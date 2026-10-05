i Das dänische Personenregister enthält laut Ministerium insgesamt Daten von rund elf Millionen Personen. iStock / Getty Images / David Taljat Großer Sicherheitsvorfall Register gehackt – Daten von 8,8 Mio. Dänen in Gefahr Unbekannte haben sich Zugriff auf das dänische Personenregister verschafft. Namen, Adressen und Sozialversicherungsnummern waren zugänglich. Von Digital Heute 05.10.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Dänemark ist es zu einem massiven Sicherheitsvorfall beim zentralen Personenregister gekommen. Unbekannte Täter haben sich Zugang zu den persönlichen Daten von rund 8,8 Millionen Menschen verschafft. Die zuständige Ministerin Christina Egelund sprach von einem "äußerst schwerwiegenden Vorfall".

Das Pikante: Es handelte sich nicht um einen klassischen Cyberangriff. Stattdessen wurde über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens auf das sogenannte CPR-System zugegriffen. Das genaue Ausmaß des Vorfalls wird derzeit noch ermittelt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Gemeinsam mit allen zuständigen Behörden sind wir dabei, das gesamte Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln", sagte Egelund, wie es bei heise.de unter Berufung auf dpa heißt.

Sensible Daten betroffen

Die Angreifer hatten Zugriff auf Namen, Adressen und die dänischen CPR-Nummern – vergleichbar mit der österreichischen Sozialversicherungsnummer. Auch weitere persönliche Daten waren zugänglich.

Das dänische Personenregister enthält laut Ministerium insgesamt Daten von rund elf Millionen Personen. Dazu zählen neben aktuell in Dänemark lebenden Menschen auch Verstorbene sowie Personen, die ins Ausland gezogen sind.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Kirchenzugehörigkeit gespeichert

Im Register sind besonders sensible Informationen gespeichert: etwa die Zugehörigkeit zur dänischen Volkskirche oder Informationen über eine mögliche Entmündigung und Einschränkungen der rechtlichen Handlungsfähigkeit.