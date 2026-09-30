Hirscher-Bezwinger wurde zum zweiten Mal Papa

Mattias Hargin hat in seinem Leben schon viel erlebt. Der ehemalige Ski-Profi war erfolgreicher Slalom-Läufer. Highlight: der Sieg in Kitzbühel 2015. Der Schwede gewann am Ganslernhang vor Marcel Hirscher und Felix Neureuther.
Aber: Hargin kennt auch die Schattenseiten des Lebens. Ein Jahr nach dem Kitz-Sieg kam seine damals frisch angetraute Frau, die Freeriderin Matilda Rapaport, bei einem Lawinenunglück in Chile ums Leben.
Mittlerweile ist Hargin wieder glücklich. Der Mannschafts-Vize-Weltmeister von Schladming, der seine Laufbahn 2019 beendet hat, ist mit Lovisa Falkenberg liiert – und freut sich nun über das zweite gemeinsame Kind.
Im November 2024 erblickte der kleine Oliver das Licht der Welt, nun postete Hargin Fotos von Töchterchen Siri. Das Mädchen wurde am 22. September geboren. Die "Heute"-Sportredaktion gratuliert.