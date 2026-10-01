StartseiteLifeDigital
Die Stadt Leoben warnt jetzt ausdrücklich davor, auf den Link in solchen Nachrichten zu klicken.
Die Stadt Leoben warnt jetzt ausdrücklich davor, auf den Link in solchen Nachrichten zu klicken.
iStock / Getty Images / mihailomilovanovic
Vorsicht, Betrugsalarm

Stadt warnt vor SMS, die Heizkostenzuschuss verspricht

Die Stadt Leoben warnt vor betrügerischen SMS zum "Heizkostenzuschuss" und rät, verdächtige Nachrichten umgehend zu löschen.
Digital Heute
Von Digital Heute
01.10.2026, 20:19
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Vorsicht, wenn du eine SMS bekommst, in der du aufgefordert wirst, persönliche Daten zum Heizkostenzuschuss preiszugeben oder zu bestätigen.

Warnung vor Nachrichten von deinem Handybetreiber

Die Stadt Leoben warnt jetzt ausdrücklich davor, auf den Link in solchen Nachrichten zu klicken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie der ORF berichtet, haben sich bereits mehrere Betroffene bei der Stadt gemeldet, weil sie solche SMS bekommen haben.

"Stadt verschickt keine SMS mit Links"

Die Stadt Leoben stellt klar: "Die Stadt verschickt keine SMS mit Links, über die persönliche Daten oder Bankdaten bestätigt bzw. eingegeben werden sollen."

Mit diesen Nachrichten hat die Stadt also nichts zu tun. Wenn du so eine verdächtige Nachricht erhältst, klick auf keinen Fall auf den Link und gib keine persönlichen Daten, Zugangsdaten oder Bankverbindungen preis.

Betrugswarnung bei Park-Apps: Diese SMS sofort löschen

Am besten löscht du solche SMS gleich. Solltest du unsicher sein, ob die Nachricht wirklich von der Stadt Leoben kommt, frag lieber direkt bei der zuständigen Stelle nach.

red,01.10.2026, 20:19
Mehr zum Thema
LeobenPhishingWarnungSpam

Weiterlesen

Weitere Storys
Energiebonus
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote