von Rene Findenig 05.10.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Square Enix hat den Erscheinungstermin für den Abschluss der neuen "Final Fantasy VII"-Trilogie bekannt gegeben. "Final Fantasy VII Revelation" erscheint am 8. April 2027 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Gleichzeitig zeigt ein neuer Trailer erstmals umfangreicheres Gameplay.

Mit "Final Fantasy VII Revelation" geht das Remake-Projekt von Square Enix 2027 in die entscheidende Phase. Das Finale erscheint am 8. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam, den Epic Games Store und Xbox auf PC. Neben dem Termin hat Square Enix auch einen neuen Trailer und einen ausführlichen Gameplay-Einblick veröffentlicht.

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Im Mittelpunkt stehen erneut Cloud Strife und seine Begleiter. Die Gruppe macht sich an Bord des Luftschiffs Highwind auf die Suche nach Sephiroth. Gleichzeitig droht mit einem Meteor die Vernichtung des Planeten. Die Handlung setzt damit die Geschichte von "Final Fantasy VII Remake" und "Final Fantasy VII Rebirth" fort und soll das Remake-Projekt mit einem dritten eigenständigen Spiel abschließen.

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Eine ganze Welt wartet auf Cloud und seine Gruppe

Beim Gameplay setzt Square Enix auf deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Der neue Teil spielt auf einem vollständig offenen Planeten, der mit der Highwind erkundet werden kann. Auch Piko, der Chocobo, entwickelt sich im Verlauf des Spiels weiter und bekommt zusätzliche Fähigkeiten für Fortbewegung und Kämpfe.

Das Kampfsystem bleibt eine Mischung aus Echtzeit-Action und taktischen Elementen. Neu hinzu kommen mit Cid und Vincent zwei weitere spielbare Charaktere. Außerdem führt Square Enix das sogenannte WEAR-System ein. Die Rollen "Krieger", "Ritter", "Schwarzmagier" und "Beschwörer" sollen den Figuren zusätzliche Fähigkeiten verleihen.

Im gezeigten Gameplay tragen Cid und Vincent beispielsweise das Ritter- beziehungsweise Beschwörer-WEAR. Dadurch verändern sich ihre Möglichkeiten im Kampf und bei der Nutzung spezieller Fähigkeiten.

Auch beim Erkunden soll mehr Freiheit geboten werden. Du kannst jederzeit zwischen den aktiven Charakteren wechseln und die Zusammensetzung deiner Gruppe verändern. Eine neue Seilpistole hilft dabei, Dächer zu erreichen und sich schneller durch die Umgebung zu bewegen.

Eine weitere Rolle spielen die Gruppenmitglieder bei Quests. Welche Figur eine bestimmte Aufgabe übernimmt, kann laut Square Enix beeinflussen, wie sich einzelne Ereignisse und Szenarien entwickeln.

Mehrere Editionen stehen zur Auswahl

Die Vorbestellungen für die physischen und digitalen Versionen sind bereits gestartet. Für Nintendo Switch 2 soll die digitale Vorbestellung zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die physische Standard Edition kostet 79,99 Euro und enthält das Spiel. Bei ausgewählten Händlern gibt es zusätzlich eine Day-1-Edition mit einer "Magic: The Gathering – Final Fantasy Final Showdown"-Promo-Karte. Ebenfalls bei ausgewählten Händlern erhältlich ist ein Steelbook.

Die physische Deluxe Edition kostet 109,99 Euro und enthält neben dem Spiel unter anderem einen Mini-Soundtrack, ein Artbook, die Promo-Karte und ein Steelbook.

Deutlich teurer fällt die Collector's Edition aus. Sie kostet 389,99 Euro und ist exklusiv über den Square Enix Store erhältlich. Enthalten sind alle Inhalte der Deluxe Edition sowie eine Statue mit Cloud, Zack und Sephiroth. Dazu kommen ein Story-Erweiterungspass mit zwei geplanten Story-DLCs, ein In-Game-Accessoire, ein Abenteurer-Set und mehrere zusätzliche Ingame-Gegenstände und Beschwörungs-Materia.

Die beiden Story-DLCs sollen zwischen Winter 2027 und Frühjahr 2028 erscheinen. Der Story-Erweiterungspass ist zum Start auch separat erhältlich. Die Inhalte und Veröffentlichungstermine können sich laut Square Enix noch ändern.

Digital gibt es Vorabzugang

Digital startet die Standard Edition ebenfalls bei 79,99 Euro. Die Premium Edition kostet 109,99 Euro und enthält neben dem Hauptspiel den Story-Erweiterungspass, zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie einen Vorabzugang. Damit lässt sich das Spiel bereits 24 Stunden vor dem offiziellen Release starten.

Für 119,99 Euro gibt es die Premium Plus Edition. Sie enthält zusätzlich einen digitalen Mini-Soundtrack, ein digitales Artbook sowie weitere Ingame-Gegenstände und die Beschwörungs-Materia Polygon-Alexander.

Als digitaler Vorbestellerbonus ist bei allen Editionen die Beschwörer-Materia "Mecha-Chocobo & Mecha-Morgy" vorgesehen. Für Neueinsteiger gibt es außerdem die "Final Fantasy VII Remake Series Edition" für 94,99 Euro. Sie enthält "Final Fantasy VII Remake Intergrade" und "Final Fantasy VII Rebirth" sowie den Vorbestellungsbonus für "Revelation". Damit können Spieler die bisherigen Teile nachholen, bevor das Finale erscheint.

Alte Spielstände bringen Extras

Wer "Final Fantasy VII Remake Intergrade" oder "Final Fantasy VII Rebirth" bereits gespielt hat, soll außerdem von seinen vorhandenen Speicherdaten profitieren. Ein Spielstand von "Remake Intergrade" schaltet die Beschwörer-Materia "Chocobo & Mogry" frei. Ein vorhandener Spielstand von "Rebirth" bringt die Beschwörer-Materia "Phönix".

Die ersten beiden Teile sind inzwischen ebenfalls für PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Beide Spiele verfügen über eine Game-Boost-Funktion, mit der sich unter anderem unbegrenzte MP und TP, gefüllte Limit- und ATB-Leisten sowie ein erleichterter Erwerb von Waffenfertigkeiten aktivieren lassen. Damit können auch Spieler ohne Erfahrung mit der ursprünglichen Version oder den bisherigen Remake-Spielen noch vor dem Finale in die Geschichte einsteigen.

Das Ende einer langen Reise

Das ursprüngliche "Final Fantasy VII" erschien 1997 und feiert 2027 sein 30. Jubiläum. Das Remake-Projekt von Square Enix erzählt die Geschichte des Rollenspielklassikers in drei eigenständigen Spielen neu. Nach "Final Fantasy VII Remake" und "Final Fantasy VII Rebirth" soll "Final Fantasy VII Revelation" nun den Abschluss bilden. Cloud und seine Gefährten stehen dabei vor ihrer bisher größten Aufgabe: Sie müssen Sephiroth stoppen und gleichzeitig verhindern, dass ein Meteor den Planeten zerstört.