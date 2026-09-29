i Der VSV erlebt unruhige Zeiten GEPA pictures Eishockey Neuer Boss für VSV – Klub will Weg aus der Krise finden Der VSV hat die vakante Position des Geschäftsführers neu besetzt. Oliver Bergauer übernimmt ab 1. Oktober bei den Adlern. Von Sport Heute 29.09.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der VSV stellt sich in der Führungsebene neu auf. Oliver Bergauer wird mit 1. Oktober 2026 neuer Geschäftsführer des Villacher Traditionsklubs. Er war zuvor langjähriger Geschäftsleiter der "Kleinen Zeitung" Kärnten.

Auf Bergauer wartet eine wichtige Aufgabe. Er soll die Organisation des Vereins stabilisieren, verlässliche Strukturen weiterentwickeln und gemeinsam mit Vorstand, Mitarbeitern und Partnern eine nachhaltige wirtschaftliche Basis schaffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Gerade in einer herausfordernden Situation braucht es aus meiner Sicht vor allem klare Strukturen, Verlässlichkeit und einen offenen Dialog mit allen, die Verantwortung für den VSV tragen", erklärt der neue Geschäftsführer. Dabei will er auch seine Erfahrung aus der Wirtschaft und sein Netzwerk in Kärnten einbringen.

VSV-Obmann Manfred Herzog begründet die Entscheidung für Bergauer mit dessen Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Themen aktiv anzugehen. "Jetzt gilt es, gemeinsam die nächsten Schritte zu setzen und dem VSV wieder die notwendige Stabilität zu geben", so Herzog.

Auch die regionale Verankerung soll unter der neuen Führung eine wichtige Rolle spielen. Für Bergauer ist der VSV "mehr als ein Eishockeyverein". Der Klub sei ein wichtiger Teil von Villach, der Region und des Kärntner Sports.