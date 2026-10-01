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Giovanni Franzoni konnte sich den Sieg in Kitzbühel sichern.
Giovanni Franzoni konnte sich den Sieg in Kitzbühel sichern.
KSC/ EXPA/ Johann Groder
"Immer davon geträumt"

Red Bull nimmt Weltcup-Shootingstar unter Vertrag

Red Bull gelingt ein echter Coup. Mit Giovanni Franzoni können sie den Shootingstar der vergangenen Weltcup-Saison unter Vertrag nehmen.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 10:22
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Giovanni Franzoni war einer der großen Aufsteiger des vergangenen Ski-Winters. Mit seinen Siegen in Wengen und Kitzbühel schaffte der 25-jährige Italiener endgültig den Sprung in die Weltspitze und entwickelte sich in den Speed-Disziplinen zu einem der größten Konkurrenten von Marco Odermatt.

Nun haben die beiden Ski-Stars etwas gemeinsam: Franzoni ist ab sofort ebenfalls Red-Bull-Athlet. Das gab der Italiener am Mittwoch auf Instagram bekannt.

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In einem Video präsentierte Franzoni erstmals seinen neuen Helm. Dazu schrieb er: "Einige Helme geben dir Schutz, andere geben dir Flügel."

Damit bekommt das ohnehin prominent besetzte Ski-Team von Red Bull weiteren Zuwachs. Neben Franzoni gehören unter anderem Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen und US-Star Lindsey Vonn zum Aufgebot.

    Für Franzoni beginnt die neue Weltcup-Saison damit auch optisch mit einer Veränderung: Nach seinem Durchbruch im vergangenen Winter wird der Italiener künftig mit dem Red-Bull-Helm an den Start gehen.

    red,01.10.2026, 10:22
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