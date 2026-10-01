i Die Stadt Leoben warnt jetzt ausdrücklich davor, auf den Link in solchen Nachrichten zu klicken. iStock / Getty Images / mihailomilovanovic Vorsicht, Betrugsalarm Stadt warnt vor SMS, die Heizkostenzuschuss verspricht Die Stadt Leoben warnt vor betrügerischen SMS zum "Heizkostenzuschuss" und rät, verdächtige Nachrichten umgehend zu löschen. Von Digital Heute 01.10.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorsicht, wenn du eine SMS bekommst, in der du aufgefordert wirst, persönliche Daten zum Heizkostenzuschuss preiszugeben oder zu bestätigen.

Die Stadt Leoben warnt jetzt ausdrücklich davor, auf den Link in solchen Nachrichten zu klicken.

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Wie der ORF berichtet, haben sich bereits mehrere Betroffene bei der Stadt gemeldet, weil sie solche SMS bekommen haben.

"Stadt verschickt keine SMS mit Links"

Die Stadt Leoben stellt klar: "Die Stadt verschickt keine SMS mit Links, über die persönliche Daten oder Bankdaten bestätigt bzw. eingegeben werden sollen."

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Mit diesen Nachrichten hat die Stadt also nichts zu tun. Wenn du so eine verdächtige Nachricht erhältst, klick auf keinen Fall auf den Link und gib keine persönlichen Daten, Zugangsdaten oder Bankverbindungen preis.

Am besten löscht du solche SMS gleich. Solltest du unsicher sein, ob die Nachricht wirklich von der Stadt Leoben kommt, frag lieber direkt bei der zuständigen Stelle nach.