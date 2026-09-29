i Sebastian Dahm GEPA pictures Star lange out Schwere Verletzung! Saison für KAC-Goalie Dahm vorbei Schwerer Rückschlag für den KAC. Goalie Sebastian Dahm muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Von Sport Heute 29.09.2026, 22:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der KAC muss einen schweren Ausfall verkraften. Torhüter Sebastian Dahm hat sich beim 7:3-Auswärtssieg gegen Ljubljana am vergangenen Freitag schwer verletzt und wird in der laufenden Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Der 39-jährige Däne zog sich bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler eine schwere Unterkörperverletzung zu. Dahm muss operiert werden, anschließend wartet eine mehrmonatige Rehabilitation auf den Routinier.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Diese Diagnose war ein sprichwörtlicher Schlag in die Magengrube, den es erst zu verdauen gilt", erklärt Dahm. Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht infrage: "Ich habe mir aber sofort selbst geschworen, dass der heutige Tag bereits der erste auf meinem Weg zurück auf das Eis ist."

Besonders bitter: Die Rotjacken sind bislang makellos unterwegs. Dahm spricht von einer "sehr starken Mannschaft, die alle Möglichkeiten hat, erfolgreich zu sein". Umso mehr schmerze es ihn, die weitere Reise nicht auf dem Eis mitmachen zu können.

Wie der KAC auf den langfristigen Ausfall seines Goalies reagiert, ist noch offen. Der Klub evaluiert derzeit die Auswirkungen und kündigte bereits an, "entsprechend darauf reagieren" zu wollen.