i Für Gamer wird es ernst: Der Red Bull Wings Cup sucht Österreichs besten "EA FC27"-Spieler – während in Spanien "LoL"-Stars aufeinandertreffen. Red Bull Content Pool "EA FC"-Weltmeister gesucht Red Bull startet gleich zwei große E-Sport-Events "EA Sports FC 27" und "League of Legends" stehen bei zwei großen Red-Bull-Events im Mittelpunkt. Österreich bekommt dabei sein eigenes Finale. Von Rene Findenig 01.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull baut sein Engagement im E-Sport weiter aus. In Österreich startet jetzt der Red Bull Wings Cup für "EA Sports FC 27". Gleichzeitig kehrt die "League of Its Own" zurück und bringt im Dezember internationale "League of Legends"-Stars nach Barcelona.

Für heimische "EA SPORTS FC 27"-Spieler geht es in den kommenden Wochen um einen Platz auf der ganz großen Bühne. Der Red Bull Wings Cup sucht Österreichs Vertreter für ein internationales Finale in Miami. Gleichzeitig bringt Red Bull bei "League of Its Own" einige der bekanntesten "League of Legends"-Teams Europas und den amtierenden Weltmeister T1 nach Spanien.

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Österreich sucht seinen EA-FC-Champion

Der Red Bull Wings Cup steht Spielerinnen und Spielern ab 18 Jahren offen, die in Österreich wohnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bis 8. November 2026 können sich Interessierte für die Qualifikation anmelden.

Dabei gibt es zwei Wege ins österreichische Finale am 5. Dezember in Salzburg. In der Open League treten die Teilnehmer online auf PlayStation 5 in "EA Sports FC 27 Ultimate Team" gegeneinander an. Gespielt wird im Eins-gegen-eins-Modus im Best-of-One-Format. Wer eine Runde gewinnt, steigt in die nächste Stufe auf und kann sich über eine Online-K.-o.-Runde für das National Final qualifizieren.

Die University League richtet sich an aktuell immatrikulierte Studierende. Sie spielen auf PlayStation 5 "EA Sports FC 27 Rush" und treten bei Qualifikationsrunden an Hochschulen gegen andere Studenten aus Österreich an.

Für die Open League sind unter anderem Live-Qualifikationen bei der Gamefusion in Graz und der Vienna Comic Con vorgesehen. Die University League macht an verschiedenen österreichischen Hochschulen Station, darunter die Wirtschaftsuniversität Wien sowie Universitäten in Innsbruck, Graz und Wien.

Wiener Amateurspieler qualifiziert sich für Red Bull For The Win Finale i ?

Von Salzburg nach Miami

Im National Final am 5. Dezember treffen die besten Spieler aus den beiden Qualifikationswegen aufeinander. Der Sieger vertritt Österreich anschließend beim Red Bull Wings Cup World Final im Jänner 2027.

Austragungsort ist das Nu Stadium von Inter Miami in Miami. Dort treffen die besten Teilnehmer aus den internationalen Qualifikationen aufeinander.

Zusätzlich bringt Red Bull eine limitierte Wings-Cup-Dose auf den Markt. Über die Dosen können In-Game-Rewards für "EA Sports FC 27" freigeschaltet werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Reise zum World Final in Miami zu gewinnen.

T1 trifft auf Europas Top-Teams

Während in Österreich "EA Sports FC 27" im Mittelpunkt steht, dreht sich bei Red Bull League of Its Own alles um "League of Legends". Das internationale Showmatch findet am 5. Dezember 2026 erstmals in Spanien statt. Austragungsort ist die Olimpic Arena Badalona in Barcelona, wo mehr als 12.000 Fans erwartet werden.

Mit dabei ist T1, der amtierende Weltmeister. Angeführt wird das koreanische Team von Superstar Faker. Der Weltmeister trifft unter anderem auf G2 Esports, Karmine Corp und die spanischen Gastgeber von Movistar KOI.

G2 bringt dabei ein aktuelles Duell mit T1 mit nach Barcelona. Beim diesjährigen Mid-Season Invitational soll G2 die Koreaner mit 3:1 besiegt haben. Auch Karmine Corp hat zuletzt gegen T1 gewonnen. Das französische Team setzte sich beim Esports World Cup mit 2:1 gegen den Weltmeister durch.

Für Movistar KOI steht dagegen das Heimspiel im Mittelpunkt. Das spanische Team will vor dem eigenen Publikum gegen die internationale Konkurrenz antreten.

Ein Tag voller Showmatches

"League of Its Own" setzt dabei nicht auf ein klassisches langes Turnierformat. Die Veranstaltung konzentriert sich auf einen einzigen Tag und soll die direkten Duelle zwischen den Teams in den Mittelpunkt stellen.

Auch bekannte Streaming-Persönlichkeiten sind vor Ort. Caedrel, Ibai und Kameto wollen ihre Co-Streams direkt aus der Arena übertragen. Für Fans soll damit nicht nur das Spielgeschehen, sondern auch das Treffen mit bekannten Creatorn Teil des Events werden.

Die Bilder des Tages i ?

Während "League of Its Own" bereits am 5. Dezember in Barcelona über die Bühne geht, entscheidet sich Österreichs Teilnehmer für das Wings-Cup-Weltfinale am selben Tag erst beim National Final in Salzburg. Für den Sieger geht die Reise anschließend im Jänner 2027 nach Miami weiter.